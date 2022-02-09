«На вопрос о цене продавец сказал, что ему 30 лет»: чем удивляют иностранцев жители Самары

В Самаре сейчас не встретишь иностранных туристов, но к нам приезжают волонтеры

С закрытием границ увидеть иностранцев в Самаре — редкость. Тем интереснее, каким же город и его обитатели видятся людям с другим менталитетом. Журналист «КП-Самара» пообщалась с волонтерами из Италии и Германии, чтобы это узнать.

«Люблю снег за то, что его больше не будет в моей жизни»

Лариса, Италия, 25 лет

Лариса приехала в Самару из солнечной Венеции

Я из Венеции, изучаю в Милане французский и русский. Один из самых эффективных способов заговорить на иностранном языке — окунуться в среду. Поэтому я искала волонтерские проекты. Привлек внимание тот, что в Самаре. Оформила все документы и в сентябре прошлого года приехала сюда помогать в Вальдорфском детском саду. По условиям проекта я получаю компенсацию еды и проезда, а также бесплатно живу в принимающей семье.

Оказалась я в Самаре ранней осенью: солнце, буйство красок — желто-красные деревья и насыщенно-синее небо, интересные дома в центре. Цветовая палитра поменялась в моем восприятии, когда я приехала в свою первую принимающую семью на улицу со сложным названием Физкультурная. Пока шла до квартиры, поеживалась: то бездомных собак увижу, то пьяных людей. Моим первым хостом (прим. принимающей стороной) была женщина в возрасте. Она делала что-то на кухне, я вежливо спросила:

- Вам помочь?

- Да! - сказала она и вручила мне рыбину, которую я чистила, кажется, вечность.

Я думала, что она ее как-то приготовит, но пожилая дама закинула рыбу в кастрюлю вместе с картошкой и луком и просто сварила. Очень странная еда. Она налила мне и себе по сто грамм водки и сказала:

- С приездом!

Это был первый и последний раз, когда реальность соответствовала стереотипам: больше водки мне никто не предлагал.

Вскоре мне нашли другую семью в центре, чтобы проще было добираться до проекта, и я переехала. Они замечательные. Очень рада, что живу именно в этой семье. Не сомневаюсь, что мы будем поддерживать контакт и в будущем. Сейчас я иногда наведываюсь в район улицы Победы, чтобы навестить друзей, и он мне больше не кажется таким пугающим. Видимо, привыкла.

Когда я смотрю на лица самарцев, они мне не кажутся счастливыми. Редко улыбаются сами, нечасто отвечают на улыбку. Но мой опыт показывает, что русские люди лучше раскрываются в близком общении, оказываются очень приятными и интересными собеседниками. Правда, бывало такое, что я сталкивалась и с внезапными проявлениями внимания и дружелюбия. Как-то зашли со знакомой в магазин сумок, разговаривали по-английски. Потом задали вопрос продавцу уже по-русски. Но вместо ответа по делу, он оживился и начал с восторгом декламировать на ломаном английском:

- Я изучаю английский язык! Я из Самары! Мне 30 лет!

Кажется, он планировал рассказать нам весь заученный монолог с курса инглиш элементари, и мы решили уйти из этого магазина. Так он не успокаивался, чуть ли не кричал нам вдогонку.

Что мне нравится в Самаре? Набережная, ботанический сад, старые дома в центре — хорошо бы, если за их реконструкцию взялись основательно. Я с удовольствием ем национальную еду, борщ, например. Но вот когда захотелось пиццы, поняла, что в Самаре невозможно найти такую, как делают в Италии. По утрам я часто покупаю эспрессо, но только один раз столкнулась с тем, что мне не пустили в кафе. Это произошло, потому что у меня европейский сертификат о прививке.

Я люблю снег за то, что его в моей жизни больше не будет! Как-то в детском саду мальчик сказал, что ему хорошо зимой. Воспитательница мне объяснила со смехом, что это часть русской ментальности — радоваться трудностям, преодолевать их, жить в напряжении. Для меня это удивительно. Можно же просто радоваться!

«Самарский транспорт мешает немецкой пунктуальности»

Джастин, Германия, 22 года

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Я из Восточной Германии, учусь в Йенском университете имени Фридриха Шиллера. Мечтаю стать учителем русского языка и географии и работать в школе. До этого я уже был в Питере как турист, но для своего волонтерского проекта решил отправиться в город поменьше, чтобы увидеть настоящую Россию. В Самаре я с сентября. Помогаю воспитателям с детьми в инклюзивном детском саду на Мехзаводе, мне там очень нравится. Живу у принимающей семьи в Управленческом.

Мне часто говорят, что я похож на русского. Внешне, возможно, да, но по внутреннему устройству я соответствую одному из основных стереотипах о немцах: очень пунктуальный. Но в Самаре это невозможно из-за транспорта. Если у меня какие-то дела в центре, то пока я доберусь туда из Управленческого, начинаю ощущать себя человеком, от воли которого ничего не зависит. Как бы я ни пытался рассчитывать маршрут, прогнозировать пробки на дорогах, все зря. Приехать вовремя — это случайная удача.

В транспорте иногда происходит странное. Как-то кондуктор забрала у меня билет, но и деньги вернула тоже. Не знаю, почему. Может подумала, что я бедный студент, мне надо помочь. Бывает, что со мной заговаривают люди. Общение я поддерживаю, я же за этим и приехал в Россию — практиковать язык. Но когда что-то не понимаю и прошу повторить, на меня порой реагируют с недоумением. Видимо, версия, что я иностранец, в голову приходит не сразу и не всем. Как-то пожилая дама на остановке, уловив акцент, спросила откуда я. Узнав, продолжила говорить по-немецки. Не ожидал я такого на окраине Самары.

Зима здесь отличается от нашей, но я нашел решение: ношу много одежды. Холод не очень радует, но зато можно участвовать в разных активностях. Вместе с другими волонтерами мы съездили на озеро Белое, катались на коньках. Невероятные ощущения. Еще мое открытие здесь — это гречка. В Германии ее тоже продают, но она не особо популярна, а здесь я распробовал.

Когда я собирался в Россию, то были опасения из-за ковида, возможных ограничений. Но особых проблем не было. Я здесь в европейским сертификатом о прививке, везде в Самаре его принимают. Только когда был в Москве и пытался попасть в Третьяковскую галерею, не пустили. За время пребывания в России я заметил, что люди несерьезно относятся к вакцинации, многие не хотят ее делать. Меня это очень удивляет.