Коня на скаку остановят! В Самаре четыре пассажирки трамвая дружно вытолкали с рельсов застрявшую «Газель»

Четыре женщины вызволили из снежного плена тяжеленную машину Фото: Скриншот с видео

Русские женщины способны не только коня на скаку остановить, но еще и вызволить машину из снежного плена. В Самаре засняли на видео четверку бравых дам, которые дружно вытолкали с рельсов застрявшую «Газель». А куда деваться, если она мешает проехать трамваю, на котором они едут?

Все случилось на одной из улиц Самары после очередного снегопада. Дороги успели расчистить еще не везде, и водитель «Газели» забуксовал в снежной «каше». Застрял он прямо на рельсах. Выбраться сам из западни он не смог. Очевидцы же не спешили прийти автомобилисту на помощь. Вскоре к месту подъехал трамвай. Недолго думая, три пассажирки и женщина-кондуктор выскочили из вагона и пошли толкать тяжеленную машину.

— Помочь решили только женщины. Через некоторое время к ним подбежал какой-то мужчина, но помощь его уже не понадобилась. Вот что значит русские женщины! Молодцы, — поделились в соцсетях свидетели спасательной операции.

Вытолкнув «Газель», пассажирки и кондуктор вернулись в трамвай и благополучно продолжили свой путь. Прохожие, которые стали очевидцами их поступка, еще долго восхищались силой и мощью дам.

Ролик, как женщины толкают машину, вызвал много обсуждений в соцсетях. Интернет-пользователи единодушно хвалят дам. Однако у них также возник закономерный вопрос: а где же были мужчины? Почему представители сильного пола смотрели, как надрываются женщины, и даже не поспешили им на помощь?

— Позор, конечно. Настоящих мужиков остались единицы. Вот и приходится самим справляться с трудностями, — написала одна из самарчанок.

В ответ на это мужчинам осталось только отшучиваться про то, что они «у мамы одни» или «а вдруг война, а я устал».