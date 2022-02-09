В галерее «Новое пространство» выставили ассамбляжи из роялей и скрипок, картины с видами Европы и орнаментами Азии

Леонид Феодор и Елена Феодор выступили перед гостями Фото: Максим ВЕБЕР

В Центре культуры и творчества Самарской областной универсальной научной библиотеки «Новое пространство» открылась выставка двух известных московских художников Леонида Феодора и Елены Феодор. Журналист «КП-Самара» побывал на вернисаже и пообщался с художниками и организаторами.

Первая художественная экспозиции галереи «Новое пространство» в 2022 году представила зрителям столичную династию Феодоров. Экспонируются они в Самаре впервые.

— Эта экспозиция расширяет границы нашей губернии, отметила директор СОУНБ Светлана Пряникова. — Если на протяжении всего 2021 года мы представляли творчество самарских авторов, то сегодня впервые у нас в гостях замечательная творческая династия из Москвы. Я благодарна Леониду Александровичу и Елене Леонидовне, что доставили сюда работы и приехали к нам. Мы еще вчера переживали, как наши гости воспримут экспозицию, которую создали наши ребята, объединив в одном зале произведения непохожих, на первый взгляд, художников. Но посмотрите, как гармонично соседствуют друг с другом эти работы, какие яркие краски, какую позитивную энергию они несут. Я рада, что авторы остались очень довольны».

Самарцам покажут необычные работы на тему музыки. Фото: предоставлено «КП-Самара»

Преподаватель и заслуженный художник России Леонид Феодор представил самарцам современное направление искусства арт-тектоник, или архитект-арт и свой проект «Μεταμ ρφωσις. ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Transfiguration», который создавал более 20 лет.

Как из рояля получается ассамбляж, а из гитары — скульптура

Самарцы смогут поближе познакомиться с авторскими находками в создании необычных арт-объектов: ассамбляж, выполненный из спинки стула и корпуса гитары, муз-объект “Норд-Ост. Скорбящая”, который когда-то был гитарой, часть рояля превратилась в ассамбляж “Пустынник”, посвященный Сергию Радонежскому, а гриф гитары создатель арт-тектоника трансформировал в скульптуру Марс-воин.

— Мои работы связаны с темой музыки, — говорит Леонид Феодор. — Скрипка, гитара, барабан, виолончель волей художника превращается в художественный образ и продолжает свою жизнь в другой ипостаси. Поэтому свой проект я назвал “Преображение”. Многое из того, что когда-то делали создатели инструментов, фантазией художника преобразуется во что-то иное, подвергаясь своеобразной реинкарнации.

На экспозиции можно было увидеть целый ряд интересных работ Фото: Максим ВЕБЕР

Новое направление арт-тектоник заключается в трансформации предметов или их частей в арт-объекты, которые становятся принципиально новым художественным высказыванием благодаря авторскому видению, его метафорическим образам и символам.

Как выглядит Псков в узбекском халате?

В галерее «Новое пространство» также представлен цикл работ «Этнодиффузия» живописца, графика, художника-иллюстратора и педагога Елены Феодор. В этой серии Елена воплощает свои материалы и впечатления, которые собирает с 2006 года, путешествуя по Европе, в частности, по Италии, Франции и Испании. Художник исследует, что происходит в нашем глобальном мире, когда размываются границы, смешиваются культуры разных народов, влияя друг на друга.

Контраст работ художников впечатлил посетителей. Фото: предоставлено «КП-Самара»

— Мой проект «Этнодиффузия» показывает пейзажи как основу одной из культур и абстрактные фигуры, символизирующие культуру другой страны. Здесь я показала как эмигранты и туристы привносят свои традиции, символы, особенности в неродные для себя страны. Где-то культуры и быт только соприкасаются, а где-то границы со временем и вовсе размываются, — объяснила Елена Феодор. — Идея проекта пришла ко мне во время путешествий по Европе. Каждый зритель увидит для себя здесь что-то личное.

Мы видим пейзаж, созданный в Европе, и наложенные на него абстрактные элементы то ли из азиатского костюма, то ли из африканского орнамента. Вот перед нами просторы Тосканы, которые, как молекулами, покрыты какими-то блестящими инородными вкраплениями, а виды нашего русского Пскова выглядывают словно из накинутого узбекского халата.

Елена Феодор с удовольствием рассказывала гостям экспозиции интересные факты о своих работах Фото: Максим ВЕБЕР

Выставка Леонида Феодора и Елены Феодор работает с 3 февраля по 3 марта 2022 г.

Время работы: во вторник и воскресенье с 10:00 до 18:00; со среды по субботу с 10:00 до 20:00; понедельник — выходной.

Галерея «Новое пространство» расположена по адресу: проспект Ленина, 14А. Вход свободный.