В Самарской области области мужчина убил 93-летнюю женщину и раздавал ее деньги прохожим

С места происшествия изъяты личные вещи погибшей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В самом начале 2022 года в Кошкинском районе Самарской области было совершено страшное преступление. Неизвестный проник в дом 93-летней жительницы деревни Антипкино, расправился с хозяйкой и забрал ее пенсионные накопления. Тело старушки, которая жила совсем одна, обнаружили 1 января. На днях полицейские и следователи смогли установить обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Информация о ЧП в Антипкино поступила в районный отдел МВД утром 1 января. На место выехала оперативная группа. В ходе исследования дома силовики отметили разбитое стекло на веранде и следы проникновения через дверь. В помещении они нашли и владелицу жилплощади, с явными признаками насилия — вокруг было много крови.

— Также при осмотре дома эксперт обнаружил следы пальцев рук и капли крови на стекле и других поверхностях, следы обуви, окровавленную одежду, разбросанные возле погибшей денежные купюры — свыше 165 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Преступник оставил много следов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По адресу трагедии работали и кинологи. Несмотря на сильный снег, их служебная уверенно взяла след от места проникновения преступника в дом и вывела сыщиков на улицу. Закончила работу она примерно через 500 метров — на одном из перекрестков.

Сотрудники уголовные розыска провели подворовой обход. Опрошены были более 50 возможных очевидцев. Люди объяснили, что в ночь убийства и на следующий день странно себя вел их 58-летний земляк, ранее уже судимый за похищения чужого имущества — он раздавал деньги просто знакомым и тем, кто ранее ему давал в долг. Мужчину задержали по месту его проживания. Информация о его причастности к случившемуся подтвердилась.

Убийство было совершено в этом доме Фото: ГУ МВД России по Самарской области

— Он проник к ней в дом с целью ограбления. Они боролись, так сильно, что он ей буквально отломал палец. В какой-то момент злоумышленник испугался, что женщина громко кричит, запихал ей в рот тряпку и таким образом задушил. Взял денег, сколько смог, и убежал, — поделился с «Комсомолкой» источник, знакомый с ситуацией.

В СУ СК России по региону уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — Убийство. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Сейчас расследование продолжается.

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