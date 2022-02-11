Больничные выдадут дистанционно, ПЦР будут делать не всем: что еще рассказал глава самарского минздрава об изменениях в лечении COVID и ОРВИ

Работу с заболевшими коронавирусом в регионе перестраивают Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце прошлой недели Минздрав выпустил приказ, регламентирующий выдачу больничных дистанционно, а главный санитарный врач РФ дала свои рекомендации по назначению ПЦР тестов и отношении к контактным персонам. Глава самарского минздрава Армен Бенян рассказал, куда ведут эти изменения и чего ждать пациентам Самарской области в ближайшее время.

COVID-19 встраивается в структуру ОРВИ

Число заболевших коронавирусом в Самаре продолжает расти. Но сегодня COVID-19 уже не тот, что был раньше.

- В структуре ОРВИ всегда присутствовало большое количество разных вирусов, и коронавирус встроился в эту линейку. И то, что мы сейчас наблюдаем, - это клиническая картина похожая на то, чем болеем каждый год: насморк, боли в горле, температура. Похоже на то состояние, которое мы обычно называем гриппом. Это обуславливает изменение подходов. Коронавирус становится чем-то обычным. Единственное отличие: высокая контагиозность нового штамма и очень маленькое время, которое проходит от начала заболевания до момента, когда человек становится заразным. Сейчас это несколько часов, - отмечает Армен Бенян.

Он также подчеркнул, что в предшествующий пандемии период медики не проводили каждый раз, когда к ним обращался пациент с ОРВИ, анализ на возбудителя болезни. Для врачей важно было понимать, насколько высок риск осложнений . Большинство заболевших проходили лечение на дому и не более 1,5% нуждались в госпитализации.

Сейчас в регионе среди примерно 100 тысяч заболевших половина с ОРВИ и половина с коронавирусом. Цифры рекордные – почти в 1,5 раза больше, чем до недавнего времени. При этом у многих одинаковые симптомы, более того многие тесты оказываются ложноотрицательными. И вся эта огромная нагрузка по приему людей с простыми симптомами ложилась на плечи врачей. При этом около 12% медработников сейчас находятся на больничном.

- Сегодня мы допускаем возможность постановки диагноза дистанционно. Мы можем оценить состояние, спросить про все симтомы, оценить ЧСС, температуру, тяжесть дыхания, показания пульсоксиметра. При легком течении – например, температура до 38, отсутствие одышки, мы можем отнести болезнь к легкой степени, рекомендовать лечение на дому, не проводить тестирование – в пользу того, чтобы пациент остался дома, начал выполнять рекомендации врача, - уточнил Армен Бенян.

Затем таких пациентов чаще всего можно выписать через семь дней, без контрольного ПЦР-тестирования. Лечение ОРВИ при этом стандартное: противовирусные препараты, жаропонижающие, симптоматические препараты.

Если легкое течение – дистанционная консультация, назначение препаратов и лечение.

Если тяжелое течение - вызвать скорую помощь и получить направление в стационар.

Лекарственными препаратами обеспечивают пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. В определенные периоды за счет регионального бюджета обеспечивали только в первый день с неподтвержденным диагнозом – но только на старте. Сейчас работает такой же принцип. Если есть подтвержденный диагноз коронавирус, то пациент будет обеспечен за счет регионального и федерального бюджетов.

Контактные не опасны?

Еще одно нововведение связано с тем, что при условии отсутствия симптомов заболевания контактный человек не должен изолироваться. Это связано с тем, что большое количество населения уже привито. Вакцинированные болеют легче: среди госпитализированных в стационары лишь 15-17% тех, кто был привит, и многие – это пожилые люди, которых госпитализируют превентивно, а также те, кто привился недавно. Именно эти люди легко переносят заболевание без осложнений и проявлений. Но, как особенно подчеркнул министр, это не означает отмены мер безопасности: маски, социальная дистанция, мытье рук.

Можно ли сейчас вакцинироваться?

Сейчас продолжается экстренная вакцинация, несмотря на рост заболеваемости.

- Мы никогда не говорили, что вакцина обеспечивает 100% эффективность, нет ни одного метода, который бы давал такие стопроцентные гарантии, но мы всегда говорили, что вакцинированные болеют существенно легче. Процент госпитализаций в 4 раза меньше, процент попадания в реанимацию у вакцинированных в шесть раз меньше, - отметил министр.

Он также уточнил, что сейчас рекомендации не изменились: после того, как вы переболели, вакцину рекомендуется ставить через полгода. Однако, прививка, сделанная раньше, не является чем-то опасным.

Койки для детей

Как отметил министр, уже сегодня в регионе серьезный рост заболеваемости среди детей. Два взрослых блока перепрофилировали под детей в больнице им. Середавина. Сейчас заполнена вся детская инфекционная больница, развернуты койки в больнице №2.

- Самое главное: все заболевшие дети до шести лет обязательно должны быть осмотрены педиатром. Сейчас в силу большой заболеваемости функцию берут на себя участковые врачи, которые осматривают всех болеющих в квартире. Также как и педиатр осмотрит всех, кто есть в квартире, если у них есть симптомы, - отметил Бенян.

Как получить больничный в Самаре дистанционно?

Позвонить по номеру 122, выбрать цифру 7 и рассказать о своей болезни и симптомах. Также можно позвонить в регистратуру своей поликлиники. При разговоре с оператором он должен сказать, что заболел и ему нужно открыть листок нетрудоспособности. Дальше его связывают с врачом, он выясняет состояние, затем происходит обмен персональными данными и оформление больничного дистанционно. Выдаются рекомендации по лечению и наблюдению.

В течение недели человеку дважды позвонят для аудиоконтроля, а через семь дней больничный закроют также дистанционно.