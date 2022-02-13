"Жизнь спасла только толстая куртка": стая собак набросилась на девочку около школы в Оренбурге

Куртка оказалась изорвана в клочья. Но именно она спасла ребенку жизнь. Фото: соцсети

Страшная трагедия едва не произошла в Оренбурге. Здесь на 13-летнюю девочку набросилась стая бездомный собак. Псы повалили школьницу на землю и принялись ее терзать. Жизнь девочке спасла только толстая зимняя куртка.

Уткнулась в снег, чтобы спасти лицо и горло

ЧП случилось на улице Бебеля, недалеко от школы №56, средь бела дня. 13-летняя Марина (имя ребенка изменено – Прим.Ред.) отправилась в магазин. По пути ей нужно было пройти мимо площадки с мусорными контейнерами. Девочка увидела, что рядом с площадкой обосновалась стая бездомных собак – всего около десятка крупных псов.

- Дочка решила обойти опасное место стороной, - рассказала журналистам мама девочки. – Но это не помогло. Сначала за ней увязалась одна собака, начала лаять на нее, и привлекла внимание всей остальной стаи.

В результате свора из десятка псов накинулась на школьницу и повалила ее на землю, кусая руки, ноги и спину. К счастью, Марина успела сообразить - нужно беречь лицо и горло, и уткнулась лицом в снег.

- Только толстая зимняя куртка спасла жизнь моей дочери, - с содроганием говорит мама Марины. – Страшно представить, что было бы, если подобное случилось бы летом.

Кричала и звала на помощь

Псы терзали девочку около пяти минут. Марина кричала и звала на помощь, но никто не откликнулся. Прохожие просто побоялись вмешиваться. Наконец собаки отстали, и девочка смогла добраться домой. Куртка оказалась изорвана в клочья.

Мама отвезла пострадавшую девочку в травмпункт на ул. Туркестанской, там ей оказали медицинскую помощь и зафиксировали раны на руках, ногах и спине. Школьнице требуются перевязки, уколы и помощь психолога – после перенесенного ужаса девочке страшно выходить на улицу.

Трое пострадавших за один день

Это уже далеко не первый подобный случай – как рассказала мама Марины, в травмпункте им сообщили, что только за последний день из этого района поступили трое пострадавших от клыков агрессивной стаи. Семья уже написала заявление в полицию, требуя привлечь виновных к ответственности.

13 февраля стало известно, что региональный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о халатности против чиновников управления ЖКХ г. Оренбурга.

- Несмотря на складывающуюся на территории города неблагоприятную обстановку должностные лица не организовали необходимую работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, - пояснили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

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