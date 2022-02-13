Самарский суд арестовал сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова на два месяца по делу о многомиллионной взятке

Суд отправил фигурантов дела о взятке под арест на время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский суд арестовал сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова на два месяца по делу о взятке. Информацию журналисту «КП-Самара» подтвердил собственный источник. Кроме Дениса Зубова фигурантами дела о многомиллионной взятке стали президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и экс-директор крупной нефтебазы МО «ТНП» Василий Ермаков.

Заседание Самарского районного суда прошло 13 февраля в закрытом режиме. Судья принял решение отправить Дениса Зубова в СИЗО на два месяца. Перед этим аналогичное решение о заключении под стражу на время следствия было принято в отношении Игоря Карпова. Как сообщил источник, сегодня суд также должен рассмотреть вопрос об аресте Василия Ермакова.

Напомним, Дениса Зубова задержали 11 февраля 2022 года во время попытки передать сотруднику ФСБ портфель, в котором находилось 18 миллионов рублей. Все произошло на третьем этаже самарского торгового центра «Вива Лэнд». На встрече кроме сына замминистра присутствовали президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и экс-директор крупной нефтебазы МО «ТНП» Василий Ермаков.

По версии следствия, деньги предназначались в качестве взятки за общее покровительство, далее представители нефтебазы собирались ежемесячно платить еще по пять миллионов. Однако мужчины не знали, что оперативник ФСБ лишь убедительно играл роль «оборотня в погонах», а на самом деле все предшествующие встрече переговоры записывались. В результате троих мужчин взяли под стражу и обвинили в попытке дать взятку.

Денис Зубов уже заявил, что все произошедшее – провокация. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, Денис Зубов дал показания, что якобы утром взял в долг у Василия Ермакова 18 миллионов, просто так, без умысла, взял деньги с собой на встречу с оперативником ФСБ, а потом под напором силовика внезапно принял решение отдать ему деньги в качестве взятки.

Однако силовики не вняли этим доводам и возбудили уголовные дела против всех троих задержанных.

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