Что известно об аресте сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова в Самаре по делу о многомиллионной взятке

Пока идет следствие, подозреваемые будут находиться в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 февраля 2022 года в Сааре задержали сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова. Дениса Зубова и двоих его знакомых обвиняют в покушении на дачу многомиллионной взятки сотруднику регионального ФСБ. Рассказываем, что известно об аресте на данный момент.

Где и кого задержали

Задержание произошло 11 февраля на третьем этаже торгового центра «Вива Лэнд». На глазах у посетителей силовики задержали троих мужчин. Очень скоро выяснилось, что один из них – Денис Зубов, 43-летний сын замглавы МВД РФ Игоря Зубова. По некоторым данным, тот курировал в том числе работу ГУ МВД Самарской области.

Двумя другими оказались президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор крупной местной нефтебазы МО «ТНП» Василий Ермаков. Игорь Карпов в 2016 году уже был осужден за незаконную добычу и продажу сырой нефти, а Василий Ермаков фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ в качестве взяткодателя. Тогда общая сумма полученных денег составила 118 млн руб.

В чем обвиняют задержанных

Мужчин обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ. По версии следствия, еще с ноября прошлого года Денис Зубов и его подельники вели переговоры с одним из оперативников регионального управления ФСБ, убеждая его оказать нефтебазе «общее покровительство». Разумеется, не безвозмездно. В феврале договоренность была достигнута, и стороны «сделки» встретились в торговом центре, чтобы передать «оборотню в погонах» чемоданчик с 18 миллионами рублей. Еще по пять миллионов силовик должен был получать каждый месяц.

Что пошло не так

«Нефтетрейдеры» просчитались: «оборотень в погонах» оказался липовым. Сотрудник ФСБ вел запись всех переговоров и на «сделку» пришел не один, а с подкреплением. Сразу после передачи денег троих злоумышленников задержали и отправили под стражу.

О какой нефтебазе речь

МО «ТНП» - одна из крупнейших перевалочных нефтебаз в Самарской области. Поэтому несложно представить, каких огромных сумм могут достигать доходы в случае нелегальных махинаций с «черным золотом». Интересно, что три года назад за получение взяток именно от этой же нефтебазы были задержаны, а впоследствии осуждены сотрудники Самарского УФСБ Сергей Гудованный и Павел Чермашенцев.

Что говорят задержанные

Денис Зубов уже дал показания. Он уверяет, что все случившееся – не более чем провокация. По его словам, он просто одолжил 18 миллионов у своего знакомого Василия Ермакова. На встречу с сотрудником ФСБ деньги он якобы взял просто так, без умысла. Однако силовик начал давить на Дениса Зубова, требуя денег, и он не устоял перед этим напором, отдав миллионы в качестве взятки.

Один из адвокатов задержанных также уже заявил, что причастность Игоря Карпова к попытке дать взятку ничем не подтверждается – тот, дескать, просто присутствовал на нескольких встречах и никакой заинтересованности в передаче денег не имел.

Что происходит сейчас

Сначала Дениса Зубова, Игоря Карпова и Василия Ермакова задержали на 48 часов. Однако уже 13 февраля Самарский районный суд отправил всех троих фигурантов дела под арест на два месяца, пока ведется следствие.

Для того, чтобы разобраться во всех деталях громкого дела, в Следственном управлении СК РФ по Самарской области создана специальная следственная группа. Взяткодателям грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сына замглавы МВД России Игоря Зубова задержали за дачу взятки сотруднику ФСБ в Самаре

Дениса Зубова подозревают в передаче силовику 18 млн рублей (подробности)

«Имела место провокация»: сын замглавы МВД России дал показания после задержания за взятку в 18 млн рублей в Самаре

Сын замглавы МВД России дал показания после задержания за взятку сотруднику ФСБ в Самаре (подробности)

Самарский суд арестовал сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова на два месяца по делу о многомиллионной взятке

Денис Зубов вместе с двумя представителями нефтебазы пытался дать сотруднику ФСБ взятку в 18 миллионов рублей (подробности)