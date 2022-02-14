Окна в пол, ванная под облаками и дружелюбные соседи: как выглядят самые дорогие квартиры в Самаре с видом на Волгу

В одной из квартир есть огромная терраса с видами

Самара для богатых - самые дорогие квартиры в городе обычно располагаются рядом с Волгой и имеют панорамный вид на речные просторы. Такой вывод позволяет сделать анализ объявлений о продаже недвижимости на популярных сайтах. В десятке самых дорогих – непременно квартиры, в которых есть и окна в пол, и облака буквально над головой и даже ванная у окошка – наверное, чтобы нежась в пене поглядывать на проплывающие мимо теплоходы.

Мы изучили объявления и показываем, как же выглядят самые дорогие квартиры в Самаре с непременным видом на Волгу.

Любоваться Волгой можно даже из ванны

На первом месте в топе – 5-комнатная квартира площадью 350 кв.м. Она располагается в трехэтажном клубном доме на Третьей просеке. Сама квартира двухуровневая, с дизайнерским ремонтом, невесомой лестницей.

Окна в потолок - основная фишка таких квартир

Панорамные виды в интерьере отлично обыграны: с видом на реку можно позавтракать, посмотреть телевизор, почитать книгу в уютном подвесном кресле, и даже искупаться в овальной ванной- также поглядывая за окно.

В кухне тоже панорамное остекление

Хорошо, что этаж последний. Автор объявления объясняет, что в квартире есть настоящая итальянская мебель, дорогая акустика, четыре санузла и собственный спортзал. А во дворе есть мангальная зона, детская площадка и мини-парк. Высота потолков - 4,5 метра, окна – панорамные – нехватки солнца точно испытывать не придется

На втором месте 7-комнатная квартира, 330 кв.м. Она находится в доме в историческом центре, на ул. Степана Разина. Автор объявления обещает вид на волгу и элитный дизайнерский ремонт.

Огромная кухня - как целая картира

Но на фотографиях вида нет – зато есть чудесная кухня с шикарной фигурной резной люстрой. Кстати, ничего лишнего в квартире нет: два санузла, две агрдеробные, три спальни и много светлого пространства.

Куда же без стойки бара

На третьем месте – 5-комнатная квартира, площадь – 185 кв.м. Находится она на 17 этаже 17-этажного дома.Главная фишка квартиры в доме на ул. Осипенко – это огромная терраса в 200 метров, с которой открывается потрясающий вид на Волгу и город.

А вот так тут выглядит кровать

В квартире два уровня – две ванные комнаты, своя прачечная, кабинет, три спальни. А высота потолков в квартире – 7 метров.

Эта квартира просто огромная

Завтрак с удивительными видами

Топ-4 – это квартира в ЖК «Ладья». Стоит она 42,5 млн рублей, пять комнат имеют площадь в 201 кв.м. Квартира находится на 14 этаже из 25.

Панорамное остекление, окна в потолок, одна комната с полукруглой стеной. Из окон хорошо смотреть салюты и наблюдать за прогулками на набережной.

Вся обстановка в светлых тонах

Кстати, в этой квартире огромные окна не везде: на кухне они вполне обычные, впрочем, как и в спальне. Владельцы не стали делать здесь шикарный ремонт – все строго, со вкусом, много светлых тонов. Есть две детские, столовая-гостиная, гардеробные, несколько санузлов. На этаже – всего одни соседи, а снизу нежилой технический этаж.

А здесь терраса с остеклением

Топ-5 - 4-комнатная квартира с видом на Волгу в доме на улице Чапаевской, стоит всего лишь 37,9 млн рублей.

Из окна так интересно наблюдать за меняющейся погодой

Расположена она в ЖК «Еропейский квартал», имеет панорамный вид на Волгу, элитный ремонт, большую гостиную с террасой, кухню-столовую, три спальни и две ванных. Все стены светлые, мебель тоже, наверняка, для того, чтобы в комнатах было просторно и уютно.