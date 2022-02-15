«Дурак прет на рельсы, а у меня полный вагон»: водитель трамвая рассказала, почему в Самаре зимой транспорт ждать дольше

Зимой трамваи самарцам нередко приходится ждать дольше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Чуть ли не каждый день в соцсетях самарцы жалуются на общественный транспорт. Автобусы буксуют в снегу, трамваев не дождаться, салоны битком. Но и водителям общественного транспорта зимой приходится несладко. Что происходит по ту сторону перегородки, разделяющей салон и водительскую кабину, почему зимой трамвай приходится ждать дольше, кто и что мешает его работе, журналисту «КП-Самара» рассказала водитель трамвая №3 Анна Мавринская.

«Жму на педаль – и вагон стучит как сердце»

Три года назад Анна Мавринская сменила работу, променяв теплый и уютный офис крупного банка на шумную и тряскую кабину трамвая. Для близких 34-летней женщины это решение стало полной неожиданностью, но сама Анна признается, что крутой поворот в судьбе зрел внутри нее уже давно.

- Условия работы в банке были вполне достойные, но я стала замечать, что с каждым днем мне все сложнее заставить себя встать и отправиться в офис, все отчетливее понимала, что это «не мое», - вспоминает она. – На работу ездила на трамвае, думала – надо что-то менять, смотрела на водителей, и поняла, что завидую им. А как-то раз наткнулась глазами на объявление, что нужны водители трамвая, что набор на курсы – до 35 лет. И внезапно поняла – мне-то уже 34, еще немного и станет поздно. В первый же день отпуска пошла записалась на курсы. А оттуда отправилась к себе в банк и написала заявление на увольнение.

Анна ни на минуту не пожалела, что сменила работу в банке на место водителя трамвая. Фото: личный архив героя публикации

Близкие Анны были в шоке от ее решения – после того, как попытки переубедить закончились провалом, отец еще полгода не разговаривал с девушкой. Но зато Анна наконец-то обрела работу мечты и вот уже три года благодарит судьбу, что тогда сделала правильный выбор.

- Бывает, встаешь в три утра, чтобы к пяти успеть на работу, приезжаешь заспанная, хмурая. Но едва садишься за пульт управления, нажимаешь на пусковую педаль, вагон начинает стучать, как сердце – и по коже бегут мурашки, настроение сразу повышается, - признается Анна. – Ощущение от управления 17-тонной машиной, понимание, что несешь ответственность за людей в салоне, что пассажиры ждут тебя на остановке – это невероятно мотивирует.

Спасает только веник

Анна успела поработать на нескольких городских маршрутах Кировского депо, сейчас девушка водит трамвай №3. Признается – зимой работать на порядок тяжелее.

- Вот многие жалуются, что зимой трамваи ходят хуже и ждать их дольше. А куда деваться, если из-за влажности и налипающего снега подвагонное оборудование выходит из строя. И сейчас, например, половина подвижного состава просто стоит в депо, и слесаря пытаются их хоть как-то отремонтировать, - рассказывает Анна. – Приходится обходиться теми вагонами, что остались в строю.

Еще одна зимняя трамвайная беда в Самаре – перевод стрелок. Мокрый снег забивается в них так плотно, что на его очистку уходит немало времени – иногда до 10-15 минут. В результате трамваи встают, пассажиры нервничают и смотрят на часы.

"Мой самый лучший вагон"- так подписала это фото сама Анна. Фото: личный архив героя публикации

- Нас спасает старый испытанный способ – веник, сама такие вязала в первые дни как устроилась в ТТУ, - признается Анна. – Вот недавно подъезжаю к повороту на ул.Арцыбушевской/Полевой, вижу – передо мной стоит 18-й трамвай, которого здесь по расписанию быть не должно. Сразу поняла, что со стрелками беда, побежала помогать. А водитель 18-го смотрит на меня и говорит – мол, Ань, я их не то что очистить – найти не могу. Вместе справились, но пассажирам пришлось ждать.

«Встанет один – ждут все»

Обостряется зимой и извечная проблема автомобилистов, которые выезжают на трамвайные рельсы, залезая даже на специально выделенные для трамваев полосы.

- На днях был случай – один такой умник залез передо мной на рельсы на Заводском шоссе. Думаю – встанет же сейчас. И точно, двухсот метров не проехал и застрял в снегу, - рассказывает Анна. - А у меня полный вагон, завод со смены едет, люди устали, домой хотят. Вышла, начала его снимать, так он еще и права качает, дескать, имеет право тут ездить. Прождали 45 минут, пока откопался. И из-за одного такого дурачка люди на следующих остановках стоят, мерзнут, опаздывают. А сам он за простой трамвая еще и штраф заплатит немаленький.

Анна признается – редкая смена обходится без того, чтобы кто-нибудь не встал на рельсы.

- Особенно на центральных маршрутах такое часто. Например, на ул.Дзержинского на трамвайных путях часто буксуют фуры, на Заводском шоссе – на рельсы все время норовят выехать автомобилисты.

Анна всегда выезжает в рейс с хорошим настроением. Фото: личный архив героя публикации

А еще частенько трамваи задерживаются из-за ДТП на рельсах.

- ДТП с трамваем случаются редко, а вот машины друг с другом на путях сталкиваются через день. Часто сразу понятно, кто виноват, и приходится уговаривать водителей поскорее сфотографировать место аварии и уехать с рельс оформлять европротокол, чтобы не задерживать движение. Но бывают упрямцы, которые явно виновны в ДТП, но упираются, что будут ждать полицию. Объясняю таким на пальцах, что за каждую минуту простоя трамваев, за каждый отставший от графика вагон ему придется заплатить штраф. Иногда действует.

Чаще всего, по словам Анны, аварии на трамвайных путях случаются на пересечении с Московским шоссе у ТЦ «Русь», на Антонова-Овсеенко/Авроры, на Чернореченской, Пензенской/Владимирской, и на выезде из Юнгородка на Заводское шоссе.

«Пассажиров знаю в лицо»

Своих постоянных пассажиров Анна уже знает в лицо. Трамваи ездят по графику, и одни и те же самарцы вместе с ними едут на работу. Иногда между водителем и пассажирами возникает непонимание.

- Мы едем строго по расписанию, допустимое отклонение - +1 или -2 минуты. Если едешь +3 минуты, уже останавливаешься на светофоре, например, подольше, чтобы войти в график. Некоторые пассажиры не понимают, ругаются, почему не едем, начинают учить водить, и не всегда корректно. Но это все равно лучше, чем общаться с клиентами в банке (смеется).

Но нередко бывает, что пассажиры приходят на помощь водителю. Недавно соцсети Самары облетело видео, когда пассажиры выталкивали застрявший трамвай. В работе Анны тоже случались похожие ситуации.

- Как-то раз я встала на пересечении Авроры и Антонова-Овсеенко: автомобиль не уступил мне дорогу, и чтобы избежать столкновения, я затормозила прямо на пересечении с троллейбусными проводами. А эти участки обесточены, тронуться дальше трамвай не может. Вариант один – ждать, пока поедет следующий трамвай и вытолкнет меня с обесточенного участка. А для этого нужно прикрепить специальную сцепку. Я пошла ее доставать, она тяжеленная, большая. Один из пассажиров увидел, бросился помогать, даже испачкаться не побоялся, - вспоминает Анна. – Или был случай, когда на путях встал сломанный троллейбус, и мы вместе с пассажирами выталкивали его с дороги.

«Поливали грязью в комментариях»

Анна признается – ни слушать музыку, ни тем более смотреть кино за пультом управления водителям трамвая нельзя, телефон можно брать в руки только на остановках. Да никто из водителей не рискнет отвлекаться во время движения.

- Иногда просто моргнешь, а на пути перед тобой уже машина выскакивает. А ведь трамвай невозможно остановить мгновенно, даже экстренное торможение – это три минуты на 40 метров, - говорит Анна.

Из-за этого аварий избежать удается не всегда.

- Была ситуация, которая меня очень сильно оскорбила, - вспоминает Анна. – На Заводском шоссе передо мной без поворотников выскочила машина, я не успела затормозить и ударила автомобиль. Водитель не только отказался признавать, что он неправ и полдня продержал меня в полиции, но и выложил пост в соцсетях, где заявил, что он стоял, а трамвай на него наехал, и даже искал очевидцев, которые это подтвердят. Что тут началось! Как меня только в комментариях грязью не поливали. И курица я, и водители трамваев сплошь наглые… А на следующий день один из очевидцев выложил в комментарии видео с регистратора, на котором отчетливо видно, как машина начала поворачивать прямо перед трамваем с выключенными поворотниками. Пришлось тому водителю извиняться.

«Мою вагон каждую неделю»

Работа водителя трамвая – не самая легкая физически, однако большинство водителей – женщины. Анна говорит – так сложилось исторически.

- Трамвай появился в Самаре в годы войны, когда мужчины были на фронте, поэтому водить сразу стали женщины. На трамваях возили и раненых в госпитали, и боеприпасы с заводов,- рассказывает она. – Конечно, когда я только начала работать, было сложно – шум, вибрация. Но очень скоро привыкла и сейчас не променяю свою любимую работу ни на какую другую. Очень люблю свой вагон, каждую неделю его мою, хоть и не все коллеги меня понимают в этом, а под новый год всегда украшаю вагон гирляндами и огоньками. И мне настроение поднимает, и пассажирам приятно!

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