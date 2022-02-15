«Всем солдатам советую молиться»: как священник, прошедший Афганистан, помогает военным-миротворцам из Самары

Михаил Советкин делится с современными солдатами своим афганским опытом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 февраля в России — День памяти воинов-интернационалистов. В этом году отмечается уже 33 годовщина со дня вывода советских войск из Демократической республики Афганистан. Прошел боевые действия там и самарский священник Михаил Советкин. Сейчас он делится своим опытом с молодыми солдатами — работает с 15-й миротворческой бригадой, которая дислоцируется в Рощинском.

ЧУДЕСА НА ВОЙНЕ

— В 19 лет меня в Термез в армию забрали — в пограничные войска. Человек 150 было из Самарской области в отряде. 14 марта 1985 года я пересек границу Афганистана. Записался добровольцем, — вспоминает отец Михаил в беседе с корреспондентом «КП-Самара».

Тогда священнослужителей в армии не было, Советкин молился про себя. В разрез с верой война не шла, ведь речь шла о защите Родины. В целом же молодого человека сразу после попадания в Афганистан переполняли чувства — ответственности и восхищения, ведь рядом были красивые ущелья, горы, родники...

В Афганистане с Михаилом происходило много самых разные событий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В первое время никакого страха не было. Во второй год у солдат, по воспоминанию священнослужителя, появилось чувство осторожности — нужно сберечь жизнь, чтобы выполнять поставленную задачу и общевойсковые операции.

Действовать приходилось в зависимости от оперативной обстановки. Иногда происходили вещи, которые иначе как чудом Михаил объяснить не может. Одна из таких ситуаций повлияла на его жизнь:

— Однажды мы вышли на поиск. В основной группе первым шел начальник группы, потом капитан, я третьим. У меня был гранатомет подствольный, 50 гранат, в подсумке еще 10 гранат — напичкан как пороховая бочка. Начальник группы увидел растяжку, сказал капитану, а тот ее все равно зацепил... Замерли на несколько секунд, ждали. Если бы взорвалось, всем досталось бы — сзади меня еще 50 человек было.

Советкин после того случая благодарит бога. Когда он приехал домой, то узнал, что его мама в этот день — 4 декабря 1985 года, церковный праздник Введение — что-то почувствовала и молилась за него вместе с отцом. Это Михаил считает чудом.

Близкие поддерживали Советкина, когда он был на службе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Были и другие опасные ситуации. Однажды молодой солдат и его сослуживцы зависли над пропастью на серпантине, которые на Афгане очень крутые. В другой раз у него ветром в автомат надуло песок, оружие вышло из строя — хорошо, что в этот миг не случилось нападения.

СОВЕТЫ ДЛЯ СОЛДАТ

В 2000-х Михаил Советкин решил связать свою жизнь с церковью. У него были знакомые из этой сферы и через них он и пришел к работе священнослужителем. В 2013-м отец Михаил вновь соединился и с армией.

— Я тогда смотрел новости про Сирию. Показывали, как головы отрезали священникам александрийским, два митрополита пропало. Тогда много священников на войне было. Я загорелся, хотел послужить своей Родине. Увидел, что туда отправляли миротворцев, и пошел в митрополию, спрашивать, как попасть в 15-ю миротворческую бригаду, которая у нас в Рощинском. Отец Георгий Козин спросил: «Хочешь в армию?» — «Хочу!». Так и сложилось, — делится он.

Сегодня отец Михаил ездит с солдатами на учения, приходит в часть — служит молебны. Есть четко расписанный план мероприятий. Если кому-то требуется, то проводят отдельные богослужения. Иногда бойцы обращаются к нему по личным вопросам. Верующих в армии много — есть православные, мусульмане и даже язычники.

У священнослужителя много воспоминаний о военной молодости Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Разговоры с солдатами у священнослужителя проходят обо всем — семейные темы, вопросы воспитания детей. Отдельно иногда происходит общение с женами солдат, так называемый «Женсовет».

— Разные даю советы. Например, о том, как важно соблюдать дисциплину. Привожу в пример и случаи из Афганистана. Так, однажды мы решили не брать на построение слишком тяжелые саперные лопатки образца 1914 года, — делится отец Михаил. — Командиры не заметили и отправили нас на засаду. И попали мы под обстрел, а окапываться нечем. Пришлось затворной крышкой от автомата окопы делать. Поэтому говорю солдатам: что положено брать — берите.

Священник помогает и по личным вопросам. В командировках вместе с одним солдатом они молились за его дочку, у которой была температура 39 градусов. Однажды Михаил на учениях помог с молитвой мусульманину и русскому солдату, у чьих жен возникли проблемы с родами.

— Им двоим говорю: «Вечером приходите». Провел молебен, мусульманина — у него русская крещеная жена — просто попросил постоять, послушать, не молиться, чтобы вопросов не было. Молебен прослужил, у татарина сын родился, у русского дочка, — делится Михаил Советкин.

Бывший военный всем солдатам советует молиться. Он уверен, что это самый тяжелый труд на земле. Но после молитвы всегда будет легче.

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