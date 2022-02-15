«С разрезанным животом шла по сугробам два квартала»: жители Самары жалуются на запертый двор у «Театральной»

Из-за стройки жители нескольких домов оказались практически заперты в своем дворе. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Жители дома №139 по ул.Галактионовской пожаловались в редакцию «КП-Самара» на строителей метро «Театральная». Люди уверяют, что работы ведутся без заботы о безопасности и комфорте жителей окрестных домов. В окрестностях стройплощадки круглосуточно стоит гул, работы рядом с фундаментом многоэтажки уже привели к появлению трещин на стенах. А еще строители перегородили железными заборами практически все выходы со двора, оставив один-единственный, где снег не чистят неделями. Из-за того, что заехать во двор невозможно, одной из жительниц дома после полостной операции даже пришлось пробираться по сугробам два квартала до такси, чтобы попасть к врачу.

«Оставили единственный выход, да и тот завален снегом»

Председатель совета дома №139 по ул.Галактионовской при слове «метро» хватается за голову. Уже несколько недель жители дома, 40% из которых - пенсионеры, живут как в осажденной крепости и не на шутку опасаются за свою жизнь.

Выходы на Галактионовскую перегородили глухим забором. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Нас просто заперли в собственном дворе, - рассказывает Елена Игоревна журналисту «КП-Самара». – Две арки с выходом на ул.Галактионовскую перегородили железным забором и заварили, выход на Вилоновскую тоже закрыли, как и калитку во двор министерства строительства и далее на ул.Самарскую. Остался один-единственный выход на ул.Рабочую на весь двор. Чистить ни саму улицу, ни выезд, ни наш двор коммунальщики не успевают – в управляющей компании говорят, что у них всего два трактора на 50 домов. Поэтому проехать во двор совершенно нереально.

Врачи не смогли проехать

Сейчас чтобы выбраться из двора за покупками в супермаркет с доступными ценами, пенсионерам приходится делать километровый крюк. Но людей больше волнуют вопросы безопасности.

Единственный выезд из двопа оставили на ул.Рабочую. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Случись что, к нам ни пожарная не проедет, ни скорая. В нашем доме уже бывали пожары в квартире со стороны Галактионовской. Если снова загорится, то туда ни машины не проедут, ни даже шланг не дотянут, - говорит Елена Игоревна. – А еще к нам не могут проехать ни врачи, ни таксисты. Недавно мы с мужем болели, у нас должны были взять ПЦР-тест, но потом позвонили и сказали - не можем к вам проехать, извините. А соседке после полостной операции нужно было на прием к врачу. Таксист отказался заезжать даже на ул.Рабочую, мол, не проеду, увязну. Пришлось ей с разрезанным животом по сугробам идти два квартала, сначала до Рабочей, а потом до Самарской. В районной администрации на наши просьбы почистить ул. Рабочую отвечают – мол, это второстепенная улица, ждите, пока до нее дойдут руки. Но для нас она сейчас стала единственной «улицей жизни», по которой, если что, к нам и скорая, и пожарная должны будут подъезжать.

Коммунальщики не торопятся чистить ул.Рабочую, и проехать здесь проблематично. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Жители неоднократно обращались и в министерство строительства, расположенное в соседнем дворе и перекрывающее прямой выход на ул.Самарскую. Чиновники отгородились от жилого двора забором, а имеющуюся калитку крепко заперли из соображений «антитеррористической безопасности». Несмотря на многочисленные просьбы пожилых самарцев, открывать этот проход ведомство отказывается.

Чтобы выбраться из двора, жителям нужно сделать почти километровый крюк. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Дом просто рухнет нам на головы»

Жильцы не на шутку беспокоятся и за сохранность самого дома. Строители бодро начали работать и уже подбираются вплотную к фундаменту 40-летней многоэтажки. Люди опасаются, что фундамент повредят, и здание просто рухнет им на головы, или у него отвалится стена, как в 2020 году случилось с домом на Галактионовской, 151 из-за проводимых под фундаментом работ.

Строителей метро не слишком заботит, как будут жить люди в соседних домах во время стройки. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Наш дом не вошел в число тех, которые будут обследовать перед началом строительства, и в любом случае строительные работы уже начались, хотя даже проекта еще нет, и, может, здесь копать вообще нельзя, - возмущается жительница дома Екатерина. – Если вдруг что-то случится, дом рухнет – кто отвечать будет? На заборе даже не висит положенной по закону таблички с информацией о том, кто ведет строительные работы! Просто какие-то люди копают вплотную с нашим фундаментом, практически у нас во дворе. На арке уже трещины пошли, с потолка штукатурка сыпется – а что дальше будет?

«Гул стоит круглые сутки»

Жалуются люди и на постоянный шум. Специально для возведения «Театральной» минстрой инициировал поправки в областной закон о тишине, который разрешил строителям метрополитена шуметь по ночам, и они этим в полной мере пользуются.

Информации о подрядчике, который ведет работы, на заборе нет. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- После того, как срезали линии электропередач со стройплощадки круглосуточно доносится гул, как будто работает генератор. Он не прекращается ни днем, ни ночью, спать невозможно. Неужели нельзя его чем-нибудь накрыть, организовать шумоизоляцию? – говорит Екатерина. – Нельзя же так к людям относиться! Мы понимаем, что вряд ли власти остановят строительство метро ради нашего дома. Но ведь можно организовать все по-человечески, чтобы жильцы домов рядом со стройплощадкой могли нормально жить. Открыть проезды и проходы. Предусмотреть защиту от шума и пыли, которая непременно полетит. Провести обследование фундамента и предусмотреть его укрепление ДО, а не после начала работ. А не дожидаться разрушения дома и человеческих жертв!

Окончательного проекта строительства «Театральной» действительно нет, минстрой только-только определил подрядчика, который должен заняться его корректировкой, процесс займет несколько месяцев. Так что вопросы жильцов, какие работы ведутся в таком случае и насколько обеспечена безопасность окрестных зданий, вполне закономерны. «КП-Самара» направила запрос в минстрой, однако на момент публикации материала ответ получен не был.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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