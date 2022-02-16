«На ручки — прыг!»: как хаски и маламуты пережили предательство и нашли дом и работу в Самарской области

В жизни собак тоже кипят страсти и случаются предательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сделать по-настоящему зимнее фото» в планах наверняка у многих. Некоторые для атмосферы покупают разноцветные свитера, белые варежки и термос, делают селфи, преодолевая городские сугробы, кто-то вспоминает беспроигрышный вариант: поехать к веселым хаски и пушистым маламутам. Журналисты «КП-Самара» побывали в эко-парке семейного отдыха «Маламут Клуб», чтобы рассказать вам истории питомцев, с которыми можно вдоволь обниматься и фотографироваться.

«Маламут Клуб» находится в живописном месте с хвойным лесом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Маламут Клуб» находится в селе Задельное в живописном месте с хвойным лесом и видом на Жигулевские горы. Проект стартовал в 2016 году как семейный бизнес. Тогда было всего 8 собак и небольшое пространство. Но клуб развивался и в 2020 году даже стал одним из немногих победителей конкурса от Ростуризма. Благодаря гранту удалось построить современный пункт приема гостей и здание музея Арктики. Сейчас для него подбирают интересные экспонаты и уже летом два просторные зала откроют для посещения. Но самое главное — в клубе появляются новые питомцы. Сейчас там более 60 собак, о самых необычных из которых рассказала начальник каюрского отдела Анна Туринцева.

«Такая корова нужна самому!»

Байкал вышел на пенсию и перебрался в просторный вольер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Аляскинский маламут Байкал — первый наш питомец. Ему уже десять лет и можно сказать, что Байкал вышел на пенсию и получил свою жилплощадь: вольер у него просторней, чем у молодых собак. В упряжках наш «старичок» постоянно не бегает, пускаем только иногда чтобы не застаивался. Он с характером, единственный здесь, кто не любит обнимашки. В прошлом он участвовал в гонках. Например, в «Волга Квест». Байкал — хороший лидер, отлично понимает, как вести упряжку, как взаимодействовать с другими собаками. С этим связана забавная история. Когда мы еще жили на прежнем месте, соседи решили завести коров. И вот когда те, мыча, впервые неторопливо вышли за ограду, собираясь на свою неспешную прогулку, их заприметили маламуты. Тогда у нас было четыре собаки, включая Байкала, и все они рванули за рогатыми, погнали их. Коровы неслись и не понимали, что происходит, а собакам было весело. Мой отец заметил и побоялся, что такими темпами они вместо молока вечером масло принесут. Он понял, чтобы собак отозвать, нужно было именно к Байкалу обращаться. Закричал ему: «Байкал, домой!». Видели бы вы его разочарованную морду! Но он подчинился, и других собак за собой увел.

Любовный треугольник

Чаре пришлось отвоевывать любовь в схватке с соперницей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подумали, что скучно Байкалу одному и завели ему подружку — Чару. Но для упряжки две собаки — мало, поэтому появилась Шеля. И тут начали кипеть страсти. Байкалу понравилась Чара, он даже делился с ней едой. И все бы хорошо, но подросток Шеля влюбилась в большого опытного пса. Она старалась обратить его внимание на себя - и работой упряжке, и поступками, но он был равнодушен. Шеля решила отвоевать сердце возлюбленного и подралась с Чарой. К счастью, никто из них серьезно не пострадал, но уже много лет они заклятые враги. Это печально, потому что Чара сначала воспитывала Шелю как своего щеночка.

Новогодняя неожиданность

От Гранта отказались хозяева, но он нашел новую семью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После многочисленных просьб друзей и друзей наших друзей покатать на упряжке, было принято решение завести себе еще собак и создать небольшой прокат. Мы купили несколько, у них появились щенки, но спрос рос так быстро, что нужно было как-то выходить из ситуации. После истории с Грандом нам стало понятно как — брать собак, от которых отказались хозяева.

Дело было так. В соцсетях периодически появлялись истории, что вокруг нашей деревни бегает хаски и никто не может его поймать. Может, машин он очень боялся или не доверял людям вообще. Полгода мы наблюдали за действиями волонтеров, которые пытались поймать хаски любыми способами. Мы предложили помощь, сказав, что приютим его у себя, если он все-таки попадется в руки. И вот 1 января в 18.00 вечера звонок: поймали! Привезли ко мне в квартиру. Когда он вышел из машины, я обомлела — собака была невероятно истощена. Дома я дала ему отоспаться и на следующий день сказала: «Пошли купаться!». Он смиренно сам залез в ванну и молча, поникнув, стоял и терпел водные процедуры два часа. Тогда я подумала, что собака понимает, что такое душ и когда-то в ее жизни были забота и любовь. К своему ужасу, я увидела блох и клещей (это в январе-то!), запекшуюся кровь. В течение недели нам все-таки удалось восстановить его. В один прекрасный день, вернувшись с работы, я увидела дома полный погром: была раскурочена мебель и все, до чего можно было дотянуться. Так я поняла, что пора его ставить в упряжки, чтобы он получал полноценные нагрузки. Позже к нам попала Бетти, Снежок, Айза и многие другие, от кого отказались хозяева.

Высоко сижу, далеко гляжу

Мулан обожает наблюдать за происходящим свысока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У нас есть несколько собак, названных в честь диснеевских принцесс. Одна из них — Мулан, которая отличается ловкостью и смекалкой. Все другие «принцессы» пытались карабкаться по сетке вольера, но лишь одной Мулан ( в мультике это и есть одна из тех женщин, кто шла до конца, несмотря ни на что) удается не только залезть по ней, но и висеть на дверце. Но будучи очень умной и знающей порядки, она ни разу не позволяла себе выпрыгнуть из вольера. Занимает позицию наблюдателя, который смотрит на всех свысока.

Улыбочку!

Тундра (справа) — любимица детворы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шели, которую отверг Байкал, все-таки нашла свое счастье со Снежком. У них появились щенки, каждого из которых назвали на букву «т»: Турбо, Тундра, Тайга, Талисман, Томас. Турбо и Тундра самые широколапые маламуты из тех, что мы когда-либо встречали. Маламуты по характеру обычно спокойнее хаски. Но это не про наших героев! Выражение "крутится как волчок"идеально их описывает. Они готовы бежать, бежать и бежать в любую погоду и на любую дистанцию. Особую любовь посетителей завоевала Тундра своей искренней лаской и открытостью к детям.

Тайга пугает некоторых своим оскалом, но... Это не оскал, а ее мимика, это она так копирует людей и пытается улыбаться.

Хаски - яблоко раздора

Бетти (слева) отдали в «Маламут-клуб» и это помогло ее хозяевам сохранить брак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бетти у нас из отказников, как и некоторые другие собаки. Бывает такое, что люди заводят хаски, но очень скоро понимают, что это не только умильные голубые глаза, а еще и неуемный источник энергии. Им нужно пробегать по 15 километров день. А что остается собакам, которых берут на короткую прогулку, а остальное время они заперты в четырех станах? Правильно, крушить все подряд. Так вот Бетти стала яблоком раздора в молодой семье. Они дошли до того, что решили развестись и спихивали собаку друг другу. Потом узнали, что можно к нам пристроить и привезли. Только отдали ее, вышли за ворота, и все, помирились. До сих пор живут вместе, а Бетти — у нас. Она очень дружелюбная и энергичная.

Хочу на ручки!

Айза может проворно запрыгнуть человеку на руки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Айза прибилась в дачном массиве к пенсионерам. Им собака очень понравилась, но с собой в квартиру благоразумно брать не стали, отдали нам. Совершенно случайно мы выяснили, что Айза любит, чтобы ее держали на руках. Она тяжеленькая, но очень лихо запрыгивает и на какое-то время затихает, довольная. Кто знает, может она в прошлой жизни котиком была.