«Выпотрошил и вздернул на столбе»: в Самаре живодер зверски расправился с несчастной кошкой

Правоохранители проводят проверку из-за публикации в сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кировского района Самары бьют тревогу. В одном из дворов на улице Георгия Димитрова появился живодер. Неизвестный убил кошку, выпотрошил и повесил ее на столбе. Страшную находку горожане обнаружили на днях возле школы № 79. Об этом они сообщили в соцсетях.

— В районе домов № 39-61 по улице Георгия Димитрова найден повешенный на проводе труп кошки! Она была зверки убита. И это уже не первый случай. До этого уже находили там повешенных животных, — поделились самарцы.

Самарцы требуют найти и наказать живодера / Фото: vk.com/lis_help_animals

Местные жители предполагают, что все это — дело рук некого подростка. Якобы, убивая животных, он хочет показать свою власть над беззащитными существами. Горожане переживают, что живодер, «наигравшись» с кошками, может перейти на людей. Поскольку труп животного выставили на всеобщее обозрение возле школы и детской площадки, они боятся и за здоровье своих детей, в том числе психическое.

— Просим принять меры и найти живодера! Он опасен для общества, для детей! Делом занялся участковый. Заявление от школы и жителей района написано, — пишут горожане.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что по факту данной публикации проводится проверка.

Напомним, за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. За подобное преступление могут наказать штрафом до 80 тысяч рублей, назначить обязательные или исправительные работы, ограничить свободу до 1 года или отправить за решетку на срок до 3 лет. За мучение или убийство животного с садистскими методами или на глазах детей наказание строже.