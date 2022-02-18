Мир в подарок: две сельские библиотеки получили новые книги от заводчан

Сотрудники библиотеки оценили подарки от НЗМП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный день книгодарения отмечается 14 февраля, и этот праздник гораздо ближе для читающего населения нашей страны, чем День влюбленных. В этот день Новокуйбышевский завод масел и присадок совместно с Издательским домом «Комсомольская правда» уже не первый год проводят акцию по сбору и передаче литературы различным организациям. В этом году они порадовали сразу две обители знаний поселка Маяк городского округа Новокуйбышевск - библиотеки Основной общеобразовательной школы № 12 имени М.В. Яковенко и Сельского Дома культуры «Маяк».

Библиотека школы №12 заметно пополнила свой ассортимент. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подарки для школьников

Небольшая библиотека школы № 12 встретила гостей радушно. Видно, что ребята ждали визитеров с нетерпением - кому же не хочется стать первым читателем книжки, страницы которой еще пахнут типографской краской и сияют свежим глянцем? Яркие, красивые и познавательные тома от «Комсомольской правды» и НЗМП сразу разошлись по рукам учеников младших классов - читающая смена растет! По словам директора школы, ребята уже побеждают во всевозможных литературных конкурсах и показывают хорошие результаты на городских соревнованиях лучших чтецов. Даже несмотря на распространение всевозможных гаджетов, книга все также остается лучшим другом любого школьника.

- Я очень люблю читать, поэтому новые книги в нашей библиотеке меня очень порадовали, - призналась ученица 4 класса школы № 12 Лиза Андреева. - Недавно прочитала «Алые Паруса» Александра Грина. А из новых книг, которые нам сегодня привезли, я обязательно возьму почитать книги об истории, которую очень люблю и хочу изучать.

Небольшой фонд школьной библиотеки пополнился детской художественной, научно-популярной литературой, книгами о великих художниках, архитекторах и правителях, журналами. Внимание ребят привлекли большие энциклопедии и журналы для творчества - сразу видно, кто собирается стать эрудитом, а кто - художником.

- Как директор школы, я выражаю благодарность от ребят и их родителей Новокуйбышевскому заводу масел и присадок и газете «Комсомольская правда» за сегодняшний праздник. Книга учит бережному отношению, развивает и открывает путь в волшебный мир фантазии. Теперь у нашей библиотеки больше возможностей предложить ребенку именно то, что ему нужно. Так и прививается любовь к чтению, - отметила директор школы № 12 Елена Забоева

Школьники с интересом рассматривали яркие книги от «Комсомольской правды». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для детей и взрослых

Следующей остановкой НЗМП и «Комсомолки» стала библиотека Сельского Дома культуры «Маяк». В поселке читают почти все, так что подборка книг понадобилась посерьезнее. Тем более что Дом культуры является центром притяжения для жителей не только Маяка, но и поселков Шмидта, Горки и деревни Малое Томылово. Заводчане с поставленной задачей справились отлично, подобрав интересные подарки сразу для всех категорий читающей аудитории. Помимо журналов, комиксов и художественной литературы, библиотека получила множество книг по искусству, истории, готовке, воспитанию детей, психологии и здоровому образу жизни. И маленькие, и взрослые читатели найдут среди новинок то, что придется по душе.

- Нефтяники приезжают к нам с подарками уже второй раз, чему мы и наши читатели очень рады, - улыбается библиотекарь Сельского Дома культуры «Маяк» Елена Аксенова. - Наши постоянные посетители - пенсионеры и дети. Они не только много читают, но и участвуют в наших литературных конкурсах - книжки, которые пополнили сегодня наши полки, помогут им еще больше полюбить печатное слово. А часть привезенных журналов достанутся победителям конкурсов в качестве награды.

В этом году работники Новокуйбышевского завода масел и присадок по собственной инициативе собрали для сельчан более 400 книг. Каждую из них прочтут десятки людей, для которых мир станет чуточку волшебней и увлекательней.

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