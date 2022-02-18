Сызранские нефтяники подарили книги общественной организации «Виктория»

Ребята внимательно изучали познавательные журналы и комиксы. Фото: Сызранский НПЗ.

Волонтеры Сызранского НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») совместно с издательским домом «Комсомольская правда» провели в рамках Международного дня дарения книг благотворительную акцию. Уже традиционно заводчане собрали и передали в сызранскую общественную организацию инвалидов-колясочников «Виктория» более 300 экземпляров различной литературы - от классики и произведений современных авторов до раскрасок и детских развивающих пособий.

Детям - «путевка» в страну приключений

Нефтепереработчики больше двух недель собирали книги и журналы, вспоминая, как радовались их подарку дети прошлой зимой. Литературу подбирали не наобум: уже знали, какие больше понравятся, какие заставят задуматься, а какие попросту нужнее и полезнее. В этом году основным фаворитом коллекции стали детские и развивающие издания - именно они, по словам председателя общественной организации Александры Мишенькиной, пользуются наибольшим спросом. Клуб «Аист», созданный под эгидой «Виктории», объединяет ребят из 146 сызранских семей - и для каждого из них книга является добрым другом, помогающим развиваться, бороться с поставленными диагнозами и побеждать. В «Аисте» с детьми работают логопеды, психологи и педагоги - развивающие пособия, яркие детские книги и раскраски станут для них хорошим подспорьем в борьбе с детскими недугами.

Детей и их родителей порадовали подарки от нефтяников. Фото: Сызранский НПЗ.

Ребята встретили гостей как добрых знакомых. Листая яркие книжки, с азартом разгадывали заковыристые загадки от «Комсомольской правды», посвященные своим любимым литературным героям. Не зря говорят, что книга - лучший подарок: множество счастливых детских лиц стали лучшим тому подтверждением.

Праздник книгодарения превратился во встречу единомышленников: дети и их родители с удовольствием делились впечатлениями о своих любимых произведениях. Например, Аня Гнусарёва рассказала о любимой серии книг известной норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». Любят ребята, как и сто лет назад, детскую классику: тот же «Золотой ключик, или Приключения Буратино», по признанию юных горожан, восхищает их цельными характерами героев и способностью противостоять превратностям судьбы.

В отсутствии бойцовских качеств сызранцев, входящих в состав «Виктории», не упрекнешь: организация регулярно участвует и побеждает в различных конкурсах. В клубе работает детская спортивная секция, с ребятами занимаются педагоги из творческих школ города. Более 20 «аистят» в прошлом году участвовали парафестивале «Поверь в мечту». А что может заставить мечтать и верить в себя лучше, чем хорошая книга?

Работники предприятия пообщались с детьми и узнали об их любимых книгах. Фото: Сызранский НПЗ.

Сделать мир светлей

На заводе многие волонтерские начинания уже стали традиционными - помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, участникам войны и труженикам тыла, экологические мероприятия и коллективная сдача крови. Все акции, будь то очищение берега речки или поддержка земляков, объединяет главное - бескорыстность и желание сделать мир вокруг добрее. Книгодарение - одно из любимых мероприятий многих заводских семей.

- Мы с сыном любим читать, поэтому книг дома много и становится все больше, - рассказала Елена Кочеткова, специалист по организационной работе профсоюзной организации Сызранского НПЗ. - Мы с радостью поддерживаем идею книгодарения - в заводской акции участвуем уже не первый год. Надеемся, что замечательные истории подарят радость нашим маленьким землякам!

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