Воспитанники школы-интерната получили подарки от Новокуйбышевского НПЗ

Ребята с интересом рассматривали яркие и полезные книги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 февраля отмечают Международный день дарения книг. В честь праздника полезные подарки получили воспитанники школы-интерната имени Героя Советского Союза Ильи Егорова в городе Новокуйбышевске. Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции, организаторами которой выступили АО «Новокуйбышевский НПЗ» и Издательский дом «Комсомольская правда».

Воспитанники школы-интерната остались в восторге от подарков. Это красочные, яркие, полезные и важные книги. Они скрасят досуг самым лучшим образом. К выбору подарков организаторы акции подошли тщательно - у всех ребят разные способности и интересы. Те, кто постарше интересуются историей, другие - комиксами. Конечно, никогда не сдает позиции классическая художественная литература.

- Эта акция уже является традиционной. Не первый год АО «Новокуйбышевский НПЗ» привозит детям нашей школы замечательные книги. Больше всего радует разнообразие, теперь в нашей библиотеке каждый ребенок найдет что-то на свой вкус. Благодарим вас за праздник! - рассказала директор учреждения Елена Попова.

Ребята с любопытством окружили подарки от заводчан. Яркие книги от издательского дома «Комсомольская правда» сразу привлекли их внимание. Здесь и любимые герои, и книги по истории и науке, увлекательные самоучители. Многие дети признались, что любят читать, хотя и не все по состоянию здоровья могут это делать регулярно.

Комиксы и энциклопедии пользовались особой популярностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие книги сейчас читают дети?

Наибольшей популярностью у воспитанников интерната пользуются книги трех категорий: энциклопедии, журналы и художественная литература. Энциклопедия все еще остается настоящим другом каждого ребенка. Красочная, большая и в твердой обложке - она всегда будет важным инструментом каждого ученика школы. К таким книгам здесь привыкли относиться бережно, чтобы позже другие ребята могли также черпать из них знания и вдохновение.

Всевозможные журналы, раскраски и комиксы - очень важный и, к сожалению, дефицитный товар для библиотек. Пользуются они здесь особой популярностью. Журналы с любимыми героями для самых маленьких, об автомобилях, истории и моде для детей постарше, интеллектуальные загадки - все это также пришлось по нраву воспитанникам школы-интерната.

Художественная литература была, есть и будет главным вдохновителем не только детей, но и многих взрослых. Книга, которая попадет в нужное время в руки ребенка навсегда останется в его памяти как что-то вечное, доброе и приятное сердцу. «Кот в сапогах», «Карлсон» или «Буратино» - вечная детская классика даже и не думает сбавлять обороты.

АО «Новокуйбышевский НПЗ» подарил детям настоящий праздник. Не просто так говорят, что книга - лучший подарок. Она была и остается главным способом передачи добрых эмоций и знаний, а оформление многих изданий и их тактильность все также оставляют позади многие современные цифровые способы передачи знаний.

НК НПЗ активно развивает корпоративное волонтерство, а заводчане на протяжении многих лет проводят акции помощи социальным учреждениям - «Ёлка желаний», по сбору книг и необходимых канцтоваров к школе для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь ветеранам и приюту бездомных животных. Кроме этого, коллектив принимает активное участие в экологических акциях по очистке и благоустройству территорий Новокуйбышевска и Самары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сызранские нефтяники подарили книги общественной организации «Виктория»

Заводские волонтеры приурочили акцию к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля (подробнее)

Мир в подарок: две сельские библиотеки получили новые книги от заводчан

Новокуйбышевский завод масел и присадок передал учреждениям более 400 книг (подробнее)