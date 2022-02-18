«Доктор Свет» спешит на помощь

«Доктор Свет»

Синий свет против вирусов

Еще до пандемии коронавируса с наступлением холодов в самарских аптеках наступал «горячий» сезон: ОРЗ и ОРВИ, птичий, свиной или самый обычный грипп точно так же заставляли граждан запасаться лекарствами и витаминами, способными если не предотвратить напасть, то хотя бы помочь ее пережить. Однако можно использовать не только препараты, но и… аппараты. Еще в 2002 году научно-производственной компанией «АВЕРС» (г. Москва) были разработаны два устройства для профилактики и терапии ОРЗ и ОРВИ у новорожденных, детей раннего возраста, подростков и взрослого населения. Это фототерапевтические устройства «Доктор Свет», представляющие собой обычную соску-пустышку со встроенным в неё устройством и фототерапевтическое устройство «АВЕРС-Лайт» с тремя насадками. Прибор обеспечивает профилактику и помощь в лечении путем воздействия на слизистую оболочку полости рта и ротоглотки монохроматическим синим светом, с резонансной терапевтической частотой – 50 Гц.

В 2006 году эти устройства были зарегистрированы как изделия медицинской техники в России, а в 2008 году получили сертификаты в Германии и стали поставляться во все страны Евросоюза.

- С появлением в 2019 году нового вирусного заболевания COVID-19, компания «АВЕРС» провела клинические исследования по эффективности устройства «АВЕРС-Лайт» в борьбе с этим заболеванием, - рассказал главный научный сотрудник НПК «АВЕРС», академик, доктор военных наук, доктор технических наук, профессор Владимир Грачев. - В течение трех месяцев 20 врачей Московского медицинского университета имени Сеченова, работавших в «красной зоне», использовали устройство для профилактики, и ни один из них не заболел. Положительные заключения об эффективности фототерапевтического устройства «АВЕРС-Лайт»дали также НИИ пульмонологии Российской академии наук и Новосибирский медуниверситет.

Легче дышать

Применение устройства помогает организму бороться с любыми видами вирусов.

- Но особое место в терапии синим светом занимает эффект значительного увеличения кислорода в крови за счет активизации гемоглобина: после поглощения кванта света, молекула гемоглобина переходит в активное состояние и может переносить не одну молекулу кислорода, а сразу четыре! - говорит Владимир Грачев. - Это повышает содержание кислорода в крови на 32 – 39 %, а значит, облегчает дыхание пациентов во время терапии и реабилитации.

Совершенствуя устройство, монохроматический излучатель «Доктор Свет» заменили на более современный из «АВЕРС-Лайт». Теперь аппарат стал еще более эффективен для профилактики, терапии и реабилитации после всех видов вирусных заболеваний для новорожденных детей и детей от рождения до 4 лет.

В мае 2021 года устройство «АВЕРС-Лайт» было представлено на европейской Международной выставке в Румынии, где оно было отмечено как лучшее изобретение медицинской техники для профилактики, терапии и реабилитации после вирусных заболеваний.

«АВЕРС-Лайт»

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По вопросам приобретения устройств «Доктор Свет», «АВЕРС-Лайт» и других приборов НПК «АВЕРС» в Самаре обращайтесь в представительство НПК «АВЕРС» по Самарской области – ООО «Живой Свет»

ОГРН 1196313082657

г. Самара, ул. 22 партсъезда, 186

тел. 8-903-302-27-63

www.aversnpk.ru/ .

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