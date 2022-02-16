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Общество16 февраля 2022 8:40

Снега выше крыши. Измерили самые большие сугробы в Самаре и вот что получилось

Жители Самары с рулеткой измерили сугробы в разных районах города
Авторы (2):
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Светлана МАКОВЕЕВА
Светлана МАКОВЕЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На Ставропольской на сугроб приходится залезать, чтобы увидеть идущий трамвай

На Ставропольской на сугроб приходится залезать, чтобы увидеть идущий трамвай

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обильные снегопады стали настоящим испытанием для всех городских служб. Уже пару недель в Самаре только и разговоров, что о снеге: заметающем прохожих, засыпавшем тротуары, о сугробах, через которые не прорвешься к трамваю. Синоптики безжалостны: впереди новые снегопады. И сейчас, несмотря на передышку, вся техника трудится целыми днями, чистят дворы и тротуары, но увы не везде успешно.

Неплохой такой сугроб за остановкой

Неплохой такой сугроб за остановкой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К тому же после таких уборок по городу как грибы после дождя растут сугробы. Те, что во дворах - уменьшают количество парковочных мест и делают из квартир на первых этажах склепы. Те, что около дорог - мешаю автомобилистам и пассажирам общественного транспорта и становятся местом очень опасных детских игр. Фотограф "КП-Самара" решила проехать по городу и вместе с жителями разных районов измерить сугробы рулеткой. Показываем, что у нас получилось. Тем более, Елена Лапушкина, мэр Самары, просила сообщать о проблемных участках - вот, все на фото - с адресами.

Улица Стара-Загора, около мечети. Сугробы 2 и 2,5 метра

Сугробы на Стара-Загора - под два метра

Сугробы на Стара-Загора - под два метра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ника Аксай, блогер, наставник по продвижению в Инстаграм и продажам:

- Я живу в центре недалеко от парка Гагарина, и сейчас в разгар зимы стало очень тяжело передвигаться по городу. Около дома огромные сугробы, весь асфальт покрыт снегом и льдом. Добраться до пункта назначения, будто то магазин или ТЦ , теперь целый квест на выживание.

Снега навалили и при расчистке дорог

Снега навалили и при расчистке дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А из-за того, что стало тяжело ходить по этим «кашам», время в пути увеличивается. Хотелось бы снова спокойно ходить по ровной поверхности, не спотыкаясь о препятствия в виде снега и льда. Мне, как гиперсоциальной личности, это сильно упростит жизнь.

Ул. Ставропольская, около парка Молодежный

Сугроб во дворе: 2,6 метра, сугроб около остановки - 2,1 метра

Ольга Афанасьева, редактор "КП-Самара":

А потом сугроб превратится в лужу

А потом сугроб превратится в лужу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как журналист я уже успела выяснить, что действительно, вывозить снег из дворов должны за счет жителей. Но в наших среднестатистических домах договориться об этом практически невозможно. А в сугробах есть огромный минус: во-первых, как только начинается потепление, все это тает. В итоге подойти к мусорным бакам из-за огромной лужи просто невозможно. Затем уплывает асфальт и ям становится все больше. Ну и жителям первых этажей все это доставляет неприятности. Кстати, и сам двор у нас почистили не быстро, большую часть времени приходилось ковылять по снежной каше. И я понимаю почему: владельцы машин "оттяпали" себе часть дороги и детской площадки и не торопятся убирать свою технику для уборки проезжей части.

Сугробы около дорог просто громадные

Сугробы около дорог просто громадные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот нерасчищенная остановка это уже недоделка городских властей. Да, там тоже мешают припаркованные вдоль Ставропольской машины, но почему каждую зиму это превращается в проблему? Давно пора уже придумать какой-то способ работы с нарушителями. В итоге сейчас подъезд к остановке даже не стали расчищать, пассажиры скачут через сугробы, зато в небольшом прогале сразу припарковали машины. И теперь чтобы выйти к трамваю нужно рисковать своей жизнью. Тем более за сугробом слева не видно подъезжающие машины и легко можно попасть под колеса.

Неплохой такой сугроб за остановкой

Неплохой такой сугроб за остановкой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна проблема - это не прочищенные выходы из двора. Отдельно чистят двор, отдельно - улицу. А на границе - куски снега и льда, и отсутствие подходов к остановкам, например.

Улица Челюскинцев, рядом с Ново-Садовой, проспектом Ленина

Сугробы: 2 по 1,5 метра

Екатерина, жительница города:

Екатерина замерила сугроб на ул. Челюскинцев

Екатерина замерила сугроб на ул. Челюскинцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Здесь всюду возвышаются сугробы. И все бы ничего, но в некоторых местах расчищено так, что они будто образуют воронку: идешь по тротуару, скользишь и прямиком в сугроб. На проспект Ленина выходить тяжело.

И вот весь снег под березками

И вот весь снег под березками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большую часть времени дорога по Челюскинцев представляет собой узкую тропинку, на которой невозможно разминуться

От редакции: А ведь здесь находятся больница, много социальных учреждений. И это географический снег города. Еще одна проблема ул. Челюскинцев и проспекта Ленина - гололедица на плитке.

ул. Масленникова, сугроб: 2,4 метра

Любовь, жительница Самары:

А сколько снега на Масленникова!

А сколько снега на Масленникова!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я в детстве любила такие сугробы, и сейчас в них играют дети. В общем-то растают, ничего страшного. Хорошо, что почистили во дворе, а сугробы за двором.

Пока что эту красоту не вывозят

Пока что эту красоту не вывозят

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть то, что расстраивает: дороги у нас чистят гораздо лучше, чем тротуары, то есть получается, что город - он для машин, а не для людей. Я выходила из двора к проспекту и реально чуть не переломала там ноги, потому что навалены грязные глыбы, куски льда с крыши. Хорошо, что почистили крыши, но надо было это как-то убрать.

С горок можно покататься

С горок можно покататься

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У меня окна выходят на Мичурина, там практически каждую ночь что-то чистят и скребут. Но хотелось бы, чтобы тротуары также чистили и выходы из двора.

ул. Ленинградская, сквер им. Высоцкого. Два сугроба по 2,5 метра

Дмитрий, житель Самары:

Увы, но сугробы есть и на Ленинградке

Увы, но сугробы есть и на Ленинградке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таких сугробов как в сквере Высоцкого в Самаре очень много. Они не только высокие, но и очень масштабные в охвате. Несмотря на то, что это в центе города, на прогулочной улице - все равно сугробы лежат.

В сквере Высоцкого тоже очень снежно

В сквере Высоцкого тоже очень снежно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой зимой слишком много снега. Кажется, что городу просто техники не хватает, чтобы все это убрать. Но хотелось бы, чтобы снег не только складывали, но и вывозили, потому что он, к сожалению, не везде чистый.

Собакам сугробы симпатичны

Собакам сугробы симпатичны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта

Сергей СИМАК, эколог

- Конечно, такая ситуация - это большая опасность для экологии. Снег не должен сваливаться на газоны, его должны вывозить: топить, или вывозить на полигоны, там должна быть изоляция, дренаж, чтобы прямотоком не шла грязная вода в Волгу.

Снегоуборочная техника работает круглыми сутками. Но убрать весь снег очень нелегко

Снегоуборочная техника работает круглыми сутками. Но убрать весь снег очень нелегко

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Кто должен вывозить снег из дворов?

УК - обязаны складировать снег на территории двора, вывоз снег – по решению собрания собственников. За отдельные деньги от собственников, раз в неделю, раз в месяц по мере накопления.

Сколько это стоит?

Машина вместимостью 10 тонн - около 8800 рублей. Если двор неудобный и нужна машина меньше - это будет дороже. Также необходима работа погрузчиков - примерно 2-3 часа на это нужно.

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