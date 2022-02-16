Снега выше крыши. Измерили самые большие сугробы в Самаре и вот что получилось

На Ставропольской на сугроб приходится залезать, чтобы увидеть идущий трамвай Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обильные снегопады стали настоящим испытанием для всех городских служб. Уже пару недель в Самаре только и разговоров, что о снеге: заметающем прохожих, засыпавшем тротуары, о сугробах, через которые не прорвешься к трамваю. Синоптики безжалостны: впереди новые снегопады. И сейчас, несмотря на передышку, вся техника трудится целыми днями, чистят дворы и тротуары, но увы не везде успешно.

Неплохой такой сугроб за остановкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К тому же после таких уборок по городу как грибы после дождя растут сугробы. Те, что во дворах - уменьшают количество парковочных мест и делают из квартир на первых этажах склепы. Те, что около дорог - мешаю автомобилистам и пассажирам общественного транспорта и становятся местом очень опасных детских игр. Фотограф "КП-Самара" решила проехать по городу и вместе с жителями разных районов измерить сугробы рулеткой. Показываем, что у нас получилось. Тем более, Елена Лапушкина, мэр Самары, просила сообщать о проблемных участках - вот, все на фото - с адресами.

Улица Стара-Загора, около мечети. Сугробы 2 и 2,5 метра

Сугробы на Стара-Загора - под два метра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ника Аксай, блогер, наставник по продвижению в Инстаграм и продажам:

- Я живу в центре недалеко от парка Гагарина, и сейчас в разгар зимы стало очень тяжело передвигаться по городу. Около дома огромные сугробы, весь асфальт покрыт снегом и льдом. Добраться до пункта назначения, будто то магазин или ТЦ , теперь целый квест на выживание.

Снега навалили и при расчистке дорог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А из-за того, что стало тяжело ходить по этим «кашам», время в пути увеличивается. Хотелось бы снова спокойно ходить по ровной поверхности, не спотыкаясь о препятствия в виде снега и льда. Мне, как гиперсоциальной личности, это сильно упростит жизнь.

Ул. Ставропольская, около парка Молодежный

Сугроб во дворе: 2,6 метра, сугроб около остановки - 2,1 метра

Ольга Афанасьева, редактор "КП-Самара":

А потом сугроб превратится в лужу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Как журналист я уже успела выяснить, что действительно, вывозить снег из дворов должны за счет жителей. Но в наших среднестатистических домах договориться об этом практически невозможно. А в сугробах есть огромный минус: во-первых, как только начинается потепление, все это тает. В итоге подойти к мусорным бакам из-за огромной лужи просто невозможно. Затем уплывает асфальт и ям становится все больше. Ну и жителям первых этажей все это доставляет неприятности. Кстати, и сам двор у нас почистили не быстро, большую часть времени приходилось ковылять по снежной каше. И я понимаю почему: владельцы машин "оттяпали" себе часть дороги и детской площадки и не торопятся убирать свою технику для уборки проезжей части.

Сугробы около дорог просто громадные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот нерасчищенная остановка это уже недоделка городских властей. Да, там тоже мешают припаркованные вдоль Ставропольской машины, но почему каждую зиму это превращается в проблему? Давно пора уже придумать какой-то способ работы с нарушителями. В итоге сейчас подъезд к остановке даже не стали расчищать, пассажиры скачут через сугробы, зато в небольшом прогале сразу припарковали машины. И теперь чтобы выйти к трамваю нужно рисковать своей жизнью. Тем более за сугробом слева не видно подъезжающие машины и легко можно попасть под колеса.

Неплохой такой сугроб за остановкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна проблема - это не прочищенные выходы из двора. Отдельно чистят двор, отдельно - улицу. А на границе - куски снега и льда, и отсутствие подходов к остановкам, например.

Улица Челюскинцев, рядом с Ново-Садовой, проспектом Ленина

Сугробы: 2 по 1,5 метра

Екатерина, жительница города:

Екатерина замерила сугроб на ул. Челюскинцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Здесь всюду возвышаются сугробы. И все бы ничего, но в некоторых местах расчищено так, что они будто образуют воронку: идешь по тротуару, скользишь и прямиком в сугроб. На проспект Ленина выходить тяжело.

И вот весь снег под березками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большую часть времени дорога по Челюскинцев представляет собой узкую тропинку, на которой невозможно разминуться

От редакции: А ведь здесь находятся больница, много социальных учреждений. И это географический снег города. Еще одна проблема ул. Челюскинцев и проспекта Ленина - гололедица на плитке.

ул. Масленникова, сугроб: 2,4 метра

Любовь, жительница Самары:

А сколько снега на Масленникова! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я в детстве любила такие сугробы, и сейчас в них играют дети. В общем-то растают, ничего страшного. Хорошо, что почистили во дворе, а сугробы за двором.

Пока что эту красоту не вывозят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть то, что расстраивает: дороги у нас чистят гораздо лучше, чем тротуары, то есть получается, что город - он для машин, а не для людей. Я выходила из двора к проспекту и реально чуть не переломала там ноги, потому что навалены грязные глыбы, куски льда с крыши. Хорошо, что почистили крыши, но надо было это как-то убрать.

С горок можно покататься Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У меня окна выходят на Мичурина, там практически каждую ночь что-то чистят и скребут. Но хотелось бы, чтобы тротуары также чистили и выходы из двора.

ул. Ленинградская, сквер им. Высоцкого. Два сугроба по 2,5 метра

Дмитрий, житель Самары:

Увы, но сугробы есть и на Ленинградке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Таких сугробов как в сквере Высоцкого в Самаре очень много. Они не только высокие, но и очень масштабные в охвате. Несмотря на то, что это в центе города, на прогулочной улице - все равно сугробы лежат.

В сквере Высоцкого тоже очень снежно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этой зимой слишком много снега. Кажется, что городу просто техники не хватает, чтобы все это убрать. Но хотелось бы, чтобы снег не только складывали, но и вывозили, потому что он, к сожалению, не везде чистый.

Собакам сугробы симпатичны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комментарий эксперта

Сергей СИМАК, эколог

- Конечно, такая ситуация - это большая опасность для экологии. Снег не должен сваливаться на газоны, его должны вывозить: топить, или вывозить на полигоны, там должна быть изоляция, дренаж, чтобы прямотоком не шла грязная вода в Волгу.

Снегоуборочная техника работает круглыми сутками. Но убрать весь снег очень нелегко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Кто должен вывозить снег из дворов?

УК - обязаны складировать снег на территории двора, вывоз снег – по решению собрания собственников. За отдельные деньги от собственников, раз в неделю, раз в месяц по мере накопления.

Сколько это стоит?

Машина вместимостью 10 тонн - около 8800 рублей. Если двор неудобный и нужна машина меньше - это будет дороже. Также необходима работа погрузчиков - примерно 2-3 часа на это нужно.