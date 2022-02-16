Ипотека и потребкредиты: что будет со ставками в 2022 году?

Жители Самарской области отдают предпочтение готовым квартирам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы отдают предпочтение готовым квартирам

- В 2021 году Абсолют Банк в Самарской области выдал ипотеку на общую сумму более 2,5 млрд рублей и сохранил свою позицию в топ-5 лидеров жилищного кредитования, - рассказал Алексей Ларгин, руководитель Абсолют Банка в Самаре. - За год прирост выдач составил 10 %.

Жители Самарской области, как и раньше, отдают предпочтение готовым квартирам. Самара входит в топ-3 городов, где наиболее высок интерес заемщиков ко вторичному жилью. Первые два места - у Москвы и Санкт-Петербурга. Доля «вторички» в ипотечных сделках у нас составляет 85 %. В 2022 году соотношение вряд ли изменится. Средняя цена квадратного метра «вторички» в Самаре - 84 тысячи рублей, «первички» - 77 тысяч рублей. При этом разница в стоимости готовых квартир в зависимости от района не так значительна, как в случае с новостройками. В таких престижных районах, как Ленинский и Октябрьский, стоимость квадратного метра взлетела до 120-130 тысяч рублей, а в менее популярных - Куйбышевском и Промышленном - она держится на уровне 63-70 тысяч рублей. Между ними - значительный ценовой разрыв. Кроме того, квартира на вторичном рынке готова к новоселью практически сразу после сделки, квартира в новостройке обычно сдается через полгода-год. И после получения ключей заемщикам предстоят расходы на ремонт - в среднем это еще 20-25 % к стоимости жилья. Средний ипотечный чек по «первичке» и «вторичке» в 2021 году практически сравнялся и держится на уровне 2-2,1 млн рублей. Мы прогнозируем, что он увеличится на 3-5 % в первой половине 2022 года - в первую очередь за счет роста цен на недвижимость.

- В 2020-2021 годах, в период действия госпрограмм, количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья, действительно, увеличилось - в 6 раз по сравнению с 2019 годом - и достигло 35 % от общего числа выдач, - рассказала Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» ПСБ. - Самые популярные программы - это «Госпрограмма-2020», «Военная ипотека», «Семейная ипотека». По версии Frank Mortgage Award-2021, ПСБ был признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья. Но после того, как в госпрограмму льготного ипотечного кредитования были внесены изменения, спрос на «вторичку» вновь начал возрастать. Во втором полугодии 2021 года 43 % от общего количества ипотечных сделок пришлось на вторичный рынок, что на 22 % выше в сравнении с первым полугодием 2021. В целом в 2021 году в Самарской области мы выдали на 24 % жилищных кредитов больше, чем в 2020 году.

- По итогам 2021 года ВТБ в Самарской области провел более 7 тысяч ипотечных сделок на 15,6 млрд рублей, - сообщил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - Портфель жилищных кредитов за январь-декабрь вырос на 14 % и достиг, на 1 января текущего года, 39,9 млрд рублей. Показатели качества ипотечного портфеля остаются на высоком уровне признаков ухудшения ситуации с обслуживанием кредитной задолженности у заемщиков нет. Сегодня в рамках наших базовых программ по ипотеке процентная ставка составляет 10,3 % как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков доступно под 10,6 %. При этом отмечу, что мы намеренно сохранили во второй половине декабря ставки по ипотеке без изменений, чтобы клиенты благодаря предодобренным заявкам смогли без спешки подобрать квартиру и провести сделки уже в новом году с минимальными расходами на кредит. В январе этого года мы оформили на покупку жилья на 36 % больше кредитов, чем за первый месяц прошлого года.

Льготная ипотека останется драйвером рынка

Сохранит ли льготная программа кредитования жилья спрос в 2022 году?

- Безусловно. Госпрограмма «Семейная ипотека» стала драйвером на первичном рынке недвижимости во второй половине прошлого года и останется им в 2022 году, - уверен Алексей Ларгин. - У нас доля выдач по семейной ипотеке составляет более 60 % от всех выдач на первичном рынке. Главная причина спроса на обновленную «Семейную ипотеку» - теперь ее могут получить семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Таких семей в регионе очень много, а значит, круг потенциальных заемщиков существенно расширится. Кроме того, заемщики могут купить по «Семейной ипотеке» квартиру в новостройке не только напрямую у застройщика, но и по договору переуступки. Раньше такое жилье можно было приобрести только в рамках стандартных программ, то есть по более высокой ставке.

Если квартира в новостройке была оформлена в ипотеку по стандартной программе любого банка, появление первенца после 1 января 2018 года - повод заняться рефинансированием ставки. Это позволит уменьшить ежемесячный платеж на несколько тысяч рублей. Абсолют Банк в начале февраля единственный в регионе снизил ставку по госпрограмме «Семейная ипотека». Теперь она составляет 5,74 % годовых. Остальные условия госпрограммы сохранились. Максимальная сумма займа - 6 млн рублей, срок - до 30 лет, минимальный размер первоначального взноса - 15 % от стоимости квартиры. Часть первоначального взноса у нас можно «закрыть» маткапиталом. Эта возможность очень важна для семей с детьми. Ее используют 80 % наших заемщиков по «Семейной ипотеке».

- По «Семейной ипотеке» государство установило ставку в 6 %, при этом банки предлагают еще более выгодные условия, например, в ВТБ от 4,7 %, - рассказал Максим Папков. - По ипотеке с господдержкой ставка составляет 7 %, в ВТБ - от 5,75 %. Мы также применили эти условия на покупку готовых частных домов с земельным участком. Считаем, что это позволит нашим клиентам решить свой жилищный вопрос с минимальными расходами на кредит, что особенно важно в условиях двузначных ставок по ипотеке на рынке. Также банк позволяет совмещать условия госпрограмм с субсидированными дисконтами партнеров. Таким образом, заемщик может оформить жилищный кредит по более низкой ставке. Выгодные условия по ипотеке у нас по-прежнему действуют при подаче заявки через онлайн-сервисы банка или застройщиков-партнеров, использовании цифровых каналов при проведении сделки, а также для зарплатных клиентов.

- Клиентам ПСБ сегодня доступны как собственные программы банка на первичном и вторичном рынках, так и с господдержкой, - прокомментировала Ольга Грачева. - При этом по госпрограммам мы предлагаем одни из самых низких ставок на рынке - от 5,85 % по программе «Военная ипотека. Госпрограмма» и «Госпрограмме-2020» и от 4,39 % - по «Семейной ипотеке». По классическим банковским программам ставки начинаются от 9,14 % на вторичное жилье, от 10,10 % на новостройки. Рефинансировать ипотеку в ПСБ клиенты могут от 4,39 %.

С 1 января 2022 года мы увеличили максимальную сумму кредита по программам военной ипотеки на первичном и вторичном рынке, а также по программе рефинансирования. По новым условиям максимальная сумма кредита по программам «Новостройка. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека» увеличена до 3 810 000 рублей, по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» - до 3 795 000 рублей.

По мнению Максима Папкова, если говорить о развитии рынка ипотеки в 2022-м году, то этот сегмент в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости жилищных кредитов, ставки по которым перешагнули двузначный уровень. Дальнейшее изменение ценовых параметров будет зависеть от решений ЦБ РФ и конъюнктуры рынка. Спрос на ипотеку в этом году будет сохраняться за счет развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое будет зависеть от возможного продления госпрограммы. Банки рассчитывают, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку.

Самарцы стали чаще брать потребительские кредиты.

- Нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов, - прокомментировал Максим Папков. - По итогам 2021 года клиенты ВТБ в Самарской области оформили свыше 35 тысяч кредитов наличными на сумму 25,3 млрд рублей, что на 20 % превышает показатель предыдущего года. Пиковый уровень спроса в 2021 году пришелся на весну, когда ставки на рынке были исторически минимальными, в предновогодний период клиенты также активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Клиенты берут деньги на ремонт, рефинансирование действующих кредитов, приобретение крупных товаров, автомобилей, загородной недвижимости, а также отдых за рубежом, который в основном был недоступен из-за пандемии в прошлом сезоне зимних отпусков.

- Прирост в Самаре и области за 2021 год в ПСБ банке составил более 200 %, - рассказала Ольга Грачева. - Это было связано с развитием дистанционных сервисов и доступностью кредитов. Средний чек потребительского кредита в ПСБ по Самарской области за 2021 вырос на 15 % и составил 490 тысяч рублей.

Сейчас в ПСБ можно взять новый потребительский кредит или рефинансировать до 10 имеющихся по ставке от 4,9 % годовых в рублях. Одно из главных преимуществ наших потребительских кредитов - автоматическое снижение процентной ставки на 1 % каждый год у добросовестных заемщиков, у которых нет просрочек. Максимально ставка от первоначальной может быть снижена на 3 % за все время обслуживания займа.

При этом, по оценке банков, равным интересом пользуются как потребительские кредиты, так и кредитные карты.

- Спрос примерно одинаковый на оба продукта, - говорит Ольга Грачева. - Потребительский кредит выгоден, когда сразу нужна крупная сумма, например, на ремонт. А кредитка нужна для совершения более мелких трат и покупок, и проценты по ней начисляются не на всю сумму займа, а только на объем потраченных средств и после того, как закончился льготный период. Например, в ПСБ максимальный возобновляемый льготный период по кредитной карте составляет 101 день. Кроме того, использование кредитной карты позволяет получать дополнительный доход в форме кешбэка. Например, пользуясь нашей кредитной картой «Двойной кешбэк», клиенты могут вернуть себе до 11 % за все покупки и 1 % за погашение своей же задолженности.

На рынке автокредитования спрос стал больше из-за высоких цен Фото: Shutterstock

Что касается рынка автокредитования, то увеличение его объема в 2021 году был вызван ростом стоимости автомобилей.

- В 2021 году Абсолют Банк в Самарской области выдал автокредиты на сумму почти 3 млрд рублей, - рассказал Алексей Ларгин. - Это хороший результат, учитывая, что мы открыли направление автокредитования в январе 2021 года. Рост объема рынка автокредитования в 2021 году был вызван ростом стоимости автомобилей. Машины подорожали в среднем на 20 %. В результате средняя сумма кредита к началу 2022 года тоже выросла. По новым авто на 21 % - 1,4 млн рублей, а по подержанным - на 31 %, до 828 тысяч рублей. В феврале 2021 мы увеличили максимальный срок кредита с 7 до 8 лет, что так же повлияло на увеличение суммы кредита. В итоге в 2021 средний срок займа на новый автомобиль составлял 87 месяцев, а на подержанный - 76,7 месяцев. В 2021 году в связи с дефицитом новых автомобилей спрос частично переориентировался на подержанные. В Абсолют Банке доля заемщиков, приобретающих новые автомобили, к концу года, снизилась на 4 % - до 64 %.

В 2022 году новые автомобили продолжат дорожать, что повлечет за собой и рост объемов кредитования: в пределах 10-15 %. Количество кредитов вырастет на 5-10 %. Если рынок не преодолеет дефицит новых автомобилей ко второму полугодию 2022, то осенью возможно снижение показателей продаж.

Как новые, так и подержанные авто в Самаре чаще берут в кредит мужчины. Их доля среди заемщиков держится на уровне 72-74 %. Топ-5 самых популярных марок, приобретаемых в кредит, среди новых авто: LADA, RENAULT, HYUNDAI, CHERY, VOLKSWAGEN. Среди машин с пробегом - LADA, KIA, HYUNDAI, NISSAN, RENAULT.