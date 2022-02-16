В Самаре хотят запретить строить многоэтажки на месте снесенных исторических зданий

Исторические здания формируют особенную атмосферу старой Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре хотят запретить строить многоэтажки на месте снесенных ценных исторических зданий. Предложение прозвучало на заседании проектного офиса по историческому поселению. Таким образом предполагается защитить старую Самару от аппетитов застройщиков. Рассказываем, в каком состоянии сейчас находится проект исторического поселения в Самаре, что грозит ценным градоформирующим объектам (ЦГФО) и могут ли ввести мораторий на застройку старого города.

Почему режим исторического поселения в Самаре до сих пор не работает

Уже более года чиновники никак не могут подготовить и утвердить необходимые документы, без которых официально принятый режим исторического поселения функционировать не может. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в Управлении госохраны объектов культурного наследия (УГООКН), в настоящий момент по историческому поселению необходимы три ключевых шага. Во-первых, утвердить список ценных градоформирующих объектов. Во-вторых, утвердить границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. И в-третьих – утвердить градостроительные регламенты исторического поселения. С каждым из этих пунктов сейчас имеются сложности.

Что такое ЦГФО и зачем они нужны

Ценные градоформирующие объекты – это исторические здания, не вошедшие в число памятников культурного наследия, но обладающие архитектурной и исторической ценностью. Именно эти старинные домики в комплексе формируют ту самую атмосферу и дух старой Самары, которые привлекают и горожан, и туристов в исторический центр города. Если не защитить ЦГФО от сноса, то может возникнуть ситуация, когда исторический центр заполонят безликие современные высотки, между которыми, будто островки, будут стоять отдельные объекты культурного наследия в окружении нескольких домиков охранной зоны.

Почему возникли проблемы со списком ЦГФО

Долгое время градозащитники боролись за официальное принятие списка ЦГФО, однако процесс затягивался. Перспектива утверждения перечня и, соответственно, придания историческим домикам охранного статуса могла поставить крест на планах некоторых застройщиков. Кроме того, некоторые ценные здания были включены в официальные списки мэрии на снос как аварийные. В 2021 году общественникам удалось отстоять дом на Садовой, 228, который уже начали было сносить. После этого была создана специальная комиссия, которая обследовала предназначенные к сносу дома и выявила те из них, которые представляют историческую ценность. В конце 2021 года был подготовлен итоговый список из 645 ценных домиков, формирующих уникальную атмосферу старой Самары. Свои подписи на списке поставили все заинтересованные ведомства, дома должны были получить охранный статус.

Однако в начале февраля мэрия неожиданно отозвала свою подпись на согласованном списке ЦГФО. Городские чиновники предложили оставить в списке только 470 домов, которые находятся в границах Объединенной зоны охраны памятников (хотя сами эти границы еще утверждены не до конца). А вот судьбу еще 175 домов, по мнению мэрии, нужно было обсуждать дополнительно. Этим шагом весь утвержденный ранее список ЦГФО снова отправили на этап согласований, и здания лишились охранного статуса.

Что сейчас происходит со списком ЦГФО

Предложение самарской мэрии рассмотрели на заседании проектного офиса по историческому поселению. Несмотря на опасения градозащитников, это предложение отклонили, оставив в списке ЦГФО 645 домиков. Теперь дело за малым – утвердить его.

- Как предмет охраны исторического поселения этот список должен быть утвержден постановлением правительства Самарской области, - пояснили власти в ответ на запрос «КП-Самара».

Могут ли запретить застройку на месте ЦГФО

Такое предложение прозвучало на заседании проектного офиса. Речь идет о ведении временного режима использования земельных участков, на которых были расположены уже утраченные ЦГФО - запрете на новое строительство на этих участках.

- Это нужно для того, чтобы исключить возможность нового строительства на земельных участках, на которых расположены ЦГФО, - пояснили инициаторы идеи.

Что происходит с проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия

По данным УГООКН, в настоящее время этот проект уже составлен и направлен для прохождения государственной историко-культурной экспертизы. Если положительное заключение будет получено, документу предстоит утверждение в федеральном министерстве культуры.

Однако по данным собственных источников «КП-Самара», с прохождением госэкспертизы возник ряд сложностей. В частности, эксперты отметили неувязки между списком объектов культурного наследия и предоставленной им картой. Кроме того, охранные зоны различных памятников не только пересекаются между собой, но и противоречат действующим на этой территории градостроительным регламентам. Также экспертиза подвергла критике принятые для старого города предельные параметры застройки, указав, что ни о каком строительстве в границах охранных зон по закону речи быть не может. Нашлись и другие огрехи и несоответствия. Так что пока они не будут устранены, положительного заключения госэкспертизы ждать не приходится.

Что происходит с градостроительным регламентами в старом городе?

Сейчас на территории исторического поселения действуют городские Правила застройки и землепользования, а также ограничения охранных зон отдельных памятников культурного наследия.

- С момента присвоения статуса исторического поселения все работы по строительству и рекнострукции объектов капитального строительства в его границах должны согласовывать архитектурные решения с УГООКН,- пояснили в ведомстве. – А в пределах охранных зон памятников действует запрет на снос исторических зданий. После утверждения списка ЦГФО их градостроительные характеристики также будут подлежать сохранению.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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