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Общество17 февраля 2022 14:00

«Несуществующие собственники и липовые подписи»: жители Самары жалуются на проблемы со сменой управляющей компании

Жители Самары пожаловались, что им не дают сменить управляющую компанию
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Не все жители Самары довольны работой своих управляющих компаний. Однако поменять УК может оказаться не так просто.

Не все жители Самары довольны работой своих управляющих компаний. Однако поменять УК может оказаться не так просто.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары жалуются на невозможность сменить управляющую компанию. Жильцы сразу нескольких домов обратились в редакцию «КП-Самара». Люди пожаловались, что несмотря на выигранные суды и прописанное в законе право выбрать управляющую компанию, на практике каждый раз у них возникают неожиданные препятствия. В результате все затягивается на долгие месяцы и даже годы. Выяснили, в чем проблема и узнали у экспертов, есть ли пути ее решения.

Собрания, которых не было

Дом на Ставропольской, 103 борется за право сменить управляющую компанию с начала июня 2020 года.

- Мы решили сменить УК «ПЖРТ-11» на другую, - рассказала журналисту «КП-Самара» старшая по дому Ирина Щукина. – Провели общее собрание жильцов, проголосовали, составили протокол, подали документы в ГЖИ – все, как полагается по закону. Из ГЖИ пришел ответ, что они будут проверять наш протокол до конца июля, почти два месяца. А за неделю до этого срока мы обнаружили в информационной системе ГИС-ЖКХ заявку от ПЖРТ-11: якобы мы провели еще одно собрание и проголосовали за них. И ГЖИ сразу этот протокол узаконил. В этом документе мы обнаружили поддельные подписи жителей. Прописанный в протоколе инициатор общего собрания также заявил, что он об этом знать не знает, и его подпись - фальшивка. Мы написали заявление в полицию, там возбудили уголовное дело.

Обратились жильцы и в прокуратуру с жалобой на действия ГЖИ и управляющей компании. Однако в ведомстве им ответили, что надзор за жилищным законодательством находится в ведении… ГЖИ. Тогда люди пошли в суд. В июне 2021-го Промышленный суд встал на сторону жителей и признал поданный управляющей компанией протокол недействительным.

- ПЖРТ-11 подали апелляцию, но областной суд также встал на нашу сторону, - рассказывает Ирина Щукина. – Решение судья огласил 14 октября в 16.30. А 14 октября в 17.30 ПЖРТ-11 разместил в ГИС-ЖКХ информацию, что наш дом якобы провел еще одно общее собрание и снова выбрал их! Мы написали обращение в облГЖИ, приложили к нему 27 заявлений собственников, которые утверждали, что их подписи в протоколе – фальшивка. Кроме того, в протоколе оказались подписи людей, которые уже продали квартиры или вообще умерли. В качестве инициатора собрания в протоколе фигурировал жилец, которого в нашем доме вообще никогда не было, а данные об его документах на собственность в Росреестре отсутствуют.

В ГЖИ доводам жителей не вняли. В ответе на имя старшей по дому за подписью руководителя ведомства Виктории Катковой (имеется в распоряжении редакции) указано, что заявка от ПЖРТ-11 подана в соответствии с установленными правилами и проверена специалистами, что ГЖИ не уполномочен проверять достоверность подписей, что сведения об инициаторе собрания в Росреестре отсутствуют. И посоветовали снова идти в суд. Жильцы так и сделали, подав новый иск в конце декабря. А пока вот уже полтора года длятся разбирательства, дом продолжает обслуживать ПЖРТ-11.

«Мы это не подписывали!»

Не лучшая ситуация складывается и у жителей дома по ул.Минской, 37. Здесь борьба за право поменять управляющую компанию также длится с 2020 года.

- Мы решили расторгнуть отношения с УК «Коммунресурс» и выбрали себе другую управляющую компанию, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница дома Наталья Борзенкова. – Изучили все правила, провели общее собрание жильцов в ноябре 2020-го, в нем участвовало 57% собственников, которые проголосовали «за». Документы отправили в ГЖИ, но там сообщили, что проверку нашего протокола будут вести 30 дней, так как мы якобы не оповестили о собрании представителей УК. Хотя они присутствовали на собрании. С учетом всех новогодних праздников ГЖИ обозначил нам срок проверки наших документов в 15 января 2021 года. А 13 января им поступил новый протокол о якобы проведенном новом собрании, на котором жильцы якобы снова выбрали УК «Коммунресурс». И ГЖИ его сразу зарегистрировал и утвердил.

Жильцы возмутились и подали в суд на инициаторов второго собрания, утверждая, что в протоколе фигурируют фальшивые подписи. Кировский районный суд встал на сторону жильцов и признал второй протокол недействительным. В решении суда говорится, что истцы доказали факт подлога подписей, а вот организаторы собрания не смогли подтвердить факт его проведения. Это решение уже устояло в апелляции. Одновременно юристы компании попытались опротестовать в суде решения первого собрания об отказе от услуг УК, однако суд снова встал на сторону жильцов. Это решение также устояло в апелляционной инстанции.

- Мы долго добивались от ГЖИ, чтобы наш дом исключили из лицензии «Коммунресурса», наконец 29 декабря 2021 года это было сделано. А 30 декабря – дом включили в эту же лицензию снова на основании якобы проведенного еще одного собрания жильцов, - возмущается Наталья Борзенкова. – Мы написали массовые обращения в прокуратуру. Жительницы, которые фигурируют в протоколе в качестве организаторов, заявили, что никакого собрания не инициировали и не проводили, и уже дали соответствующие показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но все это время, почти полтора года, мы продолжаем платить прежней УК за обслуживание дома – а это более 200 тысяч рублей в месяц!

«В законе есть лазейки, и ими пользуются»

Как выяснилось, подобные ситуации в Самаре отнюдь не редкость.

- Точно такая же ситуация сложилась у дома на пр.Юных Пионеров, 108, они тоже выиграли суд по поддельному протоколу, и тут же появился еще один такой же, - рассказывает Ирина Щукина. – Дом на ул.Каховской, 12 выиграл суд в феврале 2021 года, Заводское шоссе, 40 – в сентябре 2021го, на Металлистов, 8 дошли до апелляции и выиграли ее в апреле 2021-го. Юных Пионеров, 18, Теннисная, 31, Физкультурная, 135-137, Ново-Вокзальная, 263, Победы, 109 – никому из них не дали уйти из УК. Процедура затягивается, появляются новые «левые» протоколы собраний, и ГЖИ их регистрирует. Это просто замкнутый круг!

Член регионального отделения ОНФ по Самарской области Екатерина Гудзима считает, что в сложившейся ситуации виноваты пробелы в законодательстве.

- К сожалению, такие схемы вовсю используют многие управляющие компании и в Самаре, и в других регионах, пользуются пробелами в законах, которые это позволяют, - рассказала Екатерина Гудзима журналисту «КП-Самара». – Это настоящее рабство, и фраза «выберите другую УК» звучит просто как издевательство. Хотелось бы, чтобы к таким ситуациям подключалась полиция. Мы будем инициировать заседание Общественного Совета ГЖИ, где поднимем эту проблему. Но пока единственный вариант для жителей вернуть контроль над своим домом – это организовать ТСЖ. И привлекать УК уже в качестве подрядчика для выполнения каких-то конкретных работ.

Председатель комитета по строительству, местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских также отмечает несовершенство существующего законодательства.

- Проблема липовых протоколов стоит по всей стране, и сейчас пути решения ищут на уровне Госдумы, - отметил Виктор Часовских. – Сейчас по закону любой собственник в любой момент может инициировать проведение общего собрания и составить протокол о выборе управляющей компании. Иногда очевидно, что за этими действиями стоит УК, но доказать это практически невозможно, поэтому жильцам остается только подавать в суд на организаторов собрания и оспаривать протоколы. Нужно менять законодательство. Например, обязать инициатора собрания лично, под роспись принимать листы голосования от жильцов, а не просто вешать ящик для голосования. Или выделить ограниченное время на смену УК – например, принимать такие решения раз в год, с января по март. Это решило бы проблему появления множества протоколов с одной повесткой.

«КП-Самара» отправила запрос в ГЖИ с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации материала ответ от ведомства не был получен, и мы обязательно

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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