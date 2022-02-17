«Несуществующие собственники и липовые подписи»: жители Самары жалуются на проблемы со сменой управляющей компании

Не все жители Самары довольны работой своих управляющих компаний. Однако поменять УК может оказаться не так просто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары жалуются на невозможность сменить управляющую компанию. Жильцы сразу нескольких домов обратились в редакцию «КП-Самара». Люди пожаловались, что несмотря на выигранные суды и прописанное в законе право выбрать управляющую компанию, на практике каждый раз у них возникают неожиданные препятствия. В результате все затягивается на долгие месяцы и даже годы. Выяснили, в чем проблема и узнали у экспертов, есть ли пути ее решения.

Собрания, которых не было

Дом на Ставропольской, 103 борется за право сменить управляющую компанию с начала июня 2020 года.

- Мы решили сменить УК «ПЖРТ-11» на другую, - рассказала журналисту «КП-Самара» старшая по дому Ирина Щукина. – Провели общее собрание жильцов, проголосовали, составили протокол, подали документы в ГЖИ – все, как полагается по закону. Из ГЖИ пришел ответ, что они будут проверять наш протокол до конца июля, почти два месяца. А за неделю до этого срока мы обнаружили в информационной системе ГИС-ЖКХ заявку от ПЖРТ-11: якобы мы провели еще одно собрание и проголосовали за них. И ГЖИ сразу этот протокол узаконил. В этом документе мы обнаружили поддельные подписи жителей. Прописанный в протоколе инициатор общего собрания также заявил, что он об этом знать не знает, и его подпись - фальшивка. Мы написали заявление в полицию, там возбудили уголовное дело.

Обратились жильцы и в прокуратуру с жалобой на действия ГЖИ и управляющей компании. Однако в ведомстве им ответили, что надзор за жилищным законодательством находится в ведении… ГЖИ. Тогда люди пошли в суд. В июне 2021-го Промышленный суд встал на сторону жителей и признал поданный управляющей компанией протокол недействительным.

- ПЖРТ-11 подали апелляцию, но областной суд также встал на нашу сторону, - рассказывает Ирина Щукина. – Решение судья огласил 14 октября в 16.30. А 14 октября в 17.30 ПЖРТ-11 разместил в ГИС-ЖКХ информацию, что наш дом якобы провел еще одно общее собрание и снова выбрал их! Мы написали обращение в облГЖИ, приложили к нему 27 заявлений собственников, которые утверждали, что их подписи в протоколе – фальшивка. Кроме того, в протоколе оказались подписи людей, которые уже продали квартиры или вообще умерли. В качестве инициатора собрания в протоколе фигурировал жилец, которого в нашем доме вообще никогда не было, а данные об его документах на собственность в Росреестре отсутствуют.

В ГЖИ доводам жителей не вняли. В ответе на имя старшей по дому за подписью руководителя ведомства Виктории Катковой (имеется в распоряжении редакции) указано, что заявка от ПЖРТ-11 подана в соответствии с установленными правилами и проверена специалистами, что ГЖИ не уполномочен проверять достоверность подписей, что сведения об инициаторе собрания в Росреестре отсутствуют. И посоветовали снова идти в суд. Жильцы так и сделали, подав новый иск в конце декабря. А пока вот уже полтора года длятся разбирательства, дом продолжает обслуживать ПЖРТ-11.

«Мы это не подписывали!»

Не лучшая ситуация складывается и у жителей дома по ул.Минской, 37. Здесь борьба за право поменять управляющую компанию также длится с 2020 года.

- Мы решили расторгнуть отношения с УК «Коммунресурс» и выбрали себе другую управляющую компанию, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница дома Наталья Борзенкова. – Изучили все правила, провели общее собрание жильцов в ноябре 2020-го, в нем участвовало 57% собственников, которые проголосовали «за». Документы отправили в ГЖИ, но там сообщили, что проверку нашего протокола будут вести 30 дней, так как мы якобы не оповестили о собрании представителей УК. Хотя они присутствовали на собрании. С учетом всех новогодних праздников ГЖИ обозначил нам срок проверки наших документов в 15 января 2021 года. А 13 января им поступил новый протокол о якобы проведенном новом собрании, на котором жильцы якобы снова выбрали УК «Коммунресурс». И ГЖИ его сразу зарегистрировал и утвердил.

Жильцы возмутились и подали в суд на инициаторов второго собрания, утверждая, что в протоколе фигурируют фальшивые подписи. Кировский районный суд встал на сторону жильцов и признал второй протокол недействительным. В решении суда говорится, что истцы доказали факт подлога подписей, а вот организаторы собрания не смогли подтвердить факт его проведения. Это решение уже устояло в апелляции. Одновременно юристы компании попытались опротестовать в суде решения первого собрания об отказе от услуг УК, однако суд снова встал на сторону жильцов. Это решение также устояло в апелляционной инстанции.

- Мы долго добивались от ГЖИ, чтобы наш дом исключили из лицензии «Коммунресурса», наконец 29 декабря 2021 года это было сделано. А 30 декабря – дом включили в эту же лицензию снова на основании якобы проведенного еще одного собрания жильцов, - возмущается Наталья Борзенкова. – Мы написали массовые обращения в прокуратуру. Жительницы, которые фигурируют в протоколе в качестве организаторов, заявили, что никакого собрания не инициировали и не проводили, и уже дали соответствующие показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Но все это время, почти полтора года, мы продолжаем платить прежней УК за обслуживание дома – а это более 200 тысяч рублей в месяц!

«В законе есть лазейки, и ими пользуются»

Как выяснилось, подобные ситуации в Самаре отнюдь не редкость.

- Точно такая же ситуация сложилась у дома на пр.Юных Пионеров, 108, они тоже выиграли суд по поддельному протоколу, и тут же появился еще один такой же, - рассказывает Ирина Щукина. – Дом на ул.Каховской, 12 выиграл суд в феврале 2021 года, Заводское шоссе, 40 – в сентябре 2021го, на Металлистов, 8 дошли до апелляции и выиграли ее в апреле 2021-го. Юных Пионеров, 18, Теннисная, 31, Физкультурная, 135-137, Ново-Вокзальная, 263, Победы, 109 – никому из них не дали уйти из УК. Процедура затягивается, появляются новые «левые» протоколы собраний, и ГЖИ их регистрирует. Это просто замкнутый круг!

Член регионального отделения ОНФ по Самарской области Екатерина Гудзима считает, что в сложившейся ситуации виноваты пробелы в законодательстве.

- К сожалению, такие схемы вовсю используют многие управляющие компании и в Самаре, и в других регионах, пользуются пробелами в законах, которые это позволяют, - рассказала Екатерина Гудзима журналисту «КП-Самара». – Это настоящее рабство, и фраза «выберите другую УК» звучит просто как издевательство. Хотелось бы, чтобы к таким ситуациям подключалась полиция. Мы будем инициировать заседание Общественного Совета ГЖИ, где поднимем эту проблему. Но пока единственный вариант для жителей вернуть контроль над своим домом – это организовать ТСЖ. И привлекать УК уже в качестве подрядчика для выполнения каких-то конкретных работ.

Председатель комитета по строительству, местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских также отмечает несовершенство существующего законодательства.

- Проблема липовых протоколов стоит по всей стране, и сейчас пути решения ищут на уровне Госдумы, - отметил Виктор Часовских. – Сейчас по закону любой собственник в любой момент может инициировать проведение общего собрания и составить протокол о выборе управляющей компании. Иногда очевидно, что за этими действиями стоит УК, но доказать это практически невозможно, поэтому жильцам остается только подавать в суд на организаторов собрания и оспаривать протоколы. Нужно менять законодательство. Например, обязать инициатора собрания лично, под роспись принимать листы голосования от жильцов, а не просто вешать ящик для голосования. Или выделить ограниченное время на смену УК – например, принимать такие решения раз в год, с января по март. Это решило бы проблему появления множества протоколов с одной повесткой.

«КП-Самара» отправила запрос в ГЖИ с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации материала ответ от ведомства не был получен, и мы обязательно

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.