Куда сходить в Самаре вечером в пятницу и в выходные 18-20 февраля 2022

Самарцы смогут посмотреть балет, новый спектакль и послушать про динозавров Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре в конце этой недели можно сходить на интересные выставки – посмотреть фотографии, сделанные Ольгой Мичи, которая представит снимки, рассказывающие о своеобразной культуре вымирающих народов планеты.

На другой выставке можно послушать аудиогид, записанный известным ученым Николаем Дроздовым, который расскажет о динозаврах, обитавших в морских глубинах.

Эти и другие события – в нашей подборке, куда сходить в пятницу вечером и на выходных в Самаре.

Николай Дроздов расскажет о динозаврах

ТЦ «Гудок»

Выставка начинает работать с 18 февраля

В Самаре начинает работу выставка, посвященная динозаврам морских глубин. Это интерактивная роботизированная выставка, которая уже демонстрировалась в странах Европы, Азии и Латинской Америки, и везде имела успех. Одной из особенностей выставки является уникальный аудиогид, озвученный известным ученым и телеведущим Николаем Дроздовым.

Открытие выставки фотографа Ольги Мичи

Самарский художественный музей

Выставка открывается 18 февраля

В Самаре начинает работу выставка фотографа Ольги Мичи, посвященная культурному своеобразию вымирающих народов планеты. В пятницу выставка открывается, и в день открытия состоится лекция автора, которую она прочтет вместе с историком Алексеем Логиновым. Лекция состоится начинается в 16:00. На лекцию нужна предварительная запись по телефону 332-05-64. Стоимость билета 250 рублей, в цену входит посещение выставки.

Концерт артистов филармонии и театра оперы и балета в музее модерна

Музей модерна

20 февраля, воскресенье, 16:00

В музее модерна продолжаются концерты, на этот раз выступят артисты филармонии и театра оперы и балета. В программе концерта музыка композиторов Филиппа Гобера, Эжена Жозефа Боцца и Шарля Мари Видора. Музей модерна располагается в особняке Курлиной. На концерт можно попасть по предварительной записи по телефону 333-24-98.

Балет «Жизель» из программы фестиваля Аллы Шелест

Театр оперы и балета

20 февраля, воскресенье, 18:30

«Фантастический балет» в двух актах создан на основе легенды о вилисах – так называли невест, умерших до свадьбы. По легенде, в полночь вилисы приходят в мир живых и танцуют, вовлекая в свой хоровод случайных путников, которых кружат, пока те не падают замертво. Это балет из программы фестиваля Аллы Шелест, который ранее был перенесен.

Премьера спектакля «Кукольный дом»

Театр «Витражи», ДК железнодорожников им. Пушкина

18 февраля, пятница, 18:30

Спектакль по пьесе Генрика Ибсена в постановке Никиты Попова. Семейная идиллия госпожи Норы Хельмер превращается в настоящий триллер, когда жизнь подбрасывают ключи от шкафа, из которого один за другим выходят скелеты, когда обличаются многие постыдные поступки представителей семейства. Зритель узнает, удастся ли Норе удержать семейное счастье.