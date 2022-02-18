«Он охотится на маленьких девочек»: жителей Тольятти напугал маньяк в черном, напавший на двух школьниц

С подозреваемым сейчас работат правоохранители Фото: СОЦСЕТИ

В родительских чатах Тольятти и местных социальных сетях неспокойно. Жители бьют тревогу и уверяют, что в городе завелся опасный преступник, который преследует детей.

— У нас разгуливает маньяк в черном. Он охотится на маленьких девочек. Страшно оставлять своих детей одних и выпускать их на улицу! — переживают люди.

Как оказалось, основания для подобной реакции у горожан действительно есть. 13 февраля 2022 года, примерно в три часа дня, неизвестный напал сразу на двух школьниц.

— Это произошло в подъезде № 3 дома № 56 по улице Революционной. Подружки — одной 10 лет, а другой 9 — зашли в подъезд, где их встретил злоумышленник. Он совершил в отношении несовершеннолетних действия сексуального характера, запугал их и скрылся, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшие сообщили обо всем родителям. Взрослые передали информацию о случившемся в полицию. Оперативники составили приметы преступника и изучили камеры наружного наблюдения, установленные на входе в дом.

Ориентировка на злоумышленника разлетелась по интернету Фото: СОЦСЕТИ

— Было установлено, что это похожий на кавказца мужчина, рост около 160 см, на вид 30-35 лет, глаза карие. Одет он был в черные джинсы, черный пуховик, черную шапку и черные туфли, — поделился наш собеседник.

Ориентировка разлетелась по сети. Вскоре был установлен и подозреваемый — им стал 39-летний Гевонд А. Как выяснили стражи порядка, он зарегистрирован в городе Кисловодск в Краснодарском крае и в Тольятти прибыл лишь 12 февраля 2022 года — за день до происшествия. Мужчина устроился разнорабочим на одно из местных предприятий и поселился как раз в доме № 56 на Революционной.

Как стало известно журналистам «Комсомолки», подозреваемый уже задержан. Ранее он был судим за нанесение побоев и совершение кражи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Неужели снова маньяк?»: жителей Тольятти держит в страхе извращенец, нападающий на девочек в лифтах

Мужчина орудует исключительно на бульваре Космонавтов, следователи просят его не прятаться и прийти с повинной (подробности)