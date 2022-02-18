В Самаре энергетики напомнили злостным неплательщикам о крупных долгах

Представители компании и судебные приставы напомнили неплательщикам о долгах

Представители компании «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами продолжают посещать злостных неплательщиков, которые копят долги годами, доводя их до сотен тысяч рублей. И при этом не спешат платить.

В Самаре состоялся рейд в Промышленном районе. Журналисты «КП-Самара» присоединились к представителям компании и судебным приставам и сходили к должникам, которые накопили задолженности в несколько сотен тысяч рублей.

- Мы пришли к нашим должникам напомнить об их задолженности, по месту их жительства, напомнить им, что нужно оплатить долги за горячую воду и отопление, а также описать имущество, которое в дальнейшем пойдет на реализацию в счет погашения долга в рамках исполнительного производства, - рассказала главный специалист по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Ненашева.

Представители компании и судебные приставы посетили тех должников, которые накопили долгов более чем на 200 тысяч рублей.

Люди, прямо скажем, не очень обрадовались визиту судебных приставов и представителей компании. В квартиры их пускать не желали и в целом были удивлены требованиям оплатить многолетние долги. Некоторые утверждали, что исправно платят по квитанциям из почтового ящика, но за что именно платят, сказать затруднились.

Многолетние долги объясняли отсутствием работы и денег, а также отмечали, что им необходимо обеспечивать несовершеннолетних детей.

Некоторые должники говорили, что не могли платить из-за болезни. Но справки от врачей предоставляли лишь за последние пару месяцев, но никак не за несколько лет, в течение которых копились долги. Вопрос о том, каким же образом им удается обеспечивать детей, да и в целом на что живут должники, как правило, оставался без ответа.

Впрочем, гасить долги в целом не отказывались, но отмечали, что сделают это когда-то в отдаленной перспективе, если будут деньги. Такой ответ ни приставов, ни представителей компании не устроил. Должникам вручили уведомления, что им необходимо в течение недели согласовать, как будет выплачиваться долг. В противном случае имущество должников придется арестовать, а в дальнейшем продать, чтобы таким образом хотя бы частично погасить задолженность. Арестовать могут, например, телевизор, телефон или бытовую технику. Вернуть имущество можно, если начать платить по счетам.

Судебные приставы навещают неплательщиков на регулярной основе. Поводом для визита могут стать непогашенные квитанции за три и более месяцев. Из-за долга на сумму более 3 тысяч рублей, представители ФССП могут наложить арест на банковский счет, арестовать имущество: бытовую и компьютерную технику, автомобиль. Как объясняют в компании, такая мера воздействия является самой действенной – при реальной возможности лишиться своего имущества должник, как правило, находит возможность оплатить счета за тепло и горячую воду.

Энергетики призывают своих клиентов своевременно рассчитываться за предоставление тепловой энергии, чтобы исключить встречу с судебными приставами и арест своего имущества.