Зарядить можно, но нужна поддержка: что в Самаре делают для развития электротранспорта

В Самарской области у электромобилей есть хорошее будущее Фото: Михаил ФРОЛОВ

За электромобилями будущее. В Самарской области такого транспорта в 2022 году насчитывается около 170 единиц. Но все ли есть для его содержания? Журналисты «Комсомолки» узнали ответы на этот и другие вопросы в региональном правительстве.

Станции есть, но их будет больше

Как рассказали в министерстве промышленности и торговли области, с 2017 года на территории губернии ПАО «Россети» реализует Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Это приоритетное направление деятельности компании, оно реализуется с целью создания подходящих условия для внедрения общественного и частного электротранспорта.

Программа состоит из нескольких этапов. Они включают в себя разработку базовых технологических решений и осуществление пилотного проекта развития зарядной инфраструктуры на всей территории России. Также речь идет об интенсификация инновационной деятельности, развитии и коммерциализации результатов прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технологий электропривода, хранения электроэнергии, способов и систем зарядки аккумуляторных батарей.

— Сейчас в регионе насчитывают 9 зарядных станций отечественного производства — в Самаре 7, в Тольятти и Жигулевске — по одному. Они установлены в рамках пилотного проекта филиалом «Россети Волга» и подходят для всех типов и марок электромобилей, представленных на российском и зарубежном рынках. Режим заряда — Mode 3, — поделились с «КП-Самара» в минпроме.

Как пользоваться такой заправочной станцией? Специалисты объясняют, что доступ осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно в производственных отделениях филиала ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети». У предприятия большие планы — в рамках программы в регионе до 2025 года планируется установка 16 зарядных станций.

— Кроме того, многие компании региона устанавливают зарядные станции в потенциально востребованных местах: торговых центрах, паркингах и зонах отдыха, спортивных и жилых комплексах и т.п., — отмечает наш собеседник. — Зарядка электромобилей в таких местах осуществляется как на безвозмездной, так и на платной основе.

Если смотреть по системе «Дубль-ГИС», то сегодня на территории региона более 20 зарядных станций для электротранспорта. Их будет больше, ведь министерство энергетики РФ разработало проект постановления Правительства страны о правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета в субъекты РФ — на софинансирование в сфере развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта:

— Размер субсидии на установку одной ЭЗС для электромобилей может составить 60% от понесенных затрат, но не более 1,86 млн. рублей. При этом размер субсидии за технологическое присоединение зарядной станции может составить 30% от затрат, но не более 900 тысяч рублей. Сейчас проект постановления проходит процедуру согласования.

Надежда на частные инвестиции

В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области «Комсомольской правде» объяснили, что регион одним из первых был включен в список допустимых для проведения тестирования высокоавтоматизированных транспортных средств с целью ускорения развития и внедрения технологий беспилотного движения в России. Область вошла в Межотраслевой проектный консорциум «АВТОДАТА.РУС». Кроме того, в марте 2021 года было заключено соглашение о намерениях по созданию на территории Тольятти производства оборудования, обеспечивающего взаимодействие сети V2X с подключенным транспортом.

— В соответствии с поручением губернатора Дмитрия Азарова, данным на совещании по обсуждению хода реализации проекта научно-технологической инициативы «Автонет» в Самарской области, было подписано соглашение между областным правительством, АО «СМАРТС», ООО НПФ «Мета» и государственным автономным учреждением региона «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», — добавляют в минэкономразвития.

Реализация проекта, о котором идет речь, призвана повысить безопасность движения, увеличить пропускную способность, а также обеспечить объективный контроль за ситуацией на дорогах:

— На базе находящихся в эксплуатации подсистем Интеллектуальной транспортной системы будет создана соответствующая инфраструктура, которая позволит обеспечить движение подключенных и высокоавтоматизированных, а в дальнейшем — полностью автоматизированных транспортных средств.

Сейчас разработчики сталкиваются с проблемой сертификации электротранспорта на этапе создания серийного производства. Это мешает выходу на рынок инновационных разработок в указанной сфере. Но, как подчеркивают в министерстве, в Самарской области успешно функционируют институты развития, готовые помочь инноваторам, выводить их на зарубежные рынки и находить партнеров в местном бизнес-сообществе.

В пример приводят резидента технопарка «Жигулевская долина» ООО «Воип Инжиниринг», который реализует проекты в рамках концепции «Умный город». Конструкцией умной остановки и умного фонарного столба предусмотрена возможность установки дополнительной опции: зарядных станций для мобильного электротранспорта (самокаты, гироскутеры) и электромобилей. Проект находится на стадии производства.

— На первый план выходит необходимость скоординировать государственную политику в сфере развития электротранспорта и выпуска электромобилей в РФ. Также нужна законодательная регулировка режима проведения испытания, — считают в ведомстве.

Специальный правовой режим для проведения испытаний, по мнению экспертов, можно сформировать в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Он является результатом синергии науки, бизнеса, государства и гражданского общества и сотрудничает с крупнейшими в стране компании. Сейчас в рамках НОЦ сформирован проект «Электроприводные транспортные средства для городской конгломерации». Ресурсное обеспечение проекта — 828 768 рублей. Участники: СамГТУ, Самарский университет, ТГУ, ННГУ. Технологические партнеры проекта — ООО «ЗЕТТА», Midwest (Индия), НПП «Салют», ООО «АВТОТОР».

Специалисты полагают, что в рамках широкого внедрения электромобилей нужно уделить особое внимание производству. Ключевым пунктом здесь будет сокращение выбросов за счет электрификации транспорта. И, конечно, для успешной реализации нужны масштабные частные инвестиции. Как показывает практиках зарубежных стран, господдержка за счет предоставления налоговых, таможенных льгот, лизинговых субсидий и льготных условий кредитования, способна обеспечить развитие электротранспорта.

Но нет сомнений, что появление новых моделей электромобилей позволит обеспечить инновационное развитие отрасли в целом, включая увеличение объемов НИОКР и объемов их финансирования государственным и частным секторами.