"Дети прямо под колеса бросаются": в Самаре на Ставропольской из-за снегопадов пропала трамвайная остановка

С заваленной остановки даже не видно подъезжающий трамвай Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на исчезнувшую после снегопадов трамвайную остановку на ул. Ставропольская на пересечении с Воронежской. Здесь есть остановочный павильон, где удобно ждать трамвай перед посадкой. Улица достаточно оживленная, поэтому стоять на обочине около трамвайных путей невозможно. Но после массовых снегопадов жизнь пассажиров стала гораздо тяжелее.

Улица Ставропольская - односторонняя, двигаться по ней можно только в сторону проспекта Кирова. Крайний правый ряд всегда заставляют автомобилями, но если летом двигаться по дороге можно в две полосы, то зимой - только в одну. Вот и в этот раз техника муниципального предприятия столкнулась с проблемами. Как почистить дорогу, особенно около остановки, если непонятно - где сугробы, а где погребенные под ними машины?

Сугробы и вокруг трамвайных путей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поступить коммунальщики решили проще и вообще не стали чистить прилегающие к тротуару полосы. В итоге ситуация получилась не очень приятная: остановка с двух сторон обрамлена огромными сугробами, из-за которых не видно подъезжающего трамвая и едущих автомобилей. А местные автомобилисты обидевшись, что им не расчистили места для парковки, стали не думая парковаться прямо около остановки.

- Это ужасно раздражает. И так все почищено плохо, так еще машины поставили, просто к дороге не подойдешь. Через кочки прыгаем, боимся упасть прямо на капот - еще же орать будут, эти чокнутые водители. Не видно машин, не видно трамвая. А у нас вообще -то тут через остановку - школа. И дети едут с уроков, рискуя жизнью получается, - говорит жительница соседнего дома Ирина.

Подъезжает трамвай и все прыгают под колеса машин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продавщица павильона недалеко от остановки всплескивает руками:

- Вот я недавно тут видела, подъезжает трамвай, выскакивают школьники с рюкзаками, и бегут сразу под машины, к остановке подойти не могут, останавливаются на проезжей части, стоят, думают, как машины обогнуть. А тут же рядом еще машины несутся, - говорит она.

По ее словам, к месту уже вызывали сотрудников ГИБДД - но те сказали, что разметки не видно, поэтому эвакуировать машины не получится.

Сейчас жители надеются, что на жалобы среагируют работники дорожных служб и смогут все же расчистить подходы к остановке и дорожную разметку.