Самарцам рассказали, как начисляют плату за отопление и как снизить ее размер

Теплоэнергетики рассказали все о начислении платы за тепло

Редакция «КП» собрала наиболее популярные вопросы горожан, касающиеся начислений за тепловую энергию. Почему с начала года возросли счета за отопление, как сделать платежку прозрачной и даже снизить плату за самый дорогой ресурс, поделились специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как формируется стоимость услуги теплоснабжения? Какие факторы влияют на размер платы за тепло в платежке?

Большинство жителей Самарской области живут в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла (ОДПУ), и оплачивают ресурс равными долями в течение года, то есть по 1/12. В таком случае начисление производится на основе среднемесячного потребления конкретного многоквартирного дома за предыдущий год. Другими словами, жильцы оплачивают потребление, сложившееся в прошлом году. А если учесть, что зимы у нас бывают разными, то и среднемесячный платеж меняется от года к году. Например, средняя температура в отопительный период 2020/2021 годов составила -2,8 градуса Цельсия, а в 2019/2020 - всего -0,4 градуса Цельсия. Таким образом, в холодном 2021 году, когда потребление ресурса было высоким, платеж был рассчитан по данным теплого 2020 года. В свою очередь, платежи 2022 года формируются, основываясь на статистике потребления собранной в 2021 году. Отсюда и некоторое увеличение начисления по теплу в текущем году.

Возможно ли сделать начисление более прозрачным?

Самый просто способ – это, конечно же, оплачивать потребление тепла по факту. Сколько показал прибор учета. Для этого собственникам жилья достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7. Протокол общего собрания с принятым решением необходимо направить в адрес ресурсоснабжающей компании любым удобным способом.

Какие преимущества предоставляет переход на оплату по факту?

В случае выбора оплаты тепла по 1/7 жильцы многоквартирного дома станут оплачивать тепло только в отопительный период. Да, начисления будут выше, но летом за отопление не нужно будет платить вовсе.

Немаловажным плюсом перехода на 1/7 является и отсутствие корректировки оплаты по итогам года. Дело в том, что жители Самарской области, которые платят за отопление по 1/12, и проживают в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), по закону в первом квартале года, следующего за отчетным, получают перерасчет платы за отопление на основании фактических показаний ОДПУ. Это регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Кроме того, переход на данный способ оплаты является первым шагом к повышению энергоэффективности дома. Точный учет ресурса позволяет планировать энергосберегающие мероприятия, способные снизить размер платы за тепло.

Как можно снизить размер платежей за теплоэнергию?

Вторым шагом – после установки ОДПУ – может стать энергоаудит дома. Эта процедура поможет понять, где теряется тепло и какие мероприятия по повышению энергоэффективности можно провести: утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проемах подвалов и чердаков. К примеру, значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики и проведения ряда других мероприятий.

Куда необходимо обращаться, если возникли вопросы по начислениям за тепло?

Все возникающие вопросы, в том числе и по начислениям, можно решить дистанционно. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» – личным кабинетом, обратной связью на странице https://samara.esplus.ru/feedback/ или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Каждая заявка клиента рассматривается индивидуально и ни одна из них не остается без ответа.