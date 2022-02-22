В Сызрани начал работу «мини-НПЗ» для студентов

Студенты изучают процессы нефтепереработки в реальных условиях, воссозданных в лаборатории. Фото АО «СНПЗ»

В лаборатории «Моделирование процессов нефтепереработки и нефтехимического синтеза», отрытой при поддержке Сызранского НПЗ (дочернего общества НК «Роснефть»), приступили к научной деятельности - моделированию производственных процессов на легкой бензиновой фракции (сырье Сызранского НПЗ). Студенты направления «Химическая технология» исследуют катализаторы для процесса изомеризации. Уникальное оборудование, которым завод помог оснастить структурное подразделение вуза, позволяет моделировать и другие производственные процессы.

Лаборатория входит в состав уникального научно-технического комплекса, который был открыт при поддержке Сызранского НПЗ на базе сызранского филиала Самарского государственного технического университета в декабре прошлого года.

Создавать и исследовать

Сызранский филиал СамГТУ - заводская кузница кадров. Ежегодно коллектив предприятия пополняется выпускниками кафедры «Химическая технология», которые изучают азы будущей профессии при всесторонней поддержке будущих коллег: заводчане участвуют в составлении образовательной программы и укреплении материально-технической базы университета, а студенты имеют возможность проходить на предприятии преддипломную практику и участвовать в научно-технических конференциях НК «Роснефть». В этом году ребята получили возможность еще более качественно готовиться к будущей работе.

Лаборатория «Моделирование производственных процессов и нефтехимического синтеза» - это практически мини-НПЗ, где наглядно представлены основные процессы нефтепереработки. Студенты могут вести здесь научно-исследовательскую работу. Например, задействовав каталитическую установку, можно испытывать в заданных условиях уже известные катализаторы и синтезировать новые. Кроме того, оборудование позволяет проводить исследовательские работы по оптимизации действующих технологических процессов (каталитический риформинг, гидроочистка дизельного топлива, изомеризация). В состав оборудования лаборатории вошли также микроимпульсная установка и хроматограф.

Качественное образование - грамотные кадры

Лаборатория «Моделирование производственных процессов и нефтехимического синтеза» - одна из семи лабораторий в научно-исследовательском комплексе, созданном при поддержке Сызранского НПЗ в рамках корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие». Все оборудование соответствует уровню лучших технических университетов страны, а его подбор проходил при участии заводских специалистов. Возможности комплекса позволяют существенно повысить уровень подготовки студентов по востребованному в «Роснефти» направлению «Химическая технология» и содействуют развитию научных исследований по перспективным направлениям нефтепереработки.

К подготовке бакалавров по направлению «Химическая технология» Сызранский филиал СамГТУ приступил в 2019 году - кафедра была открыта при поддержке СНПЗ для обеспечения кадрового резерва предприятия. Сызранский НПЗ, реализующий комплексную программу модернизации, заинтересован в притоке молодых специалистов с профильным образованием для решения актуальных производственных задач. Выпускники вуза, получившие качественные академические и прикладные знания, востребованы и другими предприятиями компании «Роснефть».