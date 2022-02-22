Сопровождение инвестиционных проектов
Вливание капитала в экономику принимающей страны помогает такому государству модернизировать свою внутреннюю промышленность и со временем приблизить ее к международному технологическому рубежу. Правительства разрабатывают политику для привлечения прямых иностранных инвестиций, делая ставку на возможность получения дополнительных вливаний капитала, направленных на рост и развитие внутренней экономики.
Но инвестиционная деятельность – это рисковое направление бизнеса, для которого нужны большие финансовые вложения. Если вы заинтересованы в выходе или расширении на международные рынки, обычной практикой в таком случае является юридическое сопровождение инвестиционного проекта.
Сопровождение инвестиционной деятельности – это одна из гарантий того, что инвесторы будут защищены от нарушения их прав касательно объектов инвестирования. Помощь лицензированного юриста в процессе запуска проекта позволит минимизировать риски возникновения негативных последствий в будущем. Кроме того, профильный эксперт по сопровождению инвестпроектов осведомлен о всех нюансах ведения бизнеса в той или иной стране, что говорит о том, что ваша деятельность будет запущена в рамках закона.
Услуги нашей компании включают, среди прочего, следующее:
1. Структурирование и сопровождение в реализации крупных инвестиционных проектов (регистрация, приобретение акций, оформление инвестиционных договоров и т.д.)
2. Анализ рынка и рыночной ниши в той или иной стране.
3. Консалтинг по доступным внешним источникам финансирования, по вопросам вливания инвестиций в существующие иностранные проекты.
4. Помощь в получении лицензий, разрешений и прочих согласований.
5. Помощь в составлении различных типов договоров (с партнерами, контрагентами, подрядчиками и т.п.).
6. Due diligence проекта.
7. Консалтинг по выбору оптимального варианта инвестирования (концессия, совместное предприятие и др.).
8. Правовое сопровождение при получении согласований в вопросах защиты окружающей среды, сертификации продукции.
9. Постинвестиционное сопровождение проекта.
Если вы хотите создать инвестиционный проект в Европе, Азии или на любом другом континенте, то можете обратиться в нашу компанию для получения квалифицированной помощи. Мы проконсультируем по юридическим аспектам запуска инвестиционного проекта за рубежом. Если рассматривать популярные направления для инвестиций, то в Европе можно выделить следующие:
- Англия.
- Швейцария.
- Лихтенштейн.
- Ирландия.
- Мальта.
- Кипр.
- Португалия.
- Грузия.
- Эстония.
В Азии запуск инвестиционного проекта имеет хорошие перспективы для будущего развития в таких юрисдикциях, как:
- Сингапур.
- Гонконг.
- Малайзия.
- Филиппины.
- Таиланд.
- Бруней.
- Лаос.
- Вьетнам.
Многие инвесторы ориентированы на крупнейший мировой рынок – США. Но поскольку Соединенные Штаты характеризуются сложной нормативно-правовой базой, сопровождение инвестиционных проектов в США от опытного специалиста, осведомленного обо всех юридических нюансах ведения деятельности в этой прогрессивной стране, является обычной практикой. Среди востребованных американских штатов можно выделить:
- Делавэр.
- Вайоминг.
- Неваду.
- Орегон.
- Флориду.
- Калифорнию.
Сопровождение инвестиционных проектов в Африке в последние годы набирает популярность. Африканские рынки только начинают развиваться, предоставляя иностранным инвесторам множество возможностей для роста. Создать инвестиционный проект в Африке можно быть перспективным решением в таких странах, как:
- ЮАР.
- Тунис.
- Маврикий.
- Джибути.
- Руанда.
- Кот-д’Ивуар.
- Танзания.
- Конго.
Еще одним популярным направлением для инвестиций являются Арабские Эмираты. Следует отметить, что, как и в США, здесь сложная законодательная база. Чтобы не возникло сложностей в будущем, рекомендуется заручиться поддержкой профессионалов, если вы планируете запустить инвестиционный проект в ОАЭ.
Юридическое сопровождение инвестпроектов играет ключевую роль при формировании подходящей стратегии для вашего бизнеса.