Сопровождение инвестиционных проектов

Вливание капитала в экономику принимающей страны помогает такому государству модернизировать свою внутреннюю промышленность и со временем приблизить ее к международному технологическому рубежу. Правительства разрабатывают политику для привлечения прямых иностранных инвестиций, делая ставку на возможность получения дополнительных вливаний капитала, направленных на рост и развитие внутренней экономики.

Но инвестиционная деятельность – это рисковое направление бизнеса, для которого нужны большие финансовые вложения. Если вы заинтересованы в выходе или расширении на международные рынки, обычной практикой в таком случае является юридическое сопровождение инвестиционного проекта.

Что включает сопровождение инвестиционного проекта?

Сопровождение инвестиционной деятельности – это одна из гарантий того, что инвесторы будут защищены от нарушения их прав касательно объектов инвестирования. Помощь лицензированного юриста в процессе запуска проекта позволит минимизировать риски возникновения негативных последствий в будущем. Кроме того, профильный эксперт по сопровождению инвестпроектов осведомлен о всех нюансах ведения бизнеса в той или иной стране, что говорит о том, что ваша деятельность будет запущена в рамках закона.

Услуги нашей компании включают, среди прочего, следующее:

1. Структурирование и сопровождение в реализации крупных инвестиционных проектов (регистрация, приобретение акций, оформление инвестиционных договоров и т.д.)

2. Анализ рынка и рыночной ниши в той или иной стране.

3. Консалтинг по доступным внешним источникам финансирования, по вопросам вливания инвестиций в существующие иностранные проекты.

4. Помощь в получении лицензий, разрешений и прочих согласований.

5. Помощь в составлении различных типов договоров (с партнерами, контрагентами, подрядчиками и т.п.).

6. Due diligence проекта.

7. Консалтинг по выбору оптимального варианта инвестирования (концессия, совместное предприятие и др.).

8. Правовое сопровождение при получении согласований в вопросах защиты окружающей среды, сертификации продукции.

9. Постинвестиционное сопровождение проекта.

Сопровождение инвестиционных проектов по странам

Если вы хотите создать инвестиционный проект в Европе, Азии или на любом другом континенте, то можете обратиться в нашу компанию для получения квалифицированной помощи. Мы проконсультируем по юридическим аспектам запуска инвестиционного проекта за рубежом. Если рассматривать популярные направления для инвестиций, то в Европе можно выделить следующие:

- Англия.

- Швейцария.

- Лихтенштейн.

- Ирландия.

- Мальта.

- Кипр.

- Португалия.

- Грузия.

- Эстония.

В Азии запуск инвестиционного проекта имеет хорошие перспективы для будущего развития в таких юрисдикциях, как:

- Сингапур.

- Гонконг.

- Малайзия.

- Филиппины.

- Таиланд.

- Бруней.

- Лаос.

- Вьетнам.

Многие инвесторы ориентированы на крупнейший мировой рынок – США. Но поскольку Соединенные Штаты характеризуются сложной нормативно-правовой базой, сопровождение инвестиционных проектов в США от опытного специалиста, осведомленного обо всех юридических нюансах ведения деятельности в этой прогрессивной стране, является обычной практикой. Среди востребованных американских штатов можно выделить:

- Делавэр.

- Вайоминг.

- Неваду.

- Орегон.

- Флориду.

- Калифорнию.

Сопровождение инвестиционных проектов в Африке в последние годы набирает популярность. Африканские рынки только начинают развиваться, предоставляя иностранным инвесторам множество возможностей для роста. Создать инвестиционный проект в Африке можно быть перспективным решением в таких странах, как:

- ЮАР.

- Тунис.

- Маврикий.

- Джибути.

- Руанда.

- Кот-д’Ивуар.

- Танзания.

- Конго.

Еще одним популярным направлением для инвестиций являются Арабские Эмираты. Следует отметить, что, как и в США, здесь сложная законодательная база. Чтобы не возникло сложностей в будущем, рекомендуется заручиться поддержкой профессионалов, если вы планируете запустить инвестиционный проект в ОАЭ.

Заключение

Юридическое сопровождение инвестпроектов играет ключевую роль при формировании подходящей стратегии для вашего бизнеса.