Боевые награды и два высших образования: как настоящий защитник родины попал на «КуйбышевАзот»

Предприятие предоставляет своим сотрудникам отличные условия для работы и отдыха. Фото: «КуйбышевАзот».

23 февраля отмечают Всероссийский день защитника Отечества — праздник всех, кто стоял и продолжает стоять на защите интересов нашей Родины, оберегая покой и безопасность мирных жителей. Эдуард Зайнетдинов как раз из таких героев: бывший военнослужащий, отец троих детей, который выбрал интересную профессию и продолжает добиваться в ней новых высот. О своей жизни и мужских принципах в преддверии праздника он рассказал журналисту «КП-Самара».

Медаль и перипетии войны

К своим 42 годам Эдуард Зайнетдинов успел отслужить в рядах российской армии в горячей точке, окончить институт, создать семью, построить собственный бизнес и освоить новую профессию на «КуйбышевАзоте». Именно здесь Эдуард работает оператором-универсалом на производстве аммиака.

Эдуард Зайнетдинов работает на «КуйбышевАзоте» уже несколько лет. Фото: «КуйбышевАзот».

На службу в российскую армию наш герой отправился практически сразу после школы. Сначала попал в пограничные войска, а затем по распределению был переведен в десантно-штурмовую маневренную группу. В ее составе Эдуард Зайнетдинов стал участником боевых действий второй чеченской войны. Он неохотно вспоминает те времена, но хорошо помнит каждую спасенную жизнь своих боевых товарищей. На одном из горных перевалов Чечни в июне 2001 года Эдуард со своим пограничным отрядом смог вывести из-под огня солдат, попавших на минном поле под обстрел боевиков. За этот подвиг он был награжден медалью «За спасение погибавших».Это уже воспоминания, но сам Эдуард признается, что никому не пожелал бы увидеть ужасы войны.

И сегодня, воспитывая своих детей, он учит их быть настоящими людьми, готовыми не только постоять за себя, но и прийти на выручку другим.

Второе высшее и перспективы в карьере

В 2002 году Эдуард вернулся домой в Тольятти, где после окончания института начал развивать свой бизнес. Дело шло успешно, пока не началась череда выматывающих кризисов. Здраво просчитав не самые радужные перспективы, молодой человек решил закончить с предпринимательством и спустя какое-то время начал свой трудовой путь на «КуйбышевАзоте».

— В 2014 году я пришел на предприятие на должность оператора-универсала очистки конвертированного газа. В первый рабочий день начальник цеха показал мне установку, за которой мне и предстояло работать. Сначала для меня все было в новинку: компрессоры, турбины, регенераторы, абсорберы. Приходилось много учиться, перенимать опыт у ветеранов производства. Но спустя какое-то время я привык к новому рабочему месту, можно сказать, что мы с ним даже подружились, — делится воспоминаниями Эдуард.

Два года он совмещал работу и обучение новой специальности, а в 2018 году поступил в Тольяттинский государственный университет на факультет химической технологии, который при поддержке предприятия окончил в прошлом году.

- На «КуйбышевАзоте» замечательный дружный коллектив, отличная заработная плата и достойные условия труда. Важно и то, что начальство поддерживает инициативы рабочих. Я честно могу сказать, что ни разу не пожалел о трудоустройстве именно сюда. Моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Стоять на месте не получается, идет постоянное развитие — ежегодные экзамены, повышение квалификации, а вместе с ними растет и заработная плата. Приходится изучать много специализированной литературы и учиться, учиться. Но и для отдыха условия на предприятии отличные. К услугам работников предприятия по льготной цене один из лучших санаториев и база отдыха, известные далеко за пределами Тольятти, - рассказывает Эдуард о плюсах своей работы на «КуйбышевАзоте».

Ну а навыки, полученные во времена армейской службы Эдуардом Зайнетдиновым, пришлись как нельзя кстати и на предприятии: упорного, терпеливого и ответственного сотрудника, который никогда не бросает слов на ветер и умеет влиться в любую команду, ценит начальство и уважают коллеги.