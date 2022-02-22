Как интересно и бюджетно изучать английский язык

Однако между планированием и реальным обучением чаще всего простирается пропасть, в которой находится отсутствие времени, мотивации и денег. Вместе с экспертами онлайн-школы Skyeng разберемся, как изучать английский язык просто и дешево.

С чего начать

Подхода, который был бы одинаково хорош для всех, не существует. Но любой способ можно проверить на эффективность, «пощупав» и примерив его к своему стилю жизни и ожиданиям. Чтобы протестировать метод, который кажется вам подходящим, ответьте себе на три вопроса:

- Это удобно? Секрет успеха изучения языка — в регулярности. А значит, любой метод должен быть достаточно удобным, чтобы практиковать его на длинной дистанции.

- Это приятно? Ненасильственный подход — самый эффективный. Учеба не должна быть постоянным стрессом. Если вы интроверт со стажем, вам вряд ли подойдут групповые занятия

- Это полезно? Как бы вы ни учили язык, вы должны приближаться к цели. Но вряд ли перевод песен сам по себе поможет вам сдать IELTS, а подготовка к экзаменам — пройти собеседование в Google. Все, что вы узнаете на занятиях, должно быть практически применимым — иначе вы просто тратите время зря.

Исходя из ответов на эти вопросы можно выбирать подходящие вам способы изучения английского языка. Мы разделили их условно на несколько групп.

Для самых ленивых

Источник прокачки своего словарного запаса всегда с вами — это ваш телефон. Одним из вариантов изучения английского является прохождение различных онлайн-тестов. Каждый хочет знать, кем является в кинематографической вселенной — одним из Мстителей, диснеевской принцессей или Гринчем. И всем любопытно, какую комедию стоит посмотреть сегодня, если любишь кексы. На Buzzfeed огромное количество абсолютно бессмысленных, но таких забавных тестов. Идеальный вариант, если сложно заставить себя взяться за лонгриды на английском. Плюс, в отличии от большинства серьезных изданий, здесь очень разговорный язык, который пригодится в повседневном общении.

Другим ленивым вариантом является онлайн-шопинг на зарубежных сайтах. Благодаря нему можно мысленно обновить интерьер квартиры в Ikea или подобрать новый гардероб на Asos. Попробуйте поискать странные вещи на Amazon вроде Thanos one-piece swimsuit (слитный купальник с Таносом). А затем расширяйте географию window-шоппинга — ищите маленькие неизвестные магазины с разными категориями товаров, чтобы не ограничивать себя одной темой.

Если вы готовы к задаче со звездочкой — придумайте для себя дополнительные активности:

- Выпишите пять незнакомых прилагательных, которыми описывают товары

- Найдите три слова, которые помогут сэкономить — может, есть daily deals (ежедневные распродажи)?

- Выпишите сленговое слово или разговорную конструкцию в рекламе

Для любителей поговорить

Если не стоит цели прокачивать вокабуляр, то можно попрактиковаться в общении с другими людьми. Даже если у вас нет большого количества времени, есть сервисы, которые позволяют общаться с англоговорящими людьми. Например, сервис 15-минутных разговорных занятий Talks. На нем можно побеседовать на любую тему с преподавателей Skyeng из любой точки земного шара. Готовиться к разговору или планировать его заранее не нужно — вы просто нажимаете на кнопку “начать разговор” и в течение нескольких минут к вам подключится собеседник. А для тех, кто стесняется и не знает, с чего начать разговор, в сервис встроены специальные подсказки, благодаря которым вы легко справитесь с волнением и преодолеете языковой барьер.

Если вам нравится знакомиться с людьми и участвовать в дискуссиях, присоединяйтесь к разговорным клубам — там можно обсуждать с другими учениками любые острые вопросы, от роботов до Олимпийских игр. На встречах клуба также присутствует преподаватель — он помогает найти нужные слова и следит, чтобы каждый участник смог высказаться.

Для любителей смешанных форматов

При необходимости изучения английского с привычными упражнениями из учебника, мы советуем комбинировать их с другими способами, чтобы получать максимальную отдачу. Начать можно с простого, например, попробовать самостоятельные занятия Self-Study. Тут можно просматривать сценарии из реальной жизни, слушать аудиокниги на языке оригинала, смотреть видео на актуальные темы и после выполнять упражнения, составлять свой словарь и запоминать слова при помощи метода интервального повторения.

В случае, когда в изучении английского необходима помощь педагога, советуем рассмотреть для себя сервис Flip. В рамках этого формата ученики первую половину урока занимаются самостоятельно, а вторую — разбирают сложные моменты и ошибки с преподавателем. Такие уроки заметно дешевле обычных персональных уроков, а еще они помогают определиться с форматом и решить, нужны ли дополнительные занятия один на один с учителем и комфортно ли вам заниматься без присмотра.

Бонусом предложим способ для самых любопытных — сервис Life — это формат виртуальных экскурсий и онлайн-мастер-классов на английском. В рамках этого курса можно прогуляться по улицам городов в разных странах, пройти мастер-классы по интересам. Они проходят ежедневно на разные темы. Благодаря нему можно практиковать язык, получить новые впечатления и обратную связь.