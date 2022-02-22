Защита от перекупщиков: половину мест на рынках Самары могут отдать местным фермерам

Фермеры просят отдать им больше мест на рынках Самары Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Половину мест на рынках Самары могут отдать местным фермерам. С такой просьбой сельхозпроизводители обратились в Самарскую губернскую думу. Проект поправок в закон «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области» уже рассмотрели на заседании профильного комитета и рекомендовали к принятию.

«Вынуждены уничтожать товар»

С инициативой в комитет по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи губдумы обратились представители Союза садоводов, овощеводов и питомниководов Самарской области «Сады Поволжья» и Самарское реготделение «ОПОРЫ РОССИИ». Вопросы у предпринимателей и аграриев вызвали правила торговли на временных (нестационарных) точках. Фермеры посетовали, что сейчас закон недостаточно защищает местного производителя и покупателей от перекупщиков.

- Существующие нормы закона ограничивают права и возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей на прямую самостоятельную продажу произведенных ими товаров на территории Самары, Тольятти, других городов и районов Самарской области, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Садоводы и овощеводы отметили, что в результате самарские фермеры нередко оказываются вынуждены продавать свой товар на территории других регионов, где для них созданы более лояльные условия, а в некоторых случаях - даже уничтожать товар из-за невозможности его реализации.

- При этом жители Самарской области вынуждены покупать произведенный на территории региона товар не у самих производителей, а у перекупщиков по более высоким ценам, - отметили авторы инициативы.

Больше возможностей для прямой продажи

Решить проблему предложили с помощью расширения мест торговли для местных производителей. Если поправки в закон примут, то половину нестационарных торговых мест власти городов и районов должны будут отдавать не перекупщикам, а местным производителям, то есть аграрии получат больше возможности для прямой продажи своей продукции.

Также авторы инициативы предложили давать владельцам сезонных торговых точек преимущественное право на аренду этого места на новый срок.

- Это позволит установить равные условия торговли для предпринимателей-сельхозпроизводителей и будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства региона, - уверены авторы проекта.

Эти предложения уже рассмотрел и одобрил профильный комитет губдумы. Теперь проект вынесут на заседание областного парламента.