Чем заняться 23 февраля: от пищи для ума до киберспорта

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А так как это выходной посреди недели, то вместо бурного празднования мы предлагаем несколько вариантов полезного отдыха для ума и тела. И, кстати, это еще и идеи для подарка!

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Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Про подкасты сегодня говорят все. Назло телевизионным каналам и заявлениям, что на слух воспринимается меньше информации, популярность аудиоформата только растет и мы решили сделать краткий обзор самых интересных подкастов, которые можно послушать и в машине, и дома, и в тренажерном зале.

“ТЕД” на русском. Задумывались ли вы, в чем суть теста Роршаха, когда человеку показывают черно-белые кляксы? Существует ли время и почему большинство всегда ошибается? Ученые, бизнесмены, актеры и другие профессионалы своего дела рассказывают обо всем, что может сделать вашу жизнь понятнее и интереснее.Выпуски переведены и озвучены профессионалами и длятся не больше 15 минут.

“Бизнес, роботы, мечты”. Как создать и развить собственное дело, сохранив нервы и даже заработать деньги? Примерно так можно обозначить общую тему этой серии подкастов, в которых владелица кофейни Саша Волкова расспрашивает опытных предпринимателей о том, как построить системный бизнес.

“Искусство для пацанчиков”. Несмотря на неоднозначное название, это один из самых интересных подкастов про искусство. Живо, простым языком и довольно познавательно. После выпусков, которые делает культуролог Анастасия Четверикова, можно блеснуть знаниями про Черный квадрат Малевича, порассуждать о творчестве Энди Уорхолла и открыть для себя много нового.

Подкастов, которые слушают десятки тысяч людей, много. Мы рассказали лишь о самых интересных на наш взгляд. Чтобы не заблудиться в этом многообразии, лучше выбрать сервис, где все разложено буквально по полочкам, мы смотрели подкасты у МегаФона на ресурсе “Цифровая полка”. При подключении к аудиосервисам через этого оператора,подписчиков ждут бонусы.

Книга - лучший подарок

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

И совсем не важно, слушаете вы аудиокниги, или предпочитаете читать, шелестя страницами, - книги не потеряли своей ценности, а вот цена на них сегодня более чем доступна благодаря множеству онлайн-сервисов.

“Метро 2033”Дмитрия Глуховского. Если кратко - ядерная война все-таки случилась и люди выживают в московском метро, выбираясь на поверхность в поиске необходимого, сражаясь с неожиданно быстро расплодившимися существами и, главное, друг с другом. Но если на первый взгляд описание похоже на обычную подростковую фантастику, то книга намного глубже и по праву считается одним из шедевров современной литературы.

“Не отпускай меня”Кадзуо Исигуро. История про девушку, которая ухаживает за донорами. Людей, которых в Англии с детства приучают к мысли, что весь смысл жизни - отдавать свои органы.

Кадзуо Исигуро - Нобелевский лауреат по литературе и уже это может стать рекомендацией для того, чтобы загрузить аудиокнигу и прослушать ее. Несмотря на жанр фантастики, история слишком похожа на нашу реальную жизнь и заставляет задуматься над тем, для чего мы живем. И после романа вы точно станете бережнее относиться к своему здоровью!

“Дюна” Фрэнка Герберта. В далеком будущем, после войны с машинами, люди решили отказаться от использования роботов и компьютеров, а вместо этого развивать собственные экстрасенсорные способности. Они употребляют особое вещество - меланж, который можно добыть только на планете Арракис, он же Дюна. Стоимость меланжа поистине астрономическая, поэтому планетой хотят владеть все.

“Дюной” вдохновлялись Сальвадор Дали и Pink Floyd, она произвела такой ошеломляющий эффект, что экранизация напрашивалась сама собой. Было несколько попыток. Но только в 2021 году Дэни Вильнев смог дать поклонникам ту “Дюну”, которая ближе всего была к книге Герберта, но, так как историю шести частей невозможно уместить в один фильм, лента была названа “первой частью”.

Если вы не хотите ждать, когда же Вильнев снимет продолжение, то советуем почитать или послушать все части «Дюны».

Эти и десятки тысяч других аудиокниг можно обнаружить на самых разных ресурсах. Например, оформить подписку на самый большой литературный сервис ЛитРес можно в два клика, без указания данных о банковской карте, если ты абонент МегаФона, плюс получить специальные цены.

Поиграть

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Игр много, времени мало. Но если хочется побегать и пострелять, то есть множество игр по подписке. Например, Warface. Это бесплатный онлайн шутер, то есть бегаем толпой, стреляем в участников другой команды. Нужно отметить, что игра развивается с 2012 года и даже оказалась в книге рекордов Гиннеса. Конечно, за доплату есть приятные бонусы, но можно играть и просто так.

Call of Duty: Black Ops Cold War. Действие игры разворачивается в 1980-х годах. Представьте, что вы агент ЦРУ, которому нужно спасти Соединенные Штаты от козней Персея, предполагаемого советского шпиона. Только от вас зависит, останется ли Америка на карте, или политическая карта мира станет алой и коммунизм восторжествует “от тайги до британских морей”! Несмотря на некоторую неловкость сюжета для российских пользователей, игра очень популярна, особенно в режиме мультиплеера. По специальной подписке на “Цифровой полке” можно получить не только расширенное издание, но и неплохо сэкономить.

Еще несколько лет назад игры на смартфонах были довольно примитивны, но сегодня мощности позволяют насладиться хорошей графикой и исполнением. Так что на досуге можно запустить Real Football, собрать свою футбольную команду и стать чемпионом мира! Игра доступна на большинстве мобильных устройств. Оформить подписку на игры от известной компании Gameloft можно здесь.

Несмотря на то, компьютерные игры часто подвергаются критике, они прочно вошли в нашу жизнь, а киберспортивные турниры вот-вот станут такими же популярными, как традиционные спортивные соревнования. Электронные книги давно стали альтернативой печатным изданиям и через приложение в смартфоне можно получить доступ к онлайн-библиотекам с миллионами томов самых разных жанров. Читайте, слушайте, играйте, знакомьтесь и открывайте для себя полезные интернет-сервисы по ссылке в любой день недели!