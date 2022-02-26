Верить в хорошее и читать меньше новостей: самарский актер и комик Егор Шереметьев рассказал, как не унывать в пандемию коронавируса

Актер и комик Егор Шереметьев всегда поражал друзей и знакомых нескончаемым позитивом. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

На протяжении последних двух лет главной новостью всего мира является коронавирус. Все СМИ наперебой рассказывают о количестве заболевших, разработке вакцин и все новых и новых штаммах. И когда вокруг создается такой непростой давящий информационный фон – очень трудно оставаться в хорошем настроении. Но есть люди, которые идут с улыбкой по жизни не смотря ни на что. Таким человеком является и самарский актер, стендап-комик и общественный деятель Егор Шереметьев. «КП-Самара» попросила его поделиться секретом хорошего настроения и рассказать, как работается актерам на удаленке.

Тренд последнего времени – удаленная работа. Есть ли удаленка у актеров или приходится заниматься чем-то еще?

- Актер – это моя вторая профессия, которая вышла из моего увлечения в студенческие годы КВНом, а потом и Comedy Club Samara Style и стендапом. А по образованию я врач-педиатр и уже больше 10 лет сотрудник кафедры детских инфекций Самарского государственного медицинского университета.

Что сейчас происходит в здравоохранении с твоей точки зрения как врача.

- Я не практикующий врач, но активно общаюсь с коллегами. Сейчас очень тяжелая ситуация с ковидом у детей – наша кафедра как раз находится на территории детской инфекционной больницы, где, в основном, лечат детей от ковида. Дети сейчас болеют тяжелее, чем взрослые – я имею в виду штамм омикрон. Поэтому берегите своих детей, вакцинируйтесь и защищайте, чтобы не принести очень много вируса в себе домой.

За время пандемии удаленная работа не надоела? Не чувствуешь дефицита живого общения?

- Нет, не чувствую. Я хоть и экстраверт, но ещё и интроверт – и один на один с собой не скучно, но и общение есть. Также, я преподаю в онлайн-киношколе, веду кинопятницы – у меня работа не только на кафедре. Плюс можно всегда в онлайн-режиме есть кинопробы, когда предлагают роль в сериале или кино. Могут закинуть задание – ты записываешь дома самопробу, а режиссер уже по ней утверждает, либо назначает очную пробу в Москве или Самаре.

Ты ведёшь активную жизнь в соцсетях – бывают ли у тебя на страничках тролли и хейтеры?

- Без этого, естественно, не обойдешься. Хейтеры есть у всех, и у меня их очень много. Пишут разное – например, когда я активно худел, писали, что это все вранье и ничего я не похудел. Либо, когда выкладываешь проблемы города – например где-то не почистили от снега. Тут же пишут – выйди, возьми лопату да почисти, чего ты жалуешься, чего ты ноешь. Я, конечно, чищу снег – недавно коммунальщики оставили после себя две горы снега по бокам от дороги, которые мне пришлось оперативно с лопатой раскидывать. Но мы платим деньги не для того, чтобы выполнять работу за чиновников и управляющих компаний, как мне кажется.

Как появилось твое сценическое прозвище «БО»?

- Это мы как-то придумал в КВН. Сокращение от слова большой. По этому псевдониму меня проще найти в поисковике – просто есть мой полный тезка Егор Шереметьев, он известный пикапер и блогер. И если вбить в поиске «Егор Шереметьев», то сначала найдете его. А вот если искать «Егор Шереметьев актер» или «Егор БО Шереметьев» - тогда буду я. Меня после появления этого прозвища так и называли – «Привет, БО», «БОшечка, как дела?». Как-то прижилось.

Актерская карьера Егора включает как самарские, так и московские съемки. ФОТО: Предоставлено Комсомолке

Помимо твоей медицинской работы, актерской работы – ты ещё и комик. У тебя за спиной самарский стендап и КВН, участие в Comedy Battle на ТНТ и многое другое. Помогает ли тебе юмор в жизни? Позволяет ли он относиться ко всему проще?

- Я просто человек позитивный – на мой взгляд позитив должен быть во всём. Даже при моем нынешнем весе – 260 килограмм – мне говорят, что я двигаюсь хорошо, активно. В этом я тоже вижу пользу позитива в жизни. А негативные люди долго не живут.

Какой твой секрет успеха – как противостоять всему тому негативу и напряжению, что творится вокруг?

- Нужно верить в хорошее. Меня тоже в начале пандемии новости выбивали из колеи. Но в любой ситуации нужно настраивать себя на позитив. Мне хорошая подруга в начале пандемии скинула позитивные аффирмации – своеобразные мантры, которые нужно слушать и повторять. И когда я болел ковидом – я их слушал и повторял, заряжался позитивом. И становилось лучше, легче. Потому что весь этот негатив, который льется на нас со всех сторон, подкосит любого. И надо брать себя в руки.

Тогда вопрос к тебе, как к стендап-комику – над чем сейчас смеются в Самаре и что в тренде?

- Я давно не был на выступлениях наших самарских комиков, поэтому за Самару говорить не могу. Но основная тема для стендапа по всей России – отношения и ковид. Много комиков шутят про отношения мужчин и женщин, отношения в семье. Про это много говорят в «Женском стендапе». Вообще женский стендап – это прикольно. Одна из создателей этого проекта Ира Мягкова как-то приезжала в Самару, мы с ней познакомились с ней. Она очень крутая, большая молодец. И очень много делает для стендапа – до запуска «Женского стендапа» она работала за кадром в «Stand-up на ТНТ», писала шутки. Порой, когда натыкаюсь на нее в инстаграме, или на ютубе – восхищаюсь ей.

Перед Новым годом ты у себя в соцсетях писал, что скоро стартуют съемки в Москве. Что это за съемки?

- В начале декабря я снимался в полнометражном фильме режиссера Андрея Крымова, известного московского театрального режиссера, сына Анатолия Эфроса. Мне посчастливилось попасть на одну из ролей в его фильме. Было очень интересно. Он в первую очередь театральный режиссер, поэтому это хоть и был полнометражный фильм, но все-таки в театральном стиле. То есть это было в театральных декорациях, а сам фильм снимали на пленку. Соответственно дублей много не могло быть, ведь пленка вещь дорогая – было много репетиций и импровизаций. Импровизация в кадре у меня была вообще впервые.

Фильм уже вышел?

- Нет, на сколько я знаю, до конца 2022 года идёт монтажный период – фильм монтируют и красят. Еще год-полтора у фильма будет фестивальная история и только потом, в конце 2023 – начале 2024 фильм может выйти в кинотеатрах. Не думаю, что будет большой прокат – все-таки это экспериментальная история, некий арт-хаус.