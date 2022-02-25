Погода в Самаре на выходные до 27 февраля: температура будет держаться около нуля градусов

В выходные в Самаре ожидается около нуля градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Календарная весна приближается - в Самаре становится стабильно тепло днем, и идут дожди. Ночью же чувствуется, что на дворе пока еще зима. В итоге, когда днем тепло, по улицам текут реки воды. Ночью все это замерзает, и утром на тех же улицах становится очень сколько.

В Приволжском УГМС предупреждают о гололедице в ближайшие дни. По данным синоптиков, температура воздуха в регионе будет держаться в районе нуля градусов. В самый холодный день будет до -3 градусов, в самый теплый ожидается до +2 градусов.

Ночью же будет значительно холоднее. Синоптики прогнозируют, что в отдельных районах области температура может понизиться до -10 градусов. В среднем будет в районе пяти градусов ниже нуля, а в воскресенье и ночью будет потеплее – всего -2 градуса.

По прогнозу синоптиков, во второй половине недели облачное небо начнет проясняться, а интенсивность осадков постепенно снизится. Дождь и мокрый снег ожидают в воскресенье, а в пятницу и субботу прогнозируется хоть и в целом облачная погода, но преимущественно без дождей и снегопадов.