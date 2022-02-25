«Ребятам обо всем»: Новокуйбышевская нефтехимическая компания порадовала детей книгами

Ребята с интересом рассматривали красочные сказки и яркие энциклопедии. Фото ОА «ННК»

В АО «ННК» (дочернее общество НК «Роснефть») появилась добрая традиция - День международного дарения книг отмечать сотнями собранных и переданных библиотекам томов. В этом году волонтеры предприятия пополнили библиотечный фонд новокуйбышевской школы № 19. Нефтехимики навестили школьников с коллегами по акции, сотрудниками «Комсомольской правды», чтобы передать им несколько объемных коробок со знаниями и увлекательными историями.

Разумеется, встреча состоялась в библиотеке: именно сюда, на третий этаж, поднимаются ребята, чтобы найти на полках новых друзей - героев классических произведений, персонажей детективов и сказок. Здесь волонтеров «ННК» встретили ученики, сотрудники библиотеки и директор школы. Подарки произвели впечатление не только на детей, но и на взрослых.

- Сегодняшнее событие для нас по-настоящему важно, - отметила директор школы № 19 Ольга Макарова. - Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании угадали с подарками: научно-популярные и художественные книги, которые пополнили наш библиотечный фонд, не только интересны, но и очень полезны для ребят.

Множество полезных и красивых книг порадовали школьников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 300 книг и журналов

Важность влияния книг на детские умы переоценить, действительно, трудно. От того, насколько «правильную» литературу мы читаем в детстве, зависит развитие не только интеллекта, но и личности. Памятуя об этом, нефтехимики тщательно собирали коллекцию для школы: среди более 300 книг и журналов каждый юный читатель сможет найти что-то на свой вкус - есть здесь и томики стихов, и захватывающие приключения, и книги по истории искусств. Ребята первыми вписали в контрольные листки новых «жильцов библиотеки» - книжек, которые они возьмут с собой домой.

- Гости привезли именно ту литературу, с помощью которой можно получать не только удовольствие, но и знания, - радуется школьник. - Мне очень понравились книги по истории - обязательно возьму несколько почитать на каникулах.

Один паренек любит книги по истории, другие ребята - красочные энциклопедии или яркие комиксы. Любителей художественной литературы среди мальчишек и девчонок тоже оказалось немало. Поэзия Серебряного века или зарубежная проза? Угодить детям непросто. Но нефтехимикам сделать это удалось. Книги подобрали на любой вкус - и для любознательных, и для мечтательных. Что-то интересное найдут здесь и малыши, и старшеклассники, и даже педагоги - всем нужна пища для ума.

Друг и советчик

За что мы любим книги? За возможность окунуться в мир, где каждый найдет что-то для себя в любой период своей жизни. Поплакать и посмеяться, переживать и порадоваться за любимых героев, получить совет. Книга способна затронуть все струны нашей души и найти в ней отклик, стать другом и учителем. Не зря книга всегда считалась лучшим подарком.

- Мы участвуем в Международном дне дарения книг уже второй год, - рассказал представитель Новокуйбышевской нефтехимической компании. - Сотрудники предприятия делятся своими книгами с учреждениями, помогая им обновлять книжные фонды. Сегодня мы передали более 300 книг и журналов юным новокуйбышевцам - новая литература разнообразит ассортимент школьной библиотеки. Акция книгодарения на ННК стала одной из любимых, поэтому мы и дальше будем в ней участвовать.