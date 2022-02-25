Редчайшие орхидеи, хищные водоросли и целебные травы: рисунки самарских школьников в жанре ботанической иллюстрации будут оценивать эксперты Третьяковской галереи

Молодым самарским талантам дали возможность проиллюстрировать ботанический атлас России Фото: Сергей ГАПОН

Все мы в школе собирали гербарии и наверняка можно достать какой-нибудь увесистый том с книжной полки и обнаружить в нем засохший листочек клена или дуба. Но далеко не все растения можно сохранять на память таким образом. Для этого есть удивительный жанр - ботаническая иллюстрация, увлечение которым может в самое ближайшее время принести вашим детям славу.

Благодаря конкурсу, который проводит благотворительный проект МТС “Поколение М” совместно с самарским филиалом Третьяковской галереи, юные художники Самарской области могут показать всей стране удивительные растения, которые достойны того, чтобы их красоту увековечить в жанре ботанической иллюстрации в самом настоящем современном ботаническом атласе России. Журналисты “Комсомолки” вместе со старшим научным сотрудником отдела природы Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина Ларисой Назаровой собрали пять растений, которые могут вас вдохновить.

Венерин башмачок

Башмачок настоящий — типовой вид рода. Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilderur Nordens Flora, 1917—1926

Есть легенда, что богиня любви Венера как-то гуляла по русскому лесу и потеряла свои башмачки в виде красивых цветов. Что делала богиня из римской мифологии на территории Жигулевского государственного заповедника, история умалчивает, но тому, кто найдет этот цветок, будет счастье!

Но и сам факт, что орхидеи растут в Самарской области, уже звучит фантастически - Башмачок обыкновенный, или Венерин башмачок пусть небольшого размера, но самая настоящая орхидея. Кроме того, в Самарской Луке растут и другие виды орхидей и все они, разумеется, занесены в Красную Книгу. То есть срывать их нельзя.

Еще одна особенность Башмачка - это его коварство. Насекомое, допустим, пчела, забирается в мешочек на цветке и попадает в ловушку. Нет, орхидея не ест пчел. Просто попавшись в западню пчела порядочно измазывается в пыльце, протискиваясь через “окошко”. А вот нектара в орхидее нет, так что пчела за свой вклад в размножение орхидеи не получает ничего взамен.

Росянка круглолистная

Росянка круглолистная. Хромолитография, опубликованная в Wild Flowers of America, 1894

Росянка растет в болотистой местности и ее можно встретить, например, в Рачейском бору Сызранского района. Условия Росянка выбрала для себя не самые комфортные, ведь в такой почве нет некоторых необходимых для нее веществ. Так что это растение ест насекомых, приманивая несчастных красноватыми волосками на листьях и капельками клейкой жидкости. Как только жертва попадает на лист, волоски изгибаются и захватывают ее.

А вот цветет Росянка симпатичными белыми цветами и с давних времен используется в народной медицине и ветеринарии. Лекарства из этого растения обладают отхаркивающим, спазмолитическим и бактерицидным действием.

Эфедра двухколосковая

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Это очень интересный вид кустарничков, который в народе называют Степной малиной или Кузьмичевой (иногда пишут через О) травой в честь народного целителя Федора Кузьмича Мухавникова, жившего в XIX веке в селе Виловатое Бузулукского уезда Самарской губернии. Он с успехом лечил Эфедрой ревматизм, дизентерию, астму и другие заболевания. Он был настолько известен за пределами Самарской губернии, что теперь этот кустарничек называют Кузьмичевой травой по всей России.

А вот степной малиной Эфедру двухколосковую называют за ее шишкоягоды за сходство с любимой ягодой. Встречается это растение в степи на каменистых участках.

Пузырчатка обыкновенная

Ботаническая иллюстрация Якоба Штурма из книги Deutschlands Flora in Abbildungen, 1796

Если вы увидели посреди пруда, озера или болота небольшой стебелек с желтыми цветами, то это Пузырчатка обыкновенная. Пузырчатка свободно себе плавает по поверхности и никакая почва ей не нужна, потому что на ее листьях, скрывающихся под водой есть пузырьки, которыми она ловит маленьких рачков. Да, Пузырчатка - хищное растение, притом это вообще водоросль, но с красивыми цветами и безжалостным нравом.

Как работает ловушка? Воздушные пузырьки диаметром почти в полсантиметра снабжены открывающимся внутрь клапаном. Он окружен чувствительными щетинками и как только маленькое насекомое попадает внутрь, клапан захлопывается, а жертва умирает от удушья, разлагается и превращается в такое от удобрение.

Кувшинка чисто белая, белоснежная или снежно-белая

Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilderur Nordens Flora, 1917—1926

Пожалуй, самое красивое водное растение в Самарской области. От других видов кувшинок белоснежная отличается удивительно чистым белым цветом лепестков. Притом грязь кувшинке не страшна, ведь лепесточки покрыты тончайшим восковым слоем и любые капли легко сбегают с поверхности. А еще у белоснежной кувшинки очень интересные семена, которые долго плывут по поверхности, уносимые течением и только когда оболочка сгниет, семена опадают на дно и начинают прорастать. Разумеется, этот редкий вид внесен в Красную книгу, как и другие растения в нашем списке.

Эти и другие удивительные растения более чем достойны того, чтобы войти в современный ботанический атлас России. Сейчас у начинающих юных художников от 11 до 18 лет появилась великолепная возможность предложить свои работы в жанре ботанической иллюстрации благодаря конкурсу, который проводит благотворительный проект МТС “Поколение М” совместно с Самарским филиалом Третьяковской галереи. Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2022 года нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Самарской области и загрузить сканы своих работ на сайт “Поколение М”.

Оценивать присланные в региональном этапе конкурса работы будет жюри, состоящее из экспертов самарского филиала Третьяковской галереи, представителей Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В.Алабина и творческой группы “Поколения М”.

Лучшие работы юных живописцев со всей страны войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.