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Общество25 февраля 2022 7:55

Редчайшие орхидеи, хищные водоросли и целебные травы: рисунки самарских школьников в жанре ботанической иллюстрации будут оценивать эксперты Третьяковской галереи

Рассказываем об уникальных и самых необычных растениях Самарской области, которые помогут своей красотой вдохновить юных художников и любителей природы
Антон ЧЕРЕПОК
Антон ЧЕРЕПОК
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Молодым самарским талантам дали возможность проиллюстрировать ботанический атлас России

Молодым самарским талантам дали возможность проиллюстрировать ботанический атлас России

Фото: Сергей ГАПОН

Все мы в школе собирали гербарии и наверняка можно достать какой-нибудь увесистый том с книжной полки и обнаружить в нем засохший листочек клена или дуба. Но далеко не все растения можно сохранять на память таким образом. Для этого есть удивительный жанр - ботаническая иллюстрация, увлечение которым может в самое ближайшее время принести вашим детям славу.

Благодаря конкурсу, который проводит благотворительный проект МТС “Поколение М” совместно с самарским филиалом Третьяковской галереи, юные художники Самарской области могут показать всей стране удивительные растения, которые достойны того, чтобы их красоту увековечить в жанре ботанической иллюстрации в самом настоящем современном ботаническом атласе России. Журналисты “Комсомолки” вместе со старшим научным сотрудником отдела природы Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина Ларисой Назаровой собрали пять растений, которые могут вас вдохновить.

Венерин башмачок

Башмачок настоящий — типовой вид рода. Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilderur Nordens Flora, 1917—1926

Башмачок настоящий — типовой вид рода. Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilderur Nordens Flora, 1917—1926

Есть легенда, что богиня любви Венера как-то гуляла по русскому лесу и потеряла свои башмачки в виде красивых цветов. Что делала богиня из римской мифологии на территории Жигулевского государственного заповедника, история умалчивает, но тому, кто найдет этот цветок, будет счастье!

Но и сам факт, что орхидеи растут в Самарской области, уже звучит фантастически - Башмачок обыкновенный, или Венерин башмачок пусть небольшого размера, но самая настоящая орхидея. Кроме того, в Самарской Луке растут и другие виды орхидей и все они, разумеется, занесены в Красную Книгу. То есть срывать их нельзя.

Еще одна особенность Башмачка - это его коварство. Насекомое, допустим, пчела, забирается в мешочек на цветке и попадает в ловушку. Нет, орхидея не ест пчел. Просто попавшись в западню пчела порядочно измазывается в пыльце, протискиваясь через “окошко”. А вот нектара в орхидее нет, так что пчела за свой вклад в размножение орхидеи не получает ничего взамен.

Росянка круглолистная

Росянка круглолистная. Хромолитография, опубликованная в Wild Flowers of America, 1894

Росянка круглолистная. Хромолитография, опубликованная в Wild Flowers of America, 1894

Росянка растет в болотистой местности и ее можно встретить, например, в Рачейском бору Сызранского района. Условия Росянка выбрала для себя не самые комфортные, ведь в такой почве нет некоторых необходимых для нее веществ. Так что это растение ест насекомых, приманивая несчастных красноватыми волосками на листьях и капельками клейкой жидкости. Как только жертва попадает на лист, волоски изгибаются и захватывают ее.

А вот цветет Росянка симпатичными белыми цветами и с давних времен используется в народной медицине и ветеринарии. Лекарства из этого растения обладают отхаркивающим, спазмолитическим и бактерицидным действием.

Эфедра двухколосковая

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Это очень интересный вид кустарничков, который в народе называют Степной малиной или Кузьмичевой (иногда пишут через О) травой в честь народного целителя Федора Кузьмича Мухавникова, жившего в XIX веке в селе Виловатое Бузулукского уезда Самарской губернии. Он с успехом лечил Эфедрой ревматизм, дизентерию, астму и другие заболевания. Он был настолько известен за пределами Самарской губернии, что теперь этот кустарничек называют Кузьмичевой травой по всей России.

А вот степной малиной Эфедру двухколосковую называют за ее шишкоягоды за сходство с любимой ягодой. Встречается это растение в степи на каменистых участках.

Пузырчатка обыкновенная

Ботаническая иллюстрация Якоба Штурма из книги Deutschlands Flora in Abbildungen, 1796

Ботаническая иллюстрация Якоба Штурма из книги Deutschlands Flora in Abbildungen, 1796

Если вы увидели посреди пруда, озера или болота небольшой стебелек с желтыми цветами, то это Пузырчатка обыкновенная. Пузырчатка свободно себе плавает по поверхности и никакая почва ей не нужна, потому что на ее листьях, скрывающихся под водой есть пузырьки, которыми она ловит маленьких рачков. Да, Пузырчатка - хищное растение, притом это вообще водоросль, но с красивыми цветами и безжалостным нравом.

Как работает ловушка? Воздушные пузырьки диаметром почти в полсантиметра снабжены открывающимся внутрь клапаном. Он окружен чувствительными щетинками и как только маленькое насекомое попадает внутрь, клапан захлопывается, а жертва умирает от удушья, разлагается и превращается в такое от удобрение.

Кувшинка чисто белая, белоснежная или снежно-белая

Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilderur Nordens Flora, 1917—1926

Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilderur Nordens Flora, 1917—1926

Пожалуй, самое красивое водное растение в Самарской области. От других видов кувшинок белоснежная отличается удивительно чистым белым цветом лепестков. Притом грязь кувшинке не страшна, ведь лепесточки покрыты тончайшим восковым слоем и любые капли легко сбегают с поверхности. А еще у белоснежной кувшинки очень интересные семена, которые долго плывут по поверхности, уносимые течением и только когда оболочка сгниет, семена опадают на дно и начинают прорастать. Разумеется, этот редкий вид внесен в Красную книгу, как и другие растения в нашем списке.

Эти и другие удивительные растения более чем достойны того, чтобы войти в современный ботанический атлас России. Сейчас у начинающих юных художников от 11 до 18 лет появилась великолепная возможность предложить свои работы в жанре ботанической иллюстрации благодаря конкурсу, который проводит благотворительный проект МТС “Поколение М” совместно с Самарским филиалом Третьяковской галереи. Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2022 года нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Самарской области и загрузить сканы своих работ на сайт “Поколение М”.

Оценивать присланные в региональном этапе конкурса работы будет жюри, состоящее из экспертов самарского филиала Третьяковской галереи, представителей Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В.Алабина и творческой группы “Поколения М”.

Лучшие работы юных живописцев со всей страны войдут в ботанический атлас России, который будет представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

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