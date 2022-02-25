"Звоним мужу, а у него грохот в трубке": вынужденые переселенцы с Донбасса рассказали о трудной дороге в Самару и беспокойстве за близких

В Самарскую область вынужденные переселенцы с Донбасса приехали поздно ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Привет. Мы добрались, сейчас в городе, который называется Самара, доехали с мамой. У нас все хорошо, девушка местная дала нам телефон, надеюсь, что потом и у нас появится связь. Все будет хорошо, точно будет, мы вернемся, - девушка с огромными испуганными глазами надиктовывает сообщение в мой телефон. Ее мама подсказывает: скажи, береги себя. Она послушно повторяет.

Пассажиров поезда ждали с теплыми пледами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня она и еще 265 человек, вынужденные переселенцы с территории Донбасса поздно ночью вышли на перрон в Тольятти из поезда, который прибыл из Таганрога. Сюда они добирались по-разному. Кто-то приехал автобусом, кто-то выбирался на машинах, кому-то пришлось перебегать границу буквально пешком, практически с минимумом вещей. Потом - ютились в лагере, в местных санаториях. Потом их посадили в поезд - до Тольятти. Никто раньше даже не слышал такого названия города, так что ехали в неизвестность.

Среди беженцев - старики и инвалиды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сутки в вагонах - в неизвестности, без связи и поздняя высадка на перроне. Встречающих - волонтеров, журналистов - чуть ли не больше, чем самих жителей Донецкой области. Нам хочется познакомиться, узнать, что же происходит там, у них на родной земле, из первых уст. Им хочется одного: спать. Еще искупаться. Согреться.

- Холодно у вас. У нас-то сейчас уже 9-10 градусов было. А в санатории теплее? - измученно улыбается Тамара. Она приехала сюда с мамой, пожилым отцом-инвалидом. Они - счастливая семья, выбрались все, никого на линии фронта не оставили. Так повезло не всем.

Нина приехала в Россию с четырьмя сыновьями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина - мать пятерых детей. Старший сын сейчас в Москве, муж остался в родном селе, здесь с ней мама Светлана и четверо мальчишек: двое постарше, школьники, еще один помладше и младенец в коляске. Они приехали с Новоазовска.

- В 2014, 2015, всегда били нас, все восемь лет. Есть у нас много людей, которые против украинской власти. У нас новый дом мы начали строить, а достроить не можем, там стены дрожат, все время. В тот день, когда мы уехали, с полшестого до восьми бомбежка была. Мы до последнего уезжать не хотели, но не выдержали, - рассказывает Светлана Голубченко, мать Нины. Сама она не отходит от мальчишек: те стараются вести себя как взрослые, но срываются и плачут.

Среди беженцев - старики и инвалиды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- За папой очень скучают, - признается Нина. - Мы ему звоним, как связь есть. Там страшно, конечно. Мы звоним и слышно разрывы. Вот вчера было страшно: звонили нашему папе, а там прямо громыхает. Очень хотим, чтобы скорее закончилось.

Переселенцы просто мечтают связаться с родными и близкими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас большой семье предстоит обустроиться в санатории "Дубки" в Самаре, здесь для них приготовили комнаты, переселенцев будут кормить, для них собирают гуманитарную помощь. Сколько предстоит прожить здесь, в Самаре, непонятно, а вещей у людей немного. Но больше всего вынужденные переселенцы ждут, что у них появится интернет. На родине остались близкие люди, дома, хозяйство, так что все, что происходит на юге, касается каждого из них лично.

Всех рассадили по автобусам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сыном и дочкой приехала в Самару и Татьяна Некрасова. У нее тоже остался дома муж.

- У нас сейчас мужчины отстаивают границы. Вообще Горловское направление - там всегда у нас была серьезная обстановка. Мы вообще не хотели уезжать, ждали группу, вообще хотели отложить отъезд. Мы ждали обострение, понятно было, что не в пинг-понг они там собрались поиграть. Хочется верить, что скоро все закончится, что может уже и домой пора!

Сегодня эти людей ждала спокойная ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот бабушке Нине повезло меньше. Она здесь одна.

- Дочка там осталась, Танечка, у нее сын инвалид, его не вывезти, она его не оставила, не хотела. А мне сказали она и старшая дочка - мама, езжай, я беспокоюсь за тебя, а я им даже сказать ничего не могу сейчас, ни позвонить, ни написать.

Маска - непременный атрибут безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я из Комсомольского в ДНР. Мы сидели в подвале, а потом начали кашлять от этого. Целую ночь 22 числа после принятия Путина это было что-то с чем-то. Все было нормально у нас, мы ездили в Луганск, все тихо было. А когда Путин подписал вот началось все, - вспоминает она.

- Хотите, отправим вашей дочке сообщение? - предлагаю ей. Она дрожащим голосом надиктовывает: Танечка, донечка, я в порядке, как ты, как ты - как будто надеется услышать далекий голос.

Правда, Таня перезванивает мне утром. Плачет.

- Простите, а как там мама. Простите, что вам звоню. Я успокаиваю, говорю что хорошо, что поела, спит в санатории, там тихо, спокойно. И понимаю, что для них это что-то невообразимое, ведь там, на Донбассе пока что о тишине и спокойствии приходится только мечтать. А так хочется, чтобы это уже сегодня стало реальностью: тишина, мир, спокойствие. Для всех.

Евгений, волонтер ОНФ, сам приехал с Донецкой области 8 лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

Переехал сам - помогу и землякам!

На перроне переселенцев из Донецкой области встречал волонтер ОНФ Евгений. Он и сам в 2015 году переехал в Россию, когда в родном городе стало страшно.

- Сегодня приезжает много мамочек с детьми. Я не понаслышке знаю, что это такое, в 2015 году переехал в Самару, не было возможно находиться на территории Донецкой республики, мы переехали сюда, так как у нас были родственники здесь. Я поступил в Плановый университет. И сейчас я считаю своим долгом помочь другим, чтобы люди чувствовали себя нужными и не переживали за свою судьбу здесь.

У нас там остались родственники и знакомые, очень переживаю за них, следим как дальше будут события разворачиваться. Они не стали уезжать, у всех хозяйство и возраст уже. Хочется, чтобы у них было все спокойно.

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