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Общество25 февраля 2022 8:00

"Звоним мужу, а у него грохот в трубке": вынужденые переселенцы с Донбасса рассказали о трудной дороге в Самару и беспокойстве за близких

В Самарскую область приехали более 260 жителей Донбасса, половина из них дети
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В Самарскую область вынужденные переселенцы с Донбасса приехали поздно ночью

В Самарскую область вынужденные переселенцы с Донбасса приехали поздно ночью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Привет. Мы добрались, сейчас в городе, который называется Самара, доехали с мамой. У нас все хорошо, девушка местная дала нам телефон, надеюсь, что потом и у нас появится связь. Все будет хорошо, точно будет, мы вернемся, - девушка с огромными испуганными глазами надиктовывает сообщение в мой телефон. Ее мама подсказывает: скажи, береги себя. Она послушно повторяет.

Пассажиров поезда ждали с теплыми пледами

Пассажиров поезда ждали с теплыми пледами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня она и еще 265 человек, вынужденные переселенцы с территории Донбасса поздно ночью вышли на перрон в Тольятти из поезда, который прибыл из Таганрога. Сюда они добирались по-разному. Кто-то приехал автобусом, кто-то выбирался на машинах, кому-то пришлось перебегать границу буквально пешком, практически с минимумом вещей. Потом - ютились в лагере, в местных санаториях. Потом их посадили в поезд - до Тольятти. Никто раньше даже не слышал такого названия города, так что ехали в неизвестность.

Среди беженцев - старики и инвалиды

Среди беженцев - старики и инвалиды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сутки в вагонах - в неизвестности, без связи и поздняя высадка на перроне. Встречающих - волонтеров, журналистов - чуть ли не больше, чем самих жителей Донецкой области. Нам хочется познакомиться, узнать, что же происходит там, у них на родной земле, из первых уст. Им хочется одного: спать. Еще искупаться. Согреться.

- Холодно у вас. У нас-то сейчас уже 9-10 градусов было. А в санатории теплее? - измученно улыбается Тамара. Она приехала сюда с мамой, пожилым отцом-инвалидом. Они - счастливая семья, выбрались все, никого на линии фронта не оставили. Так повезло не всем.

Нина приехала в Россию с четырьмя сыновьями

Нина приехала в Россию с четырьмя сыновьями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нина - мать пятерых детей. Старший сын сейчас в Москве, муж остался в родном селе, здесь с ней мама Светлана и четверо мальчишек: двое постарше, школьники, еще один помладше и младенец в коляске. Они приехали с Новоазовска.

- В 2014, 2015, всегда били нас, все восемь лет. Есть у нас много людей, которые против украинской власти. У нас новый дом мы начали строить, а достроить не можем, там стены дрожат, все время. В тот день, когда мы уехали, с полшестого до восьми бомбежка была. Мы до последнего уезжать не хотели, но не выдержали, - рассказывает Светлана Голубченко, мать Нины. Сама она не отходит от мальчишек: те стараются вести себя как взрослые, но срываются и плачут.

Среди беженцев - старики и инвалиды

Среди беженцев - старики и инвалиды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- За папой очень скучают, - признается Нина. - Мы ему звоним, как связь есть. Там страшно, конечно. Мы звоним и слышно разрывы. Вот вчера было страшно: звонили нашему папе, а там прямо громыхает. Очень хотим, чтобы скорее закончилось.

Переселенцы просто мечтают связаться с родными и близкими

Переселенцы просто мечтают связаться с родными и близкими

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас большой семье предстоит обустроиться в санатории "Дубки" в Самаре, здесь для них приготовили комнаты, переселенцев будут кормить, для них собирают гуманитарную помощь. Сколько предстоит прожить здесь, в Самаре, непонятно, а вещей у людей немного. Но больше всего вынужденные переселенцы ждут, что у них появится интернет. На родине остались близкие люди, дома, хозяйство, так что все, что происходит на юге, касается каждого из них лично.

Всех рассадили по автобусам

Всех рассадили по автобусам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сыном и дочкой приехала в Самару и Татьяна Некрасова. У нее тоже остался дома муж.

- У нас сейчас мужчины отстаивают границы. Вообще Горловское направление - там всегда у нас была серьезная обстановка. Мы вообще не хотели уезжать, ждали группу, вообще хотели отложить отъезд. Мы ждали обострение, понятно было, что не в пинг-понг они там собрались поиграть. Хочется верить, что скоро все закончится, что может уже и домой пора!

Сегодня эти людей ждала спокойная ночь

Сегодня эти людей ждала спокойная ночь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот бабушке Нине повезло меньше. Она здесь одна.

- Дочка там осталась, Танечка, у нее сын инвалид, его не вывезти, она его не оставила, не хотела. А мне сказали она и старшая дочка - мама, езжай, я беспокоюсь за тебя, а я им даже сказать ничего не могу сейчас, ни позвонить, ни написать.

Маска - непременный атрибут безопасности

Маска - непременный атрибут безопасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я из Комсомольского в ДНР. Мы сидели в подвале, а потом начали кашлять от этого. Целую ночь 22 числа после принятия Путина это было что-то с чем-то. Все было нормально у нас, мы ездили в Луганск, все тихо было. А когда Путин подписал вот началось все, - вспоминает она.

- Хотите, отправим вашей дочке сообщение? - предлагаю ей. Она дрожащим голосом надиктовывает: Танечка, донечка, я в порядке, как ты, как ты - как будто надеется услышать далекий голос.

Правда, Таня перезванивает мне утром. Плачет.

- Простите, а как там мама. Простите, что вам звоню. Я успокаиваю, говорю что хорошо, что поела, спит в санатории, там тихо, спокойно. И понимаю, что для них это что-то невообразимое, ведь там, на Донбассе пока что о тишине и спокойствии приходится только мечтать. А так хочется, чтобы это уже сегодня стало реальностью: тишина, мир, спокойствие. Для всех.

Евгений, волонтер ОНФ, сам приехал с Донецкой области 8 лет назад

Евгений, волонтер ОНФ, сам приехал с Донецкой области 8 лет назад

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ

Переехал сам - помогу и землякам!

На перроне переселенцев из Донецкой области встречал волонтер ОНФ Евгений. Он и сам в 2015 году переехал в Россию, когда в родном городе стало страшно.

- Сегодня приезжает много мамочек с детьми. Я не понаслышке знаю, что это такое, в 2015 году переехал в Самару, не было возможно находиться на территории Донецкой республики, мы переехали сюда, так как у нас были родственники здесь. Я поступил в Плановый университет. И сейчас я считаю своим долгом помочь другим, чтобы люди чувствовали себя нужными и не переживали за свою судьбу здесь.

У нас там остались родственники и знакомые, очень переживаю за них, следим как дальше будут события разворачиваться. Они не стали уезжать, у всех хозяйство и возраст уже. Хочется, чтобы у них было все спокойно.

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