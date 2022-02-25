В Самаре увеличили мощности по переработке отходов. Показываем, что происходит на полигоне на самом деле

Сортировкой отходов в Самарской области занимаются восемь комплексов Фото: Ольга НОВИКОВА

Каждый день сотни контейнеров на мусорных площадках Самары наполняются тысячами пакетов с бытовыми отходами. Рано утром мусоровозы увозят содержимое этих баков с глаз долой. Куда? Одно из таких мест – полигон «Водино» в Кинельском районе. По официальным данным с конца 2021 года здесь вдвое увеличили количество отходов, направляемых на сортировку и вторичную переработку. Журналист «КП-Самара» побывала на полигоне «Водино», показываем, что происходит тут на самом деле.

Каждое утро на полигон "Водино" заезжает около 150 мусоровозов с отходами. Фото: Ольга НОВИКОВА

По 150 камазов в день

На полигон «Водино» свозится 40% всех бытовых отходов, производимых Самарой. Кроме того, сюда везут мусор из Тольятти, Кинеля, Волжского, Кинельского, Богатовского и Красноярского районов. В среднем за день через КПП проезжает около 150 камазов-мусоровозов. В каждом – около 10 тонн отходов.

Машины взвешиваются, содержимое кузова осматривается Фото: Ольга НОВИКОВА

- Каждый мусоровоз обязательно регистрируется, взвешивается, идет фото- и видеофиксация, - рассказал начальник полигона ТБО Виктор Шеин. – После этого мы проверяем морфологический состав ввозимого мусора. Там должны быть твердые бытовые отходы, а не промышленные или, например, строительный мусор. Если выявляем нарушения – разворачиваем мусоровоз обратно, если все нормально – пропускаем.

Дежурный оператор ведет строгий учет. Фото: Ольга НОВИКОВА

Извлекают ценные фракции

Первым делом привезенный мусор попадает в специальный бак с установленными в нем разрывателями мусорных пакетов. Освобожденные от уз пакетов отбросы равномерно ссыпаются на ленту транспортера. Практически сразу рабочие баграми извлекают оттуда крупные предметы, текстиль и пленки, чтобы они не засоряли ленту.

Первым делом отходы загружают в специальный бункер с разрывателем пакетов. Фото: Ольга НОВИКОВА

Рабочие вручную достают из мусорной "реки" крупные элементы - текстиль и большие пленки Фото: Ольга НОВИКОВА

После этого мусор неторопливо проезжает через три цеха. В каждом из них его встречает несколько рабочих, которые достают из этого потока различное ценное сырье. Сначала извлкают полиэтиленовые пленки, макулатуру и дерево. Далее приходит очередь пэт-бутылок и алюминиевых банок. А последним этапом из потока мусора выуживают полиэтиленовые канистры, металл и немного тетрапака. То есть львиная доля пакетов, фантиков и прочей упаковки от продуктов все же отправляется на захоронение.

Мусор движется по ленте транспортера, откуда рабочие извлекают отдельные фракции для переработки Фото: Ольга НОВИКОВА

Пищевые же отходы небольшого диаметра проваливаются через сетки сепаратора, собираются на отдельную ленту, загружаются в камаз и уезжают на полигон сразу.

Когда емкости наполняются, вторсырье автоматически сбрасывается вниз Фото: Ольга НОВИКОВА

Мелкие пищевые отходы через сепаратор проваливаются на отдельную ленту и уходят на полигон Фото: Ольга НОВИКОВА

Три тысячи тонн на переработку

Пока на ленты по сортировке отправляется лишь часть привезенных отходов. На сегодняшний день их доля не так велика – как рассказал генеральный директор АО «Экология-Сервис» Михаил Черенков, в 2021 году из 750 тысяч тонн поступившего на полигон «Водино» мусора на сортировку отправилось всего 40 тысяч тонн, из которых в конечном итоге на переработку выудили 3 тысячи тонн полезных фракций, то есть 8% от мощности сортировки. В конце прошлого года здесь запустили новую линию, которая увеличит мощности сортировки вдвое.

На переработку отправляются макулатура, три вида пластика и металл Фото: Ольга НОВИКОВА

- Объем инвестиций составил около 80 миллионов рублей. Это не бюджетные деньги, а частные средства, - пояснил Михаил Черенков. – Мы рассчитываем, что инвестиции окупятся за 5-8 лет, в зависимости от цен на сырье.

За прошлый год с полигона "Водино" на переработку отправилось три тысячи тонн вторсырья Фото: Ольга НОВИКОВА

Бывший серный карьер

Мусор, не подлежащий переработке, отправляется на захоронение на полигон. Площадь «Водино» - 54 га, это бывший серный карьер. За 20 лет существования полигона здесь уже захоронены миллионы тонн отходов.

Вторсырье прессуют, чтобы оно занимало меньше места. Фото: Ольга НОВИКОВА

- Полигон оборудован по всем санитарным и защитным требованиям и разбит на отдельные участки, - объяснил Виктор Шеин. - Одни из них используются прямо сейчас: свозимые отходы прессуются специальным уплотнителем, формируя слой в полтора-два метра. Потом он пересыпается 30-40-сантиметровым слоем инертных материалов и некоторое время «отдыхает», а в это время используются другие участки.

Сейчас на полигоне утрамбовано уже около десятка таких слоев и, как уверяет руководство «Водино», места там должно хватить еще на много лет.

Остальные отходы отправляются на захоронение на полигон. Фото: Ольга НОВИКОВА

КОНКРЕТНО

На сегодняшний день в Самарской области функционирует уже 8 объектов по сортировке отходов, пять из них построено с начала 2019 года. Строительство ведется в рамках федеральной программы «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» и на средства инвесторов. Мощность действующих до 2019 года объектов также увеличена.

Отходы сортируют на ООО «ЭкоРесурсПоволжье» (Тольятти), ООО «ЭкоРециклингГрупп», (Тольятти), ООО «Фаворит1» (Сызрань), ООО «Компаньон-Самара» (Новокуйбышевск), ООО «Экоиндустрия» (Красноярский район), ООО «Рикаст» (Сергиевский район), первая очередь экотехнопарков «Зелененький» и «Водино» (АО «Экология-Сервис», Кинельский район).

Благодаря этому доля отходов, поступающих на сортировку, выросла в четыре раза. По уверению минЖКХ, сейчас на сортировку поступает 35% всего мусора, генерируемого жителями области (в 2018 году эта цифра составляла 8,6%)