Рейсы между Самарой и Сочи 25 февраля планируются по расписанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновили авиасообщение с Сочи 25 февраля 2022 года. По сообщениям очевидцев, сегодня вылеты в Курумоч из сочинского аэропорта планируются по расписанию. Информацию подтверждают и данные онлайн-табло самарского аэропорта.

«Сегодня планируем улететь»

Из-за ситуации с Украиной 24 февраля оказались закрыты многие аэропорты в южной части России, а часть рейсов гражданской авиации оказались отменены. Например, из аэропорта Курумоч пассажиры не смогли улететь в Краснодар, отмененным также оказался рейс из Сочи в Самару. Однако сегодня ситуация с авиасообщением между Самарой и Сочи стабилизировалась.

- Вчера рейсы отменяли, но сегодня планируем улететь, регистрация идет, - сообщила журналисту «КП-Самара» самарчанка, находящаяся в Сочи.

По данным Росавиации, на сегодняшний день остаются закрытыми аэропорты Геленджика, Симферополя, Элисты, Анапы (Витязево), Краснодара (Пашковский), Брянска, Белгорода, Курска (Восточный), Липецка, Воронежа (Чертовицкое), Ростова-на-Дону (Платов).

- Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, - уточняет Росавиация.

Вместо Геленджика и Анапы полетят из Сочи

Из перечисленных городов из Самары организовано регулярное авиасообщение только с Краснодаром, Ростовом-на-Дону и Симферополем. В расписании на 25 февраля утренние рейсы на Краснодар и Ростов отменены, в расписании на завтра пока отмена не обозначена.

Рейсы в Симферополь, которые по сезонному расписанию должны летать из Самары по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, на онлайн-табло Курумоча в данный момент вообще отсутствуют.

По сообщениям Росавиации, самарцы могут улететь из закрытых аэропортов через Москву, Сочи и Волгоград. Авиакомпаниям рекомендовано доставить в столичные аэропорты пассажиров, которые собирались вылететь в(из) Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк. Сочи станет воздушными воротами для пассажиров из аэропортов Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара, а Волгоград - для Ростова-на-Дону и Элисты.