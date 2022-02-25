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Общество25 февраля 2022 12:57

Самарский застройщик показал с воздуха строительство ЖК «Видный 2»

Новый жилой комплекс должны сдать в 2023 году
Илона МАЙСКАЯ
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Строители занимаются кирпичной кладкой стен первых восьми домов

Строители занимаются кирпичной кладкой стен первых восьми домов

Фото: Скриншот с видео

В Самарской области продолжается строительство ЖК «Видный 2». Это еще один проект корпорации «Кошелев». Он включает 13 домов по 9 этажей. Застройщик показал с воздуха, как сейчас выглядит площадка.

Новый жилой комплекс построят в два этапа. Первый предполагает возведение 8 домов. Фундамент каждого из них уже готов. Сейчас рабочие выполняют кирпичную кладку второго, третьего или четвертого этажей, а также делают межкомнатные перегородки.

В квартирах предусмотрят гардеробные, квадратные эргономичные кухни и лоджии с панорамным остеклением. Планируется, что квартиры будут сдавать в трех вариантах отделки: предчистовая, чистовая комфорт и чистовая люкс. При этом отделка входит в стоимость жилья.

По информации застройщика, в каждом подъезде разместят от 10 до 15 кладовых, а также колясочные. Отметим, что входные группы и подъезды спроектированы таким образом, что жителям не придется поднимать детскую коляску или велосипед по лестницам.

Сдача ЖК «Видный 2» намечена на второй квартал 2023 года. Владельцы квартир смогут получить ключи уже в третьем квартале. Ознакомиться с планировками или записаться на экскурсию по району можно в отделах продаж. Звонки принимают по телефону (846) 331-30-00.

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