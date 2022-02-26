Два дня назад ушла из дома в красной шапке и пока не вернулась: в Самаре ищут 12-летнюю девочку

12-летняя девочка ушла из дома 24 февраля и пока не вернулась. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ищут 12-летнюю девочку, которая 24 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Сообщение о девочке появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт», также о поисках рассказали в полиции.

Девочка не выходит на связь

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 24 февраля мама девочки рассказала, что ее дочь ушла из дома в поселке Мехзавод и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщила мама пропавшей, дочь ушла из дома в четверг примерно в 12:45. На связь девочка не выходит. Неизвестно, где она может находиться сейчас.

На поиски ребенка отправились полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры и правоохранители.

Сообщают приметы пропавшей. Когда девочка ушла из дома, она была одета в светлую короткую куртку, черные брюки и ботинки, а также красную шапку. Ростом девочка примерно 150 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы, глаза серо-голубые.

Ищут на заброшенных стройках, на чердаках и в подвалах

Сейчас идут масштабные поиски пропавшей девочки. Как сообщили в полиции, осматривают близлежащие дворы и улицы, исследуют чердаки и подвалы, а также заброшенные стройки. Исследуют места, где могут собираться подростки. Также проверяют торговые центры.

Выясняется, куда могла уйти девочка. Прорабатываются разные варианты, не исключается, что она где-то находится с друзьями или знакомыми.

Опрашиваются знакомые и родственники девочки. Всех, кто знает о месте, где может находиться пропавшая, или видел ее, просят сообщить по телефонам 373 7640, 8 999 701 0233, 8 800 700 5452 или 112.

В настоящее время поиски продолжаются.