«Для организаторов люди с инвалидностью - невидимки»: самарский активист намерен сделать интересные мероприятия доступными для всех

Алексей мечтает, чтобы мир был одинаково доступным для всех людей Фото: Личный архив

В этом году саамрская межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивнй ресурсный центр» выиграла президентский грант на реализацию проекта «iГород». Он призван сделать любые мероприятия доступными и открытыми для людей с инвалидностью.

— Мы начинаем работать с самыми крупными и интересными мероприятиями: от «Всероссийской студенческой весны», которая пройдёт в мае в Самаре, до замечательного «ВолгаФеста», который, мне кажется, уже стал традиционным для наших горожан, – рассказывает корреспонденту «КП-Самара» директор Центра Алексей Транцев.

Команда проекта долго тренировалась, создавая и проводя свои мероприятия. Инклюзивный городок работал на iВолге и пользовался большим успехом.

— Когда мы проводим мероприятия, мы видим, что они имеют просто огромный плюс – социализируют ребят с инвалидностью. Это создаёт общие площадки для общения, работы, социализации.

Но Алексей признается – широкой массой эти события всё равно воспринимаются как «инвалидские». И проблема в том, что практически во время всех мероприятий города люди с инвалидностью совершенно незаметны обществу.

— Мы хотим сделать так, чтобы у всех, даже у самых маломобильных людей, была возможность посетить те события в городе, которые интересны именно им. Хотим позволить всем горожанам увидеть, что люди с инвалидностью в нашем городе есть, они не кусаются, они не какие-то инопланетяне со специфическими интересами. От того, что человек перемещается на коляске, не значит, что он не слушает ту же музыку, не читает те же книги и ему не интересны те же творческие вещи. Не значит, что с ним нельзя дружить, - говорит Алексей.

Алексей не сдался, потеряв обе руки Фото: Личный Архив

Мероприятия для всех

Сам активист знает об этих проблемах не понаслышке. В 18 лет он в результате несчастного случая потерял обе руки. Реабилитация, помощь от государства и косые взгляды общества помогли Алексею обнаружить две вещи: первое, что «Россия – социальное государство» не просто лозунг, а действительность: Алексея сразу же поставили на получение пенсии. Второе – цикл социализации человека в стране неполон. Программ и мероприятий по инклюзии в то время фактически не было в большинстве регионов России и Самарская область не исключение.

— Мне было сложно выйти из дома: после инвалидности разыгрались понятные многим психологические комплексы. Когда я выхожу на улицу, люди видят, что у меня нет рук. И конечно, им интересно, они на меня косятся: кто-то – с жалостью, кто-то – с интересом, а кто-то – даже с ужасом и дорогу на другую сторону улицы переходит. Это сложно было психологически перенести. Я понимаю, почему очень многие люди, получившие травму, изолируются и боятся выйти на улицу – им некомфортно. Им и так сложно себя воспринимать другими, ни как они привыкли, а здесь психологически давит буквально всё общество. Оно просто не привыкло к таким, как я, – вспоминает наш собеседник.

Алексей Транцев решил, что сидеть дома – не выход, надо возвращаться к своим увлечениям. Справиться с психологическим давлением молодому человеку помогли не только близкие люди, но и любовь к интеллектуальным играм.

— Оказалось, что в игре «Что? Где? Когда?» я могу быть таким же, как обычно, каким привык себя воспринимать. И выяснилось, что когда ты сидишь за игровым столом, обсуждаешь сложный вопрос, то всем все равно есть у тебя руки или протезы. Может быть, ты на коляске или своими ногами пришёл. Главное, что ты думаешь, коммуницируешь с командой, находишь правильный ответ. Ты здесь абсолютно полноценный игрок, и мне это очень понравилось. Я стал потихоньку этот подход распространять на все стороны своей жизни.

В итоге своей жизнью молодой человек не ограничился. За плечами Алексея – различные инклюзивные проекты, где люди с инвалидностью могут себя чувствовать себя полноценными людьми, без обидных «ограниченных возможностей».

— Мне кажется, что мы очень вовремя начали это делать. Общество уже отчасти было к этому готово и многие грантодатели в общественном секторе уже понимали важность инклюзии. Поэтому у нас стали получаться проекты, которые постепенно стали выходить за городской уровень, становиться региональными. А потом – и федеральными.

Люди с инвалидностью становятся участниками любых активностей Фото: Личный архив

Только вперед!

Однако, несмотря на развитие инклюзии и активность участников, молодежь с инвалидностью, по мнению Алексея, одновременно достаточно и недостаточно сильно включена в жизнь города. Возможно, кто-то ещё не нашёл своего формата мероприятия, а кто-то пока еще боится.

— В каждом регионе России от 5 до 8% жителей – это люди с инвалидностью. То есть в стране более 10 миллионов инвалидов. Это же колоссальные цифры. Поэтому сейчас в инклюзивных мероприятиях участвуют, к сожалению, даже не большинство людей.

Но инклюзия очень быстро набирает обороты. На первый «Инклюзивный городок» форума «iВолга» в 2015 году со всех регионов Приволжского федерального округа пришло от ребят с инвалидностью всего лишь 16 заявок. В прошлом году на старт инклюзивной программы пришло более 360 заявок со всей страны, при этом было 1000 интересующихся. Теперь же благодаря гранту этот городок может навсегда – на все мероприятия – поселиться на Поляне.

Сейчас изменения в обществе очень заметны. И если в начале развития инклюзии в Самаре организации по тем или иным причинам отказывались браться за новое направление, то теперь многие регионы страны проявляют большой интерес.

— За последние 4 года я проехал уже практически половину регионов России с тренингами, где рассказываю про схемы реализации проектов «Инклюзивного ресурсного центра», структуры мероприятий, заявки на грантовый конкурс именно инклюзивных проектов, специфику работы с участниками и волонтёрами с инвалидностью. Это большой интерес от организаторов от Калининграда до Владивостока. Я заметил, что в последние годы всё больше заявок от тех организаций, учреждений, которые до этого к инклюзии не имели отношения.

Второе направление – это приезд в Самару стажёров из других регионов. Так в марте «Инклюзивный ресурсный центр» ждет делегацию из Челябинска от волонтёрского центра. Ребята в течение 5 дней будут учиться у специалистов разбирать всю структуру и элементы о мероприятии.

Любые мероприятия можно сделать доступными для всех. И этому готовы научить Фото: Личный архив

— В том же проекте «iГород» мы хотим учить нашим практикам и организаторов других культурных и патриотических мероприятий. Мы будем только рады, если в 2023 году тот же «ВолгаФеста» или Парад Победы пройдут с инклюзивными возможностями, даже если это будет без участия «Инклюзивного ресурсного центра». Это же классно, если организаторы вдруг захотят сделать сами. Я считаю, что за этим будущее, и мне кажется, что лет через 10 мы увидим, что практически все мероприятия и крупные проекты доступны для людей с инвалидностью и у нас нет какого-то особого выделения, просто участник, студент или студент с инвалидностью.

Кстати, еще одним важным событием проекта «iГород» станет межрегиональная инклюзивная экспедиция в Байкальский заповедник.

— На участие в этой экспедиции смогут претендовать все те ребята, кто будет активно участвовать в наших самарских выездах, и потом 17 человек из разных регионов России смогут стать частью двухнедельной байкальской экспедиции. Причём при поддержке Фонда президентских грантов мы оплатим все основные расходы: билеты, проживание, питание.