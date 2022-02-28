«На похороны рыбки и ресторан для жены»: как доверчивых россиянок «разводят» на деньги аферисты из Тиндера

Интернет-знакомства не безопаснее уличных Фото: Евгения ГУСЕВА

Фильм «Аферист из Тиндера» уже посмотрели сотни тысяч человек: история известного мошенника, легко кружившего головы обманутым барышням, многим показалась не очень-то реальной. Но такие обманщики гораздо ближе, чем кажется. И современные сайты знакомств для них - настоящее поле чудес. Почему так происходит? Почему одни верят в сказку, а другие зарабатывают на этой вере? «КП-Самара» собрала пять историй женщин, попавших «на крючок» и спросила у психолога Екатерины Калининой, как можно было избежать подобных ситуаций.

«Дегустатор-гастролер»

Алле 24 года, она молодая амбициозная девушка, которая работает администратором в салоне красоты. У Аллы хорошая фигура, миловидная внешность, длинные волосы, но с мужчинами ей не везет. Когда Алла в очередной раз разочаровалась в мужчине, с которым познакомилась на работе (как выяснилось, он женат и это супруга приходит к ним в салон на «ноготочки», а не его сводная сестра по линии троюродной бабушки), девушка решилась попытать счастье на сайте знакомств. Поступало много сообщений от разных мужчин, но Алле запал в душу именно он – загорелый брюнет на фоне морского пляжа позировал для фото топлес. Аллочка влюбилась в этот образ и решилась поставить принцу заветный «лайк». Никита ответил сразу же, он не начал разговор издалека, а перешел к сути. «Давай встретимся, кофе выпьем после работы. Я заеду в 21:00», - написал Никита после пары дежурных фраз про погоду и обстановку с делами. Алла растаяла – наконец-то решительный мужчина, который не теряет времени. Но как же она ошибалась в тот момент. Никита приехал и повез Аллочку в самый дорогой ресторан города. Она заказала себе суши, а мужчина сказал, что очень голоден после работы, поэтому на столе перед ним появилось сразу несколько деликатесных блюд. После вкусного ужина и приятной беседы «ни о чем», у Никиты зазвонил телефон. «Это по работе!», - сказал молодой человек и скрылся из поля зрения красотки Аллочки. Девушка просидела 10, 20, 30 минут, час, но молодой человек не возвращался. Ресторан уже готовился к закрытию, а Алла так и продолжала сидеть в одиночестве, допивая красное полусухое из красивого фужера. Но Никита не возвращался. Официанты принесли счет – почти вся месячная зарплата девушки. Деваться некуда, пришлось оплачивать. Когда девушка решила узнать, что же произошло с ее знакомым, страницы Никиты уже не было на сайте, он ее удалил.

Комментарий психолога:

Мошенники – это очень тонкие психологи. Они пишут сразу нескольким женщинам и выбирают именно ту жертву, которая более уязвима. Чтобы пустить «пыль в глаза» он может приехать на дорогом автомобиле, в красивом костюме и пригласить в дорогой ресторан. У женщины в такие моменты может «помутнеть» разум, но нужно сразу задать вопрос «почему он так распаляется, ведь мы буквально недавно познакомились?». Чтобы оценивать ситуацию трезво нужно в первую очередь смотреть на человека, а не на его оболочку. Если девушка действительно хочет здоровых и серьезных отношений, нужно первое время присматриваться к человеку, соглашаясь только на скромные прогулки в парке или легкую беседу за чашкой кофе.

Мужчины в интернете умеют очаровывать Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Это моя жена, но мы с ней просто друзья»

Кристине 35, она осталась одна с двумя детьми. Кристине было некогда ходить на свидания, но очень хотелось найти мужское плечо. Девушка зарегистрировалась на сайте знакомств и очень долго искала достойного мужчину. В скором времени ей написал Владимир – 40 лет, разведен, работает предпринимателем. Кристина и Владимир некоторое время общались только на сайте, мужчина не спешил давать свой номер телефона, а также раскрывать свои социальные сети. Встречи происходили только в определенное время и только там, где говорил Владимир. Он не сильно распространялся про свою работу и личную жизнь, а Кристина считала дурным тоном задавать лишние вопросы. «Все идет постепенно своим чередом», - говорила подругам девушка. Однако подозрения начались, когда Володя нечаянно окликнул Кристину чужим именем. Девушка почувствовала неладное, но опять же списала на случайность и продолжила строить отношения с солидным мужчиной. Время шло, отношения становились все теплее, Кристина даже решила познакомить своего ухажера с детьми. Однажды Кристине на телефон пришло странное сообщение от неизвестной женщины. Незнакомка грозилась «выцарапать» ей глаза, если она не отстанет от Володеньки. Кристина показала сообщение Владимиру, на что тот, как мог, сделал удивленные глаза и сказал, что это всего лишь жена, и они просто друзья. Но жена Владимира считала иначе, и угрозы продолжались. Кристина в силу своего воспитания и печального опыта с бывшим мужем, не хотела становиться причиной развода семейной пары и попрощалась с возлюбленным. Володя же спокойно воспринял это решение и продолжил «зависать» на сайте знакомств в поисках новой «постели».

Комментарий психолога:

Люди и в прошлом веке зачастую выдавали себя за других людей, пытаясь поднять в глазах окружающий свой социальный статус. Обманы при знакомстве были и в реальной жизни, и тогда было сложнее проверить человека на честность. Сейчас же, когда социальные сети плотно вошли в нашу жизнь, найти нужного человека можно по фотографии или по фамилии или имени. Если женщина имеет основания полагать, что она в жизни понравившегося мужчины не одна, то лучше проверить его, заглянув на страницу в соцсети или даже напрямую расспрашивать его о жизни, увлечениях и круге общения. Однако есть и такие женщины, которые соглашаются войти в отношения с занятым мужчиной. Их устраивает то, что любовник не пишет и не звонит круглые сутки, а встречи происходят раз в неделю.

«Это бизнес, детка!»

38-летняя Ольга довольно успешная девушка, которая владеет своей кофейней и спокойно может сама себя обеспечить. У нее не было цели найти «спонсора» на свои хотелки, а хотелось просто найти счастье. На сайте ей написал Ринат, он представился успешным бизнесменом, который тоже владеет сетью небольших кафе. Ольга с Ринатом быстро нашли общий язык, ведь они оба понимали в бизнесе и даже могли дать друг другу советы по развитию. Оля присушивалась к мудрому Ринату, который уже давно «варится» в ресторанном бизнесе. Время шло, бизнес Ольги процветал, советы Рината работали, встал вопрос о расширении. Ринат предложил объединиться, Ольга согласилась. Когда документы были готовы, то Оля обратила внимание, что везде стоит фамилия только одного учредителя – Рината. На удивленный вопрос мужчина ответил, что так нужно, чтобы это было по закону, ведь он знает об этом все. Ольга долго сомневалась, но все же подписала документы. Когда кофейня была переоформлена, Ринат испарился, прихватив с собой детище Ольги. Сейчас девушка бегает по судам и пытается доказать, что все это было ошибкой. А в первую очередь ошибкой было поверить незнакомому мужчине с сайта знакомств.

Комментарий психолога:

В данной ситуации сильная женщина просто «устала все решать сама». Она уже взрослая, смогла реализовать себя в бизнесе и хочется наконец-то расслабиться. Она находит мужчину, который, вероятно, даст ей такую возможность, но мужчина оказался сильнее и подавил ее. Совет таким женщинам очень прост: не поддавайтесь на слабости и рассуждайте с холодной головой.

«У свекра брата жены рыбка умерла, займи денег на похороны»

Екатерина не так давно отпраздновала свое 30-летие и начала задумываться о семье и детях. Катя имеет большой круг знакомых, но они не подходят ей по разным причинам – гороскоп не совместим, характер или отношение к жизни в целом. Она хотела найти идеального мужчину, причем очень быстро. Сделать это быстро и сразу по дате рождения помог сайт знакомств. Андрей по гороскопу Дева, красивый, опрятный и обходительный, он очаровал Катю одним сообщением, сравнив девушку с «недоступной луной, которая так манит, но далеко». После этого были долгие звонки, где Андрей воспевал девушку в стихах и прозе. Он водил ее в кафе и в театры, дарил небольшие букеты и милые жвачки «Loveis». И вот рыбка попалась на крючок. В какой-то момент подарки стали преподноситься все реже и реже, счета в кафе оплачиваться пополам, либо и вовсе платила Катя, так как Андрей случайно забывал кошелек дома. Через некоторое время возлюбленный уже просил небольшие суммы на счет телефона, чтобы и дальше говорить о луне со своей пассией по вечерам. Катю настораживало такое поведение кавалера, она не привыкла к такому отношению, но в эти моменты на мгновение опять возвращались цветы и жвачки и девушка вновь обмякала. Время шло, суммы займов Андрюше увеличивались. Однако девушка не дожидалась возврата долга, ведь он мастерски делал вид, что и Катю он не оставляет без внимания, покупая кофе на заправках или раз в месяц заказывая роллы. Глаза у Кати открылись, когда она случайно наткнулась в Инстаграм на фотосессию в одном из развлекательных заведений города. На одной из фотографий сидел ее возлюбленный Андрей и незнакомая блондинка. Катя посмотрела на дату и впала в шок. Именно в этот день Андрей попросил у нее 10 тысяч рублей на срочную операцию для своей кошки, и уехал на всю ночь поддерживать бедное животное. Девушка была в состоянии шока вперемешку. Он брал у нее деньги, якобы в долг, а сам водил на них других женщин по кафе и клубам. Катя после очередной розочки и поцелуя в шею под луной прощала долг, а тот продолжал вешать бедной девочке свою «лапшу» про собачек, рыбок, кошечек и прочих больных животных, которые нуждаются в его помощи и поддержке. А после эти «кошечки» отдыхают вместе с ним в барах.

Комментарий психолога:

Эта ситуация показывает яркий пример зависимых отношений, когда женщина, боясь потерять близкого человека, готова идти на все, лишь бы он остался с ней. Сначала ей дают понять, что она лучшая, что без нее не могут жить, а после начинают отдаляться. Женщина чувствует, что не хочет терять это и начинает уже сама удерживать источник, который тешил ее самолюбие. Главная ошибка у таких женщин – поиск проблемы в себе. Они часто обвиняют себя в том, что мужчина начал отдаляться, а аферисты этим успешно пользуются, играя на чувствах. Здесь не нужно трезво оценивать ситуацию, а просто подумать: «Что же такого произошло?Может быть, дело вообще не во мне?».

«100 тысяч или об этом узнает весь город»

19-летняя Женя зарегистрировалась на сайте знакомств от скуки. Нет, у нее хватает ухажеров, и она не стремится рано выйти замуж. Женя просто любит быть в центре внимания, она любит, чтобы ее любили и заваливали комплиментами. Для своей страницы на сайте знакомств Женя выбрала довольно откровенную фотографию, где под тонким ситцевым платьем в горошек хорошо видны очертания подтянутой точеной фигуры молодой барышни. Женя стала пользоваться популярностью среди мужчин. Каждый день она буквально тонула в комплиментах, собирая тысячи «лайков» от потенциальных ухажеров. Женя познакомилась на сайте с Димой. Диме 23 года, он спортсмен с идеальными кубиками. У молодых людей завязался роман по переписке. Молодой человек не стал останавливаться на смайликах в виде «поцелуйчика» на ночь и стал откровенно намекать Жене на виртуальное «продолжение» страстных смс. Женя колебалась, но Дима был настойчив «подливая» в чат признаний с сексуальным подтекстом. Он просил Женю показать нечто большее, чем на ее и так откровенном снимке на странице. «Только после тебя», - игриво ответила девушка. В чате появился обнаженный накаченный торс. Теперь была очередь Жени. Девушка немного поколебалась, но тоже прислала в чат фотографию с обнаженной грудью, как вдруг страница Димы удалилась. Через некоторое время Жене написала незнакомая женщина. Она скинула Жене ее же фотографию из чата и сообщила, что если та не хочет, чтобы это фото увидел весь город в социальных сетях, она должна перевести 100 тысяч рублей на обозначенный счет. Женя очень испугалась и рассказала обо всем близкой подруге. Девушка не стала отправлять деньги мошенникам, а вместо этого написала заявление в полицию.

Комментарий психолога:

Часто бывает так, что женщины слишком доверчивы к незнакомцам. Современный человек, в силу обстоятельств и новых технологий, лишен близости общения, а его очень тянет к этому. Тянет довериться и установить теплый контакт. Это связано с тем, что мы чаще сейчас общаемся поверхностно, больше проводим времени в соцсетях и реже встречаемся с друзьями. Но каждый хочет сблизится с кем-то, быть откровенным и настоящим. Эти чувства приводят к тому, что женщины идут на необдуманные поступки и скоропалительные решения. Чтобы избежать этого, необходимо в первую очередь настраивать теплые доверительные отношения со своими родителями и близкими, чтобы в дальнейшем не допускать такой легкомысленности, ведь у такого человека уже не будет подобного дефицита внимания.