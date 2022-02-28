Кумыс для любимой: как Нестор Постников ради красавицы-жены построил в Самаре уникальную лечебницу

Нестор Постников и его супруга. Фото: сокптд.рф, из фондов музея им. П. В. Алабина

Красивую историю, которая произошла полтора столетия назад, в Самаре помнят до сих пор. Ради того, чтобы спасти любимую от чахотки, столичный врач Нестор Постников выстроил в Самаре уникальную лечебницу и разработал первую в мире научную методику кумысолечения. 28 февраля, в день рождения Нестора Постникова, получившего известность во всем мире, вспоминаем удивительную историю его жизни.

Мечтал облегчить страдания матери

Нестор Васильевич Постников родился 28 февраля 1821 года в семье купцов из Воронежской губернии. Настоящим бичом и бедных, и состоятельных семей тогда был туберкулез – чахотка. Не избежала этой болезни и матушка маленького Нестора. Молодая женщина болела туберкулезом долго и мучительно, мальчик с ранних лет видел ее страдания и мечтал их облегчить. Но медицина того времени была бессильна перед чахоткой, и болезнь в конце концов забрала у Нестора Постникова мать. Именно это во многом предопределило для него выбор будущей профессии.

Учиться Нестор Васильевич отправился в Московский университет и в 1946 году получил диплом лекаря. Почти 10 лет после этого молодой доктор проработал при вузе помощником прозектора анатомии и одновременно писал диссертацию по анестезии – применении эфира во время операций. Защитив ее, Нестор Постников некоторое время проработал в больницах Ярославля и Саратова, а потом отправился путешествовать по Европе.

Молодой врач практиковал и стажировался в Германии и Швейцарии, однако по-настоящему судьбоносной для него оказалась поездка в Англию. Именно здесь он познакомился с девушкой, которая изменила не только его жизнь, но и помогла сотням больных чахоткой по всему миру.

Мэри Джен Веллингс

Судьбоносная встреча

Красотка Мэри Джен Веллингс была ни много ни мало – фрейлиной английской королевы Виктории. Как и мать Нестора Постникова, юная англичанка жестоко страдала от чахотки. Прекрасная пациентка сразу обратила на себя внимание молодого русского врача, между ними завязался страстный роман, который закончился предложением руки и сердца. Ради будущего супруга Мэри Джен оставила родные берега и уехала в Россию, где стала женой Постникова.

Нестор Васильевич очень боялся потерять любимую супругу так, как когда-то потерял мать. Поэтому талантливый врач начал искать оружие против непобедимого доселе туберкулеза. Услышав от одного из своих пациентов, что ему якобы стало лучше после употребления кумыса – забродившего кобыльего молока – Нестор Васильевич решил тщательно изучить полезные свойства этого продукта.

- В те времена люди знали о том, что кумыс помогает при чахотке, - рассказывает самарский историк-краевед Александр Завальный. – Но точной методики, как именно нужно его употреблять, чтобы достичь эффективности, не было. Не было и прямого доступа к кумысу. Кобылиц, которые давали целебное молоко, разводили степняки-кочевники. Поэтому желающим попробовать этот вид лечения приходилось ехать к степнякам и жить с ними какое-то время, или закупать у кочевников кумыс.

Научный подход

Постников сразу решил, что ради спасения любимой готов испробовать любые методы . Он стал первым в мире, кто изучил кумысолечение с точки зрения науки – провел все возможные исследования, определил необходимые дозировки и схемы лечения. И принялся искать место, наиболее подходящее для организации кумысолечебницы.

- Самара подошла сразу по нескольким критериям. Благоприятные климатические условия, близость степняков с их стадами, лояльность местных властей, - говорит Александр Завальный. – Губернатором в Самаре в то время был Константин Грот, он сразу поддержал идею строительства кумысолечебницы и выделил молодому доктору землю в Винном овраге.

Нестор Постников рьяно принялся за дело: в первое же лето выстроил несколько бараков, приобрел лошадей, нанял на работу степняков, которые за ними ухаживали, обустроил для животных пастбище и пруд. На второй сезон в кумысолечебнице построили большое трехэтажное здание.

- После надоя кобылье молоко взбивали в мастерской с помощью специальной машины с большим колесом, - рассказывают о технологии в Самарском областном противотуберкулезном диспансере. - Хранили этот целебный напиток в погребе, который специально был обложен камнями.

Кумысолечебницу Постников открыл в первую очередь для своей жены. Фото: из фондов музея им. П. В. Алабина

Доступное лечение

Хотя это была не первая кумысолечебница в Самарской губернии, именно клиника Постникова стала первой, где лечение было поставлено на научную основу, а потому было наиболее эффективным. Неудивительно, что самарская кумысолечебница моментально стала популярной не только у местных жителей, но и по всей стране и даже за ее пределами. Здесь бывали Лев Толстой, Антон Чехов, Василий Суриков, члены царской семьи, многие европейские аристократы.

- Лечение у Постникова стоило дороже, чем у Путилова – владельца первой самарской кумысолечебницы, однако большинство все равно предпочитало лечиться у Нестора Васильевича, потому что здесь им действительно помогали, - говорит Александр Завальный.

Цены на лечение, кстати, были доступными не только для знати, но и для среднего класса. Одна бутылка кумыса стоила 15 копеек, размещение в кумысолечебнице обходилось в 10 рублей в месяц, а полный курс кумысолечения – в 80 рублей. Для сравнения – бутылка молока в это время стоила 8 копеек, картошка – 5 копеек за десяток, квалифицированный рабочий мог получать до рубля в день, военные – по 70-100 рублей в месяц, доктора – около 125 рублей. Неудивительно, что за сезон через кумысолечебницу Постникова проходило до 250 пациентов. А после того, как Нестор Васильевич придумал технологию пастеризации кумыса без потери его полезных свойств, бутылочки с целебным продуктом массово стали отправлять на лучшие европейские курорты.

Семья – главная награда

Клиника процветала. Но главной наградой для Нестора Постникова стала любимая жена, которую он сумел отвоевать от смерти. У супругов родился сын Сергей, который продолжил семейное дело. В 1905 году Сергея Постникова выбрали главой Самары, и на этом посту он много сделал для строительства в городе первой трамвайной линии. Также в числе его заслуг устройство водопровода в Засамарскую слободу, строительство моста через Самарку и открытие 2-й мужской гимназии,

После революции Сергей Постников покинул страну, а большевики национализировали и здание, и территорию клиники.

- Сейчас сохранилось одно из зданий бывшей кумысолечебницы,- пояснили в туберкулезном диспансере. – В нем по-прежнему также располагается один из корпусов диспансера, который носит имя Постникова.