В Самаре волна «заминирований» докатилась до спортивных объектов. Что происходит?

Силовики проверяют информацию о минировании спортобъектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 1 марта 2022 года, экстренные службы Самары прибыли к стадиону Солидарность Арена. На электронную почту поступило сообщение о заминировании спортивного объекта. Через некоторое время пришло еще одно сообщение о минировании Дворца спорта на улице Молодогвардейской.

В ГУ МВД о Самарской области редакции «КП-Самара» комментировать ситуацию не стали, также нет официальных комментариев от ГУ МЧС по Самарской области. Самарцы гадают, что же происходит в данный момент. Кто-то предполагает, что это может быть связано с событиями на Украине, кто-то уверен, что это учения силовиков. В настоящее время неизвестно ложное ли это сообщение, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Это уже не первый случай в Самаре, когда приходится массово эвакуировать людей из административных зданий. В последнее время зачастую сообщения об акте терроризма приходит на адреса торговых центров, зданий судов и администраций Самары, а также школ и других учебных заведений.

Стоит отметить, что ложное сообщение об акте терроризма грозит «шутнику» уголовным делом. За такую «телефонную шутку» можно получить не только серьезный штраф в размере от 200 тысяч рублей, но и реальный срок заключения до 3 лет. Полицейские обычно быстро находят анонимных террористов, и наказание не заставляет себя долго ждать.