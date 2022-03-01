Ограничения из-за коронавируса в Самаре: что изменится с 1 марта 2022

В городах и районах области сами решат, отменять ли систему QR-кодов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ослабили некоторые коронавирусные ограничения, соответствующие решения были приняты по итогам заседания регионального оперштаба.

Как отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, ситуация с коронавирусом остается напряженной, но имеются признаки стабилизации заболеваемости. Кроме того, наметилась позитивная тенденция среди школьников, которые стали реже болеть. Вместе со школьниками снижается количество заболевших и среди учителей.

Детей и подростков снова допускают до соревнований

В оперштабе отмечают, что снижения заболеваемости среди детей и подростков удалось достичь благодаря предпринятым ранее мерам, таким как дистанционное обучение и ряд запретов на посещение общественных мест.

В условиях, когда уровень заболеваемости снизился, некоторые ограничения приняли решение ослабить. С 1 марта в регионе разрешается проводить спортивные соревнования среди детей и подростков, речь идет о межрегиональных, региональных и муниципальных турнирах.

Также прозвучало предложение разрешить занятия в различных секциях и учреждениях дополнительного образования. Планируют снова начать пускать детей в театры и музеи. При условии соблюдения противоэпидемиологических правил, таких как использование масок и соблюдение социальной дистанции.

Города и районы сами решат, отменять ли систему QR-кодов

Во время заседания оперштаба обсуждали возможность отмены QR-кодов при посещении общественных мест. В Самарской области ежедневно находят более 4 тысяч заразившихся коронавирусом. Ситуация является относительно стабильной и сильно различается в городах и районах региона. Больше всего новых заразившихся находят в Самаре и Тольятти, на остальных территориях заразившихся находят значительно меньше.

В таких условиях отмену системы QR-кодов на всей территории региона посчитали преждевременным. Но решили, что города и районы смогут сами смягчать ограничения в зависимости от количества заразившихся и вакцинировавшихся.

Также было принято решение разрешить проводить на открытом воздухе масленичные гулянья.

Премии для медработников

Как отмечалось в ходе заседания, стабилизация ситуации с заболеваемостью является результатом самоотверженной работы врачей в непростых условиях повышенной нагрузки.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о решении премировать медработников государственных учреждений здравоохранения региона и водителей скорой помощи.

Глава региона поручил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну до праздничных дней обеспечить выплату премий из регионального бюджета.