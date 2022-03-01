Погода в марте 2022: стабильно тепло будет во второй половине месяца

В начале марта будет зимняя погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Март в Самаре является первым весенним месяцем, но если сейчас выглянуть в окно, то о теплых солнечных весенних днях думать пока не приходится. Они придут, но лишь во второй половине месяца, ближе к его концу. Получается, что настоящей весны, а не календарной, ждать еще почти месяц.

Как отмечают синоптики, март может быть совершенно разным. В некоторые годы ночами было до -37 градусов мороза (такое, по данным Приволжского УГМС, наблюдалось в пятидесятые годы прошлого века, а в некоторых районах и в прошлом году). Бывает в марте и тепло, в некоторые годы температура доходила до +23 градусов.

В марте снега больше всего

В соответствии с многолетними наблюдениями, именно в марте больше всего снега, что в целом неудивительно, ведь он копился всю зиму. И не исключено, что снегопады будут еще не раз.

При этом, в Самаре продолжают разбираться со снегопадами еще прошлых лет, причем, в уголовной плоскости. Из-за плохой уборки снега с поста директора МП «Благоустройство» уволили Евгения Садовникова, который стал фигурантом уголовного разбирательства по делу о «золотом снеге». Синоптики прогнозируют, что снег начнет заметно таять лишь во второй половине месяца. До этого регион, вероятнее всего, будет жить в атмосфере зимнего настроения.

Когда станет по-весеннему тепло

Синоптики прогнозируют, что стабильную плюсовую температуру можно будет ожидать в двадцатых числах марта. На севере же области стабильно теплая погода может наступить и вовсе только в начале апреля.

По данным Гидрометцентра России, в этом году в начале марта температура будет на 1,7 градуса выше нормы. Тем не менее, днем в редкие дни будет хотя бы +1. В основном температура будет опускаться ниже нуля, а к концу первой недели марта дойдет почти до -10 градусов. Ночью в среднем будет -5, - 8 градусов, а к ближайшим выходным похолодает до -13.

В начале месяца серьезных осадков не ожидается, но по прогнозам синоптиков, в первые выходные месяца приблизится южный циклон, который принесет очередную порцию влаги, в результате чего может пойти снег.