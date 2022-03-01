Трамваев не будет: в Самаре не планируют прокладывать рельсы на магистрали «Центральная»

Работы по строительству новой транспортной магистрали планируют начать в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магистраль «Центральную» в Самаре решили оставить без трамваев. Такую информацию озвучили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Работы по строительству новой транспортной магистрали в областном центре планируется начать уже в 2022 году.

Проект прошел госэкспертизу

В 2022 году в Самаре планируется начать работы по строительству магистрали «Центральная», перспективы появления которой обсуждаются уже не первый десяток лет. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в региональном минтрансе, в настоящее время по заказу ведомства уже разработана необходимая проектная документация 1 этапа строительства проспекта автомагистрали «Центральная» в Волжском районе от Ракитовского шоссе до Обводной дороги.

- На разработанную проектную документацию получено положительное заключение госэкспертизы, - пояснили в минтрансе. – Сейчас ведется подготовка конкурсной документации для проведения аукциона по выбору подрядчика. Планируемая дата начала реализации проекта – 2022 год.

Почти 9 миллиардов

Готова и проектная документация на строительство второго этапа магистрали – от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Однако воплощением этого проекта в жизнь займутся после окончания строительства первого этапа дороги (или раньше при наличии дополнительного финансирования). Первый этап планируют завершить в 2024 году.

Изначально обсуждалось привлечение средств частных инвесторов для строительства «Центральной», однако пока о достигнутых договоренностях не сообщается. В настоящий момент в госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области» на строительство «Центральной» на 2022-2024 годы предусмотрено финансирование в размере почти 9 миллиардов рублей из бюджета. Из них два миллиарда определены на 2022 год, 2,6 миллиарда – на 2023-й и 4,2 млрд – на 2024 год.

Обойдутся без трамваев

Озвучили в минтрансе и параметры будущей магистрали. Как сообщалось ранее, предполагается, что в ней будет шесть полос движения с подземным путепроводом в районе железнодорожной платформы «Дачная». При этом, как сообщили в облминтрансе, трамваи по «Центральной» пускать не планируют.

- Прокладка трамвайной ветки в рамках разработанной проектной документации не предусмотрена, - пояснили в ведомстве.

А вот безрельсовый общественный транспорт по новой дороге ходить, скорее всего, будет. Во всяком случае, строители предусмотрят устройство соответствующих остановок. А конкретные маршруты будут разрабатываться после ввода магистрали в эксплуатацию.